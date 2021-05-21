15 человек рассказали о работе, с которой хотелось удрать уже в первый день
Приходя на новую работу, мы ожидаем, что здесь мы останемся всерьез и надолго. Но иногда у судьбы свои планы. В первые рабочие дни она подсовывает нам такое, что в голове проносится только одна мысль: «Пора бежать из этого места, и как можно быстрее». Именно о таких случаях и поведали пользователи сайта Reddit.
Коллектив AdMe.ru желает вам толковых работодателей и адекватных условий труда. А пока прочтите истории людей, которым профессиональная удача однажды показала фигу.
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Микроволновка у нас в столовой была платной. Начинала работать, только если кинуть в нее монеты. © CaptainArse**** / Reddit
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Пришла на работу в гостиницу. Никто ничего не объяснял, ничем не помогал. Получила нагоняй. Гостям нравилось, как я готовлю, и они советовали не обращать на это внимание. Но я сказала управляющей, что увольняюсь и в новую смену уже не выйду. Приехала на следующий день, чтобы вернуть рабочую форму, а моя уже бывшая начальница наорала на меня за то, что я опоздала. Я сказала ей, что уже уволилась, но даже если бы и работала, то опоздания никакого не было. Пришла я на 5 часов раньше начала смены. © O5CR / Reddit
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Сеть ресторанов быстрого питания, мне 17 лет. Во время тренинга было озвучено, что за последний месяц заведение грабили 3 раза, а один сотрудник и вовсе попал в больницу. Это явно не стоило тех крох, которые они платили. © ThunderFlash10 / Reddit
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Моя самая первая работа была в небольшом ресторане. В первый же день начальница сказала, что я должна заплатить ей за обучение. Все чаевые она подсчитывала, оставляла себе 20 %, а остальное делила поровну между сотрудниками. Кроме того, часть нашей работы заключалась в том, что один день в неделю нам нужно было убирать у нее дома. Ушла и ничуть не пожалела. © tlr92 / Reddit
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Попал на собеседование на должность охранника. Управляющие спросили, как меня зовут и насколько я силен. После моих ответов они наняли меня и попросили сразу приступить к работе. Это было странно, но ладно. Потом они отвели меня на свой склад и приказали грузить коробки с полки в грузовик. Я сказал, что нанимался охранником, а не грузчиком. А они начали хамить и говорить, что, мол, если ты хочешь у нас работать, то и это нужно будет делать. Ушел. А ведь мог в тот день попасть на другое собеседование. © Unknown author / Reddit
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Устроилась в известный сувенирный магазин. Мне сразу обозначили, что я буду работать по субботам и воскресеньям, то есть в 2 смены по 4 часа. Установили минимальную зарплату. Я решила, что просто найду еще одну работу в будние дни. Нет, так нельзя. Управляющая сказала, что это «ужасно неуважительно» по отношению к ней. Я должна работать только на них, и хорошенько подтянуть планирование бюджета, если не могу выжить на те копейки, которые она платит. Я, естественно, не вышла. А она разозлилась, что я не оценила такую «шикарную» возможность. © Hall5885 / Reddit
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Устроился официантом в местный ресторан. Отработал свой первый день, и мне сказали, что обучение продлится 6 недель. На время обучения все чаевые, которые я получал, нужно было передавать моему наставнику. При этом платили мне ничтожно мало. Сказал, что так дело не пойдет, и ушел. © imagisnarf2 / Reddit
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Летом работал ландшафтным архитектором. Добрался до очередного заказа, где нужно было выкопать яму в довольно каменистой земле. Попросил лопату — у клиента ее не оказалось. Попросил садовый совок — тоже нет. И тут он предложил мне выкопать яму голыми руками, а затем просто уехал, оставив меня одного. Постоял немного в ступоре, плюнул на все и ушел. Хочу заметить, что если бы мне сказали, что инструменты будут нужны свои, то никаких проблем бы не было. © csudebate / Reddit
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Небольшое страховое агентство, 2006 год. В первый день моего пребывания там владелец сказал, что электронная почта и факс строго запрещены, поскольку он «верит в общение только с глазу на глаз, по телефону или по обычной почте». Ушла на обед и больше не вернулась. А они вскоре закрылись. © uno_the_duno / Reddit
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Популярная сеть кафе. Меня наняли вторым поваром. Старший повар каждые 5 минут уходит по своим делам. Я один на кухне, заказы сыпятся как из ведра. Не знаю, за что хвататься. Официантка орет на меня, чтобы я делал все сам. Позже старший повар сказал мне, что видел на кухне двух крыс и они даже успели наследить на тарелках. Во вторую смену я уже не вышел и был чертовски рад, что эту забегаловку вскоре закрыли. © zackit / Reddit
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Ресторан. Что-то прошмыгнуло подо мной, когда мы уже думали закрываться, и залезло под маленький холодильник. Вымел эту кучу оттуда веником. Она начала рассыпаться, и оказалось, что это целое полчище тараканов. Убежал оттуда сверкая пятками. © Chefdingo / Reddit
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Работала на складе, бессмысленный труд с бумажками. Пошла задать вопрос начальнику и застала его спящим. Он снял носок и положил его на глаза, чтобы в них не светило солнце. Когда я выходила за дверь, другая девушка, у который был первый рабочий день, слезно попросила меня: «Пожалуйста, не уходи, не оставляй меня здесь одну». Я не могла перестать смеяться. © cvernie / Reddit
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Подал заявку на должность кондитера, проходил собеседование с шеф-поваром. Во время разговора заметил, что ногти у него длинные и грязные. Как будто передо мной сидел слесарь, а не повар. Я предположил, что если он спокойно работает с такими руками, то его мнение о том, что такое чистая кухня, явно далеко от идеального. От работы отказался. © kn8ife / Reddit
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«Профессиональные» маляры. Босс приказал нам красить 3-этажный дом во время ливня. Газон хозяев стал белым, после того как краску смыло. Стоит ли говорить, что я ушел оттуда. © SodaPopinski406 / Reddit
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Работал кровельщиком. В первый день я немного оступился на крыше, страховки нет. Босс абсолютно серьезно сказал: «Лучше не падай: либо с жизнью распрощаешься, либо я уволю тебя до того, как ты упадешь». Ноги моей там больше не было. © BillysDillyWilly / Reddit
А с какой работы вы хотели убежать уже в первый день?