15 человек рассказали о работе, с которой хотелось удрать уже в первый день

Моя самая первая работа была в небольшом ресторане. В первый же день начальница сказала, что я должна заплатить ей за обучение. Все чаевые она подсчитывала, оставляла себе 20 %, а остальное делила поровну между сотрудниками. Кроме того, часть нашей работы заключалась в том, что один день в неделю нам нужно было убирать у нее дома. Ушла и ничуть не пожалела. © tlr92 / Reddit

Попал на собеседование на должность охранника. Управляющие спросили, как меня зовут и насколько я силен. После моих ответов они наняли меня и попросили сразу приступить к работе. Это было странно, но ладно. Потом они отвели меня на свой склад и приказали грузить коробки с полки в грузовик. Я сказал, что нанимался охранником, а не грузчиком. А они начали хамить и говорить, что, мол, если ты хочешь у нас работать, то и это нужно будет делать. Ушел. А ведь мог в тот день попасть на другое собеседование. © Unknown author / Reddit