15+ человек рассказали, какие дико бестактные вещи слышали в свой адрес

Общение с людьми обычно не обходится без обмена опытом, взглядами на жизнь и советами. Но без чувства такта приятной беседы у вас не получится. Мы часто оправдываем свое невежество желанием помочь или считаем безобидным любопытством. Однако не стоит забывать, что даже близкому человеку мы не вправе указывать, как выглядеть, с кем заводить отношения, когда задумываться о детях и прочее, — если, конечно, он не спросил вашего мнения на этот счет. Жаль, что эту простую истину многие до сих пор не уяснили.