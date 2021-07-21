15+ человек рассказали, какие дико бестактные вещи слышали в свой адрес
Общение с людьми обычно не обходится без обмена опытом, взглядами на жизнь и советами. Но без чувства такта приятной беседы у вас не получится. Мы часто оправдываем свое невежество желанием помочь или считаем безобидным любопытством. Однако не стоит забывать, что даже близкому человеку мы не вправе указывать, как выглядеть, с кем заводить отношения, когда задумываться о детях и прочее, — если, конечно, он не спросил вашего мнения на этот счет. Жаль, что эту простую истину многие до сих пор не уяснили.
Мы в AdMe.ru за такт и уважение личных границ, поэтому надеемся, что неприятный опыт общения героев нашей статьи лишний раз напомнит: в некоторых ситуациях молчание не золото, а настоящий бриллиант.
- Сестра работает учителем начальных классов. Воскресенье, звонок. Родительница: «Ребенок болеет, запишите нам пару видеоуроков. Мы позанимаемся». Что?! Да на то, чтобы записать 15 минут видеоурока, тратится около часа! А та продолжает: «Ну вот что вы сейчас там делаете? Вот возьмите и запишите!» Ну а в самом деле, что такого, онажучитель! © larisa1 / Pikabu
- Что это за сложный прикол, когда родственники сначала говорят тебе, что ты поправился, а потом, когда ты садишься на диету, переключаются на: «Ну поешь картошечки, от одного раза ведь ничего не будет»? А когда застают тебя ночью с тарелкой обезжиренного творога, говорят: «Ой, ты же вроде худеешь, тебе не много?» Похоже на какую-то сложную схему, чтобы свести меня с ума. © marshallmigrain / Twitter
- Спустя 2 месяца после того, как я овдовела, я переняла фирму мужа и переехала с детьми в другую квартиру, потому что из прежних сразу «выгнали». Стою как-то разговариваю с соседом-пенсионером. Он настаивает, что мне срочно нужен новый муж, несмотря на то что я ухожу от темы. Спрашиваю его: «Вот объясните, зачем так сразу?» Ответ убил: «Ну как же, чтоб решения было кому принимать!» Почти 5 лет прошло, до сих пор ошарашенно вспоминаю. © Natalia Schiele / Facebook
- Когда мне было 16, я собиралась устроиться на работу в пиццерию, которая недавно открылась в нашем городе. И отец мне как-то сказал: «Я думал, в официантки берут только красивых девушек». Мне часто делают комплименты по поводу внешности, но те слова моего отца навсегда отложились в памяти. С тех пор я никогда не чувствовала себя достаточно привлекательной, даже когда люди уверяли меня в обратном. © laurieali / Reddit
- У меня с детства светлые волосы и черные брови. Сколько я себя помню, всю жизнь меня преследовала «порода». В детском саду и в школе учителя говорили, что «породистая», в институте — тоже. Но последней каплей стало мое устройство на работу, когда директор громко так объявил, представляя меня: «Это наша новая сотрудница! Чувствуется порода, да?» Я вам что, лошадь?! © Подслушано / Vk
- Мне 36. В силу некоторых проблем со здоровьем осознанно отказалась от деторождения, дабы не рисковать своим здоровьем и здоровьем будущего ребенка. Ну, в общем, чтобы вместо одного дееспособного человека не получилось два недееспособных. По этому поводу сильных переживаний нет, уже даже родня отвязалась с вопросами: «Когда родишь?» Но вот есть еще работодатели. Сейчас ищу работу, и работодатели, конечно же, задают вопрос о семейном положении. Говорю как есть: «Замужем, детей нет, в декрет уже не пойду». Мужчины обычно просто принимают эту информацию к сведению и продолжают дальше собеседование. Но вот что творится с женщинами! Сразу прямой взгляд в глаза: «А почему?» Отвечаю: «Ну так уж вышло». И начинается... от жалости до поучений. «Да вы молодая, еще родите. Вот у меня сестра / тетка / бабушка в 40 / 50 / 60 родила». Притом я не бесплодна, но на собеседовании хотелось бы обсуждать другое. С женщинами разговор сразу уходит в русло важности деторождения, отклоняясь от намеченного курса закрыть вакансию. © eluzabetta / Pikabu
- Всю сознательную жизнь грезила о собаке — такой, как в фильме «Маска». В первую неделю после нашего с мужем переезда в собственную квартиру взяли щенка. Много тратимся на хорошую еду для него, на игрушки, ошейники, лежанки. Каждый день боремся с ленью и водим его носиться по лесу, а летом еще и купаться в реке (благо район позволяет, все рядом). В общем, не жалеем, мы счастливы. Есть одно но: родители решили, что мы просто глушим инстинкты: «Ребенка надо заводить, а не с собакой носиться». Бесит! © Подслушано / Vk
- Как-то с сыном-подростком зашли в аптеку, очередь небольшая была. Сын, подойдя к аптекарше, спросил негромко, что она может порекомендовать от потливости ног. Та отошла в другой угол и громко, на весь зал, переспросила: «Вам от потливости ног?!» Сын убежал из аптеки, я растерялась, тоже ушла. На улице успокоила сына. Да, такие мелочи сидят в голове. © Татьяна Шаблий / Facebook
- Я не ем очень многие продукты. Какие-то — по рекомендациям врача или из-за аллергии, а большинство — просто потому, что не люблю их. Но некоторым людям мне проще сказать, что у меня на все это аллергия, чем выслушивать, что нужно обязательно есть макароны и свинину. «В смысле? А что ты тогда вообще ешь? Попробуй с кетчупом съесть, это же вкуснотища! Давай я тебе кусок этого продукта в тарелку брошу, ты же даже не заметишь!» © Wizard_Severus / Twitter
- Моему сыну сделали пересадку печени, и после операции у него на животе остались внушительные шрамы. Однажды мы пошли на детскую площадку с фонтанчиками, и я услышала, как один родитель сказал: «Им бы одеть этого ребенка, чтобы другие дети не видели шрамов». К счастью, другой родитель ответил ему: «Тот факт, что этот малыш прошел через многое, не означает, что ему нужно прятаться, чтобы вам было комфортнее». Я тут же заулыбалась. К слову, когда дети спрашивали моего сына о шрамах, он просто отвечал: «Я перенес операцию», и они продолжали играть. Взрослые гораздо более жестокие. © Italophilia27 / Reddit
- Однажды я пришла на вечеринку к своему другу и встретила там женщину, которую не видела много лет и которая была крайне неприятной особой. Она тогда выпалила: «Я думала, ты умерла». Я не растерялась, подошла к ней вплотную и прошептала: «Так и есть. Ты единственная здесь, кто меня видит. Я вернулась, чтобы поквитаться с тобой». © Karen Anderson / Quora
- Когда мне было лет 16, я сидел в поезде рядом с двумя девочками-подростками. В какой-то момент песня в моих наушниках закончилась, и я мог слышать их разговор. Одна девочка указала на меня и сказала: «Это твой новый парень». А другая ей ответила: «Фу-у, нет, твой!» © overbread / Reddit
- Лето в самом разгаре. И да начнутся бесконечные предложения сходить в поход. Я всегда отказываюсь, объясняя это тем, что просто не люблю такой отдых. И как же бесит фраза: «Ой, принцесса ты наша, зажралась уже». В смысле «зажралась»? Ну не люблю я мерзнуть в холодной палатке и есть недоваренные макароны с тушенкой. А также радоваться клещам, комарам и отсутствию туалета. © Подслушано / Vk
- Когда моему ребенку было месяца 3, я, как и все родители, часто гуляла с коляской в парке. Однажды шла мне навстречу парочка: парень и девушка лет 18–20. Они мило беседовали, держались за руки. Поравнявшись со мной, парень показал на меня и презрительно сказал своей милой: «Сейчас бы так же ходила, как она. А так — сделали аборт, и счастливы!» Я ни в коем случае не против абортов, и мне наплевать на людей и на то, делают они их или нет, но что за бестактность?! © Подслушано / Vk
- Я постоянно слышу в свой адрес фразы типа «Ты низкая, но...», которые якобы должны меня подбодрить. «Ты низкая, но фигура у тебя складная», «Ты низкая, но у тебя красивые ноги» и так далее. Вы никогда не услышите в свой адрес «Ты высокая, но...», всегда лишь «Ты высокая и...». © Natalie Bailey / Quora
- Работала несколько лет назад в магазине без кондиционера. Лето, жара. Естественно, одеваешься полегче, чтобы не умереть от духоты. И вот я в комбинезоне с короткими шортами и открытой спиной захожу на обед в супермаркет, а там зеркало. Поворачиваюсь я к нему спиной, кручусь, проверяя, не завернулся ли край комбеза и не видно ли лифчик, и тут какая-то левая тетка подходит, долго на меня оценивающе смотрит и говорит: «Ты права, не идет тебе это!» То есть она думала, что я его примеряю. Но вот кто ее совета и оценки спрашивал? © Ольга Бондар / Facebook
А какие бестактные и беспардонные вещи вам приходилось слышать в свой адрес? Вы обычно стремитесь поставить невеж на место или предпочитаете просто сменить тему?