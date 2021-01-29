15 человек рассказали о незнакомцах, которые засели в памяти, как песни из рекламных роликов
Жизнь любит преподносить нам сюрпризы. Иногда даже незнакомый человек на улице может подарить столько впечатлений, что мы еще годами будем пересказывать эту историю близким людям. Именно о таких моментах и решили поговорить пользователи сайта Reddit.
В копилке авторов AdMe.ru тоже есть немало занимательных случаев. Но сегодня мы дадим возможность поведать о нестандартных поступках незнакомцев рассказчикам из интернета.
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Одна женщина сказала мне, что я отлично выгляжу в синем и что это явно мой цвет. По сей день я выбираю синие рубашки. Этот комплимент я получил лет 15 назад. © ***dsfor***ples / Reddit
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Мой потерянный кошелек был возвращен по почте. Аноним отправил его мне за свой счет со всеми деньгами, кредитными картами, водительскими правами и другими вещами в целости и сохранности: ничего не пропало. © Back2Bach / Reddit
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Студент по обмену и его родители, которые проходили мимо меня в парке, выронили паспорт. Я погнался за ними, чтобы вернуть его, а его мама начала кричать на меня на ломаном английском: «Почему у тебя его документы? Зачем ты украл его документы?» Парень и его отец готовы были под землю провалиться от смущения. © ThadisJones / Reddit
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Я ехал со своей девушкой, когда у нас лопнуло колесо. Поставил запаску. Она вскоре тоже лопнула. Итак, мы оказались очень далеко от всех знакомых на заправочной станции в глуши. Я напряженно думал, что делать дальше. Вероятно, внешне это было заметно, поскольку один пожилой мужчина предложил помочь. Он минут 20 вез меня на барахолку, чтобы я купил дешевую камеру. Затем он поставил ее, используя только монтировку и немного мыльной воды. Потом еще накачал нам колесо, и мы наконец-то смогли продолжить путь. © fla_man / Reddit
- Когда-то я была полной и только начинала регулярно тренироваться. Смотреть на себя такую в тренажерном зале было ужасно, никогда в жизни я не чувствовала на себе столько косых взглядов. Однажды на беговой дорожке место рядом со мной заняла очень спортивная девушка. Она сделала короткую разминку, а перед тем как уйти, повернулась, дала мне пять и сказала, чтобы я продолжала в том же духе. Этот добрый жест много для меня значил! © FishNchips72 / Reddit
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Моему сыну была неделя от роду, и нужно было везти его к врачу. У меня была тяжелая послеродовая депрессия, с его рождения больше часа я в то время не спала. Случайно я заперла ключи, телефон и сына в машине. Меня успокоила чудесная пожилая пара. Они припарковались около меня и были рядом, пока не приехал эвакуатор и не открыли машину. Водитель эвакуатора отказался от оплаты. Никогда не забуду этих троих. © alwaysiamdead / Reddit
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Однажды, будучи школьницей, я провалилась под лед. Мужчина, который гулял со своей собакой, увидел, как я упала, и побежал на помощь. Я отчаянно поплыла к нему. До берега метров 5 — недалеко, но в промокшей зимней одежде плыть было нелегко. Когда я добралась до берега, мужчина поднял меня за куртку. Я не поблагодарила его, потому что была в шоке. Но держу пари, он знает, что даже спустя 20 лет я признательна ему за это. © Omenaa / Reddit
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Я работал в службе техподдержки, и моя клиентка осталась так довольна моими услугами, что предложила мне жениться на ее дочери. Я вежливо отказался. © TheRealOcsiban / Reddit
- Я шел по улице, ко мне подошел человек и спросил, есть ли у меня деньги. Я дал ему немного. Он посмотрел на деньги, сказал мне, что это грех, и вернул их обратно. Это было действительно странно. © Orphan007 / Reddit
- Я сидел в университетской библиотеке с очень сильной простудой, жутко устал и хотел домой, но не мог, так как готовился к экзаменам. Была поздняя ночь, я думал, что один. Но вдруг к моему столу подошел незнакомец с целой пачкой таблеток. Он сказал, что мое здоровье — это самое важное, что у меня есть, и ушел, прежде чем я смог понять, что произошло. Я хотел поблагодарить его за доброту, но больше никогда не видел. © datataa / Reddit
- Несколько лет назад я остановилась на красный свет и увидела старика, торгующего конфетами. Он подошел к моей машине, и я уже хотела сказать ему, что ничего не хочу. Но он жестом попросил меня опустить окно, дал мне леденец, жвачку и произнес: «Прекрасная леди, никогда не забывай, что ты звезда». И ушел, прежде чем я успела что-то ответить. © absoluteragequeen / Reddit
- Однажды меня остановил незнакомец, посмотрел мне в глаза и сказал, что я никогда не найду счастья. Такое сложно забыть. © sensitive_sloth / Reddit
- Мы с будущей женой только начали встречаться и как-то зашли в магазин, держась за руки. Пожилая женщина посмотрела на нас и довольно громко крикнула: «ТРЕВОГА, У НАС ТУТ МИЛАЯ ПАРОЧКА!» До сих пор смеемся над этим, хотя прошло уже 12 лет. © seabass4507 / Reddit
- Женщина в парижском метро с такой силой налетела на меня, когда падала, что ее багет серьезно поцарапал мою руку. Я не шучу. Поцарапала багетом. © Wiewsywoo / Reddit
- Я шла поздним вечером с работы домой. Ко мне подошел незнакомый парень и поинтересовался, может ли он кое-что спросить. Он достал телефон, показал мне фото девушки и спросил, считаю ли я ее красивой. Я сказала, что она очень красивая (это правда). Парень поблагодарил меня и добавил, что передаст ей это, потому что эта девушка часто говорит, что она не такая уж и красивая. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись. © moooiiisss / Reddit
А какие незнакомцы попадались вам или вашим близким?