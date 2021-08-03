15 человек рассказали о моменте, когда вдруг осознали, насколько сильно их любят

Искренняя любовь — это прежде всего забота, уважение партнера и желание сделать его счастливым, даже если придется поступиться своими интересами. И только потом уже романтика и заветные 3 слова. Пользователи Twitter поделились в треде своими искренними историями о том, как они однажды поняли, насколько сильно ими дорожат.

AdMe.ru верит, что истинная любовь точно существует, и герои нашей подборки доказывают, что она не в романах или кино, а совсем рядом.

Я потеряла буквально ВСЕ, и этот человек тратил на меня много денег, чтобы купить мне одежду, обувь и другие необходимые вещи. Он даже хотел потратить на меня все до последнего цента, пока я снова не стану на ноги. И я всегда буду благодарна ему за это. Кроме того, он делал это с улыбкой на лице, никогда не жаловался, не заставлял меня чувствовать себя плохо из-за того, что мне нужна помощь. © __tinnyy / Тwitter

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Я все поняла еще до того, как мы начали встречаться. Я пришла к нему домой, чтобы пообщаться, и на дверной ручке его спальни висел браслет дружбы, который я сделала ему в 2009 году. Это было в 2013 году. Мы потеряли связь на несколько лет. Но он сохранил его и носил даже во время своих предыдущих 2-летних отношений. © Mair_bearbabe / Тwitter

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У меня старый дом, и в нем необходимого много чего отремонтировать. Я стеснялась пригласить его к себе после месяца знакомства. А он составил список и за 1 день починил все, за что мне было стыдно. Я собираюсь выйти замуж за этого человека. © Chelsea_Bourbon / Тwitter

Мы спорили, и вместо того, чтобы поговорить со мной, он поднялся по пожарной лестнице и устроил мне «ужин на крыше», о котором я говорила ранее. © reckless_dino / Тwitter

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Зимой я изучала сложный предмет (информатику) и ничего в нем не понимала. Он начал знакомиться с предметом и проводить исследования, чтобы научить меня и помочь мне с заданиями. © _reziiiii / Тwitter

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Я поняла, что он любит меня, когда он начал забирать меня поздно вечером, чтобы посидеть в машине и послушать музыку. Он наслаждался моим обществом, даже когда мы молча сидели рядом друг с другом. Он держал меня за руку, заглядывая в глаза, когда начинала играть какая-нибудь милая песня. © thelovelybellee / Тwitter

Мне сделали операцию на колене, и, когда я очнулась после анестезии, я испытывала сильнейшую боль, которую только можно себе представить. Когда он приехал навестить меня, он оставался рядом со мной весь день, просто держа меня за руку и позволяя мне сжимать ее всякий раз, когда я чувствовала боль.

Я была прикована к постели в течение 30 часов. И когда наконец пришел врач и сказал, что мне можно ходить, он был со мной. Он увидел, как я тяжело пытаюсь встать, чтобы наконец-то самостоятельно сходить в туалет. Он помог, а потом массировал мне спину. На тот момент мы были вместе уже 5 месяцев, и тогда я поняла, что я ему небезразлична и что люблю его. © luzdesolrosa / Тwitter

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Он улыбался. Вроде бы ничего необычного, но его отец сказал, что он не улыбался уже много лет. Мама его дочери ушла из жизни много лет назад. Его отец сказал, что он ходил на свидания, но все равно не улыбался. Прошло уже 26 лет, я все еще люблю его. Мы встречались 2 месяца, потом поженились. © RitaRita_I_am / Тwitter

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Мы с ним коллеги и друзья. Однажды мы немного повздорили на работе, и я спросила: «Что ты хочешь от меня?!» Он ответил: «Я хочу когда-нибудь жениться на тебе, хочу, чтобы ты родила мне детей, и хочу дом на вершине холма» — и ушел. Я потеряла дар речи. © _dejaaaaa / Тwitter

Некоторое время я сильно болела и не вставала с постели. Он готовил еду и приносил ее мне, носил меня в ванную и купал. Мыл мне волосы, заплетал косы. Менял простыни и застилал постель, вытирал меня, помогал одеться, потом нес меня обратно в постель. Он показал, что любит и заботится обо мне, даже в те моменты, когда я не могу любить и заботиться о себе. © rebeccaaquigley / Тwitter

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Он попросил меня переехать к нему, когда узнал, насколько плохо мне было дома. А когда у меня были панические атаки и кошмары во сне, он просто говорил, что он рядом и что со мной все будет в порядке. Однажды я спросила, как он догадался разбудить меня, и он сказал, что чувствует, когда я не в порядке. Он просто следит за изменением моего дыхания во сне. Никогда еще никто не уделял мне столько внимания. Он буквально знает, как именно я дышу. Он до сих пор может определить, что меня что-то беспокоит, слушая, как я дышу. © LovelyArmanda / Тwitter

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Когда он понял, что у меня нет еды, он приехал ко мне через весь город с целой курицей, огромным контейнером риса и свежим чесночным соусом. Он хотел убедиться, что мне хватит еды на неделю. © RidetheMaverik / Тwitter

Я поняла, что он любит меня, когда моя мама заболела и мне пришлось ухаживать за ней. Ему было всего 17 лет, но он поддерживал меня и помогал купать ее, кормить и многое другое. Тогда я поняла, что он будет моим мужем. Мы поженимся в декабре. © Jessie46914117 / Тwitter

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Есть очень много моментов, в которые я чувствовала, как сильно он меня любит. Но, когда квартиру затопило, он в первую очередь не спасал свой очень дорогой компьютер, а просто спешил, хватая все мои вещи, которые промокли, в то время как я была в слезах. © Bo_osie1 / Тwitter

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Мы смотрели телевизор, и там была сцена, где парень совершал романтический поступок. Я: «Ой, такое бывает только по телевизору!» Позже мой парень пригласил меня к себе и воссоздал ту сцену в своей квартире, сказав: «Такое должно быть не только по телевизору». © RR416 / Тwitter