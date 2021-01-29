15 человек рассказали о незнакомцах, которые засели в памяти, как песни из рекламных роликов

Одна женщина сказала мне, что я отлично выгляжу в синем и что это явно мой цвет. По сей день я выбираю синие рубашки. Этот комплимент я получил лет 15 назад. © ***dsfor***ples / Reddit

Мой потерянный кошелек был возвращен по почте. Аноним отправил его мне за свой счет со всеми деньгами, кредитными картами, водительскими правами и другими вещами в целости и сохранности: ничего не пропало. © Back2Bach / Reddit

Студент по обмену и его родители, которые проходили мимо меня в парке, выронили паспорт. Я погнался за ними, чтобы вернуть его, а его мама начала кричать на меня на ломаном английском: «Почему у тебя его документы? Зачем ты украл его документы?» Парень и его отец готовы были под землю провалиться от смущения. © ThadisJones / Reddit