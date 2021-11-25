15+ человек рассказали о двойных стандартах, по которым давно плачет социальная помойка
Современное общество стремится к толерантности и лояльности, но мы все так же встречаемся с двойными стандартами. Предвзятое отношение к человеку может быть из-за его пола, национальности, семейного положения — да вообще из-за всего на свете, оказывается.
Мы в AdMe.ru — за справедливость. Надеемся, что вам не приходилось сталкиваться с такими двойными стандартами.
- Собирались снимать квартиру. Хозяин жилья спрашивает, одна я приду или с мужем. Отвечаю, что приду одна, муж на работе. Хозяин пишет, мол, Дарья, нужен муж. Я аж не поняла, переспрашиваю. Он выдает: «Ну, нам же нужно будет принимать решение». Говорю: «Да, для этого буду я». А он: «Лучше, чтобы мужчина с мужчиной». Отвечаю: «Может, лучше, чтобы человек с человеком?» В итоге он предложил перенести просмотр. © Tihiipiket / Twitter
- Я единственная, кто в детстве должен был помогать с готовкой, уборкой, подготовкой к праздникам. Хотя у меня есть 2 вполне дееспособных брата. А мама считает, что это в порядке вещей. Плюс к этому она постоянно спрашивает, когда я выйду замуж и рожу детей. Но не задает таких вопросов братьям. © cbratty / Reddit
- История из реальной жизни.
1998 год. Моя бабушка: «Вот, внучка Машка какая-то недоразвитая, в 3 года не умеет шнурки завязывать, да и страшная как смертный грех, сразу видно — не в нашу породу. То ли дело внученька Танечка — и умница, и красавица!»
2008 год. Бабушка: «Машка, иди помидоры собирать! Ну и что, что +36 в тени, не ледяная, не растаешь! А потом свеклу прополи, посуду помой да полы в кухне протри. Танечка, а ты пойди в дом, книжку почитай, тебе вредно на солнцепеке!»
2021 год. Бабушка: «Машка совсем со мной не хочет общаться, даже не звонит. На день рождения сухо поздравит и все. Не уважает бабку, с детства была дефективная». © Мария Денисюк / AdMe.ru
- Недавно сына с температурой продержали в школе весь день. А когда он пожаловался, что плохо себя чувствует, учительница выдала, что он должен терпеть, он же мальчик! А потом ребенок 2 недели не ходил в школу — болел. © Армен Хримян / Facebook
- Если мужчина носит женскую одежду — это как минимум странно. Если женщина носит мужскую — это нормально. Если женщина берет на себя мужские обязанности или выбирает мужскую профессию — это круто. А наоборот это не работает. © Chrysaor Jordan / Quora
- Я как-то пыталась украшение купить на «Ярмарке мастеров». Там такой порядок: делаешь заказ, мастер его принимает, чтобы все было официально и можно было проследить и оставить отзыв. Потом уже оплачиваешь, и заказ высылается. Так вот, делаю я заказ, мастер присылает мне свои реквизиты. Все окей, говорю, но вы заказ-то примите. Она мне: «Вы сначала оплатите, а то бывают такие, заказ сделают и пропадают, я хочу быть уверена в оплате». Как же она оскорбилась, когда я сказала, что это не по правилам! То есть она может усомниться в том, что я оплачу. А я, видите ли, эдакая хамка, не рискую бездоказательно платить в никуда. Вот это двойные стандарты. © Бри Ван де Камп / AdMe.ru
- Люди говорят, что играть в видеоигры вредно, а сами по 8 часов в день зависают в соцсетях. © chasinbirdies / Reddit
- Жена умерла, когда детям было 11 месяцев и 2 года. Любой выход за продуктами сопровождался фразочками типа: «О, сегодня у папочки выходной?» Но круче всего было, когда мы с детьми приехали в кафе и 20 минут ждали официанта. В конце концов он подошел и спросил: «Будете заказывать или дождетесь маму?» Я не выдержал и ответил: «Придется долго ждать, потому что она умерла». © hsox05 / Reddit
- От мужчин все еще ожидают, что они будут пахать до самой смерти, чтобы обеспечить семью. А еще — что мужчины ищут только случайных связей и не хотят серьезных отношений. А если вы мужчина, вам 23 или больше и вы все еще живете с родителями, то это вообще финиш. © unknown author / Quora
- Почему-то я обязан вовремя прийти на собеседование. Но это нормально, если опаздывает интервьюер. © Lanakers / Reddit
- Сегодня повел свою полуторагодовалую дочку в парк развлечений. Без мамы. Все было отлично до того момента, пока не настало время менять подгузник. У нас есть комнаты мамы и ребенка, куда могут войти женщины с детьми. Но никто даже и не подумал, что с ребенком может прийти папа. © Jegor Nagel / Quora
- Моя мама про мою дочь, той тогда 2,5 года было: «Не давай ей какао! Рано еще!» Она же наливает малой лимонад с красителями и ароматизаторами: «Я чуть-чуть. Она же хочет!» © Елена Мирошникова / Facebook
- На работе заключала крупную сделку. Пришли серьезные покупатели, все мужчины. Я их встретила, повела в конференц-зал. И как только мы туда зашли, один из них выдал: «Милая, принеси мне кофе с сахаром». Я сначала растерялась, потом спросила, желает ли кто-нибудь еще кофе, получила еще 3 заказа и ушла. Когда я вернулась с секретарем и начала презентацию, покупатели были сконфужены. Если бы я была мужчиной, такая ситуация вряд ли бы произошла. © Laura Parker / Quora
- Ходил к нам на йогу и пилатес тихий мужичок, старательно тянулся. А жена его пилит: «Да сколько можно, тебя же люди засмеют, одни бабы там — и ты враскоряку стоишь!» Я, не выдержав, говорю: «Вообще-то, у него получается лучше всех». © Ok_lahoma / Twitter
- Мой молодой человек весит около 125 кг при росте 185 см. И ни один врач не говорил ему, что от всех проблем со здоровьем ему надо похудеть. Тем временем я 178 см и 73 кг. Гинеколог: «Ой, вы такая толстая». Ортопед: «Ты же понимаешь, что у тебя колено от лишнего веса устало?» © funny_golliwog / Twitter
- Когда я искал квартиру, наткнулся на особый вид дискриминации одиноких мужчин. Около 50–60 % хозяев не желают сдавать квартиры холостякам, хотя с радостью отдадут их девушкам. Более того, в некоторых объявлениях так прямо и пишут: «Домашние животные и холостяки запрещены». © Apoorv Purwar / Quora
- Вчера гуглила, что можно подарить мужчине, которому за 30, и список был приблизительно такой: пижама, халат, трусы, казан и так далее. И решила погуглить, что же подарить женщине, которой за 30. Список очень отличается: шикарные украшения, путешествие в любимую страну или новый гаджет. © Asyavtanke9 / Pikabu
Какие двойные стандарты вас раздражают больше всего?
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