15+ человек рассказали, как они экономят, и знаете, у них есть чему поучиться
Бенджамин Франклин считал так: «Остерегайтесь и мелких напрасных расходов, ибо маленькая течь может потопить большой корабль». И герои нашей подборки полностью с ним согласны. Некоторые предпочитают делать дорогие покупки, чтобы потом не платить дважды, а кто-то придумывает отличные лайфхаки.
Мы в AdMe.ru не во всем согласны с героями нашей подборки, но некоторые варианты очень даже.
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Я из дома на работу несу обеды, фрукты, салатики, выпечку, чай, варенье. Питаюсь домашним, да и экономия денег большая. А сослуживцы фыркают, видя мои банки-боксы для ланча: как же, эти принцы и королевишны питаются в кафе, львиную долю заработка просаживая там! А в конце месяца начинают ныть, мол, денег не хватает. Бесит! © Ideer
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Гречневая подушка + шелковая наволочка = никаких головных болей, никаких зажимов в шейно-воротниковой зоне, волосы не путаются, лицо не мнется. Самые эффективно потраченные 2 тысячи рублей, честно. © squirrel / AdMe
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Я на своем опыте тоже убедился: иногда экономия на копейках выливается в большие траты. Про обувь понял — лучше взять качественную и хватит на несколько лет. Дешевые — хватает меньше чем на один сезон + поломка + ремонт. Как-то «сэкономил» на том, что нужно было повесить карниз для штор: взял у отца дрель (не ударную), провозился целый день. Я тогда подрабатывал ремонтом компьютеров и в этот день отказался от 5 заказов. Вызвал бы мастера — одним заказом перекрыл бы его услуги. © Виктор Йенг / AdMe
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С джинсами на распродаже похожая история: купил за неплохую цену, реально похудел и влез, но вот беда, все-таки размеры другие, в первую же неделю порвал в паху. Э — экономия на распродажах, да ну ее на фиг. Лучше купить то, что тебе реально идет, сейчас, за полную цену. © ДжонДоу / AdMe
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Ни отпуска, почти никаких встреч с друзьями, кроме прогулок, минимум новых шмоток (и то попроще), дешевая косметика, еда только из столовки на работе четко по карточке, на работу пешком, чтобы не тратить деньги на проезд. Я, когда купила машину, с одной стороны, радовалась, но и чувство опустошения тоже было. Конечно, оно потом прошло, машина-то радовала каждый день, когда наконец-то не надо было топать пешком или, хуже того, ехать на ОТ. © Оксана Дмитриева / AdMe
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В последнее время стала очень активно пользоваться большими интернет-магазинами, в которых можно купить все: от пилки для ногтей до пылесоса. Безумно удобно, экономия времени и прочее. Полюбила читать отзывы на какие-то ерундовые товары: человек покупает пачку одноразовых сидений на унитаз за 60 рублей в больницу или куда-то еще, а отзыв катает, как будто он в космос на них улететь собирался, а вот качество подвело. © Ideer
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Мой гардероб состоит преимущественно из фирменных и дизайнерских вещей, при этом я покупаю их за смешные деньги. А все дело в том, что я сижу на местных интернет-барахолках. Я могу проводить на них часы, выискивая хорошую вещь. Потом планирую маршрут, по которому я буду все их забирать, даже если продавец предлагает доставку, мне интереснее самой: посмотреть на человека, на его быт. Не считаю зазорным выкупить вещь, которую надевали один-два раза, потому что даже вещь в магазине до тебя мерили десятки людей. Особенно интересны молодые мамы в декрете с состоятельными мужьями. Они со скуки покупают одежду, обувь и не носят ее, а потом так же со скуки и продают. Я могу позволить себе покупать вещи не с барахолки, но на работе у меня слишком много свободного времени, и, чтобы занимать его, я нашла себе такое хобби. Экономия внушительная, я уже втянулась настолько, что мой внутренний еврей задушит меня, если я куплю вещь за ее реальную стоимость. © Ideer
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Когда заранее бронирую путешествие, заказываю сувениры этой страны на китайском сайте. К моему приезду они приходят, дарю друзьям, все довольны. Экономия. © Ideer
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Я ужасная сладкоежка, есть пара лишних кило. Решила к лету немножко схуднуть, стала правильно питаться, ходить на фитнес и нашла компромисс с самой собой, дабы ограничить себя в сладком, не отказываясь от него совсем, чтобы не сорваться слишком быстро. Решила, что отныне не потрачу на сладкое ни копейки! Ем конфетки, печеньки и тортики только тогда, когда мне предлагают / угощают: в гостях, на работе и т. д. Не дичаю, беру по одной штучке / кусочку / ломтику. И вкусно, и немножко, и экономия какая. © Ideer
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Меня, как айтишника, постоянно хотят привлечь к решению проблем, которые решаются с помощью гугла. Всегда озвучиваю цену 500 руб. час: я буду тебе хоть плитку класть и стены штробить (умею), хоть сервак поднимать из глубин ада — все мои знания и опыт к твоим услугам. 70 % сразу решают, что проблема пустяковая, и сами справляются, еще 20 думают, что я офигел, и наше общение заканчивается, оставшиеся 10 спрашивают, когда смогу приступить. И вот эти 10 процентов всегда хорошие и приятные люди, с ними можно перейти от знакомства к дружбе. Как так получается, что готовность платить за работу и адекватность идут рука об руку, — загадка. © tau34rus / Pikabu
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Лайфхак для шопинга с женой. Заходим в магазин, где супруге что-то понравилось, и я начинаю одновременно отговаривать ее от покупки и уговаривать продавца на скидку. В результате либо покупаем с хорошей скидкой, либо уходим. При этом я всегда в приподнятом настроении, так как урон семейному бюджету либо не нанесен, либо уменьшен. © mciavelli / Pikabu
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Недавно задумался, а почему бы не взять нейтральное жидкое мыло, почти без запаха, и не побрызгать в эту бутылку своими любимыми духами. Эксперимент удался. Пахнет прекрасно, 4–6 пшиков на такую бутыль, хорошо потрясти, и будет «элитный» гель для душа. Ничего не расслаивается как кислое в молоке, спирт и глицерин, видимо, дружат. Помылся и — ух! — бодренький, будто выспался как следует! © Reachfunbun / Pikabu
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Плюсы поездок без багажа: 5. Мобильность. 4. Экономия денег. 3. Экономия времени. 2. Не надо таскать тяжести. 1. Мама не будет просить тебя везти 193 781 литр оливкового масла, козьего сыра, козу, сына козы, козла и сундуки с фамильными ценностями всех султанов Константинополя. © twitter / _tomato_hater / twitter
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В СМЫСЛЕ, когда у вас заканчивается зубная паста и ее уже невозможно выдавить из тубы, вы не берете и НЕ РАЗРЕЗАЕТЕ пачку ПОПОЛАМ? Ее же там внутри еще лет на 10 хватит. Экономия, девочки, экономия. © HeIIoSidney96 / twitter
Как сделать так, чтобы очень быстро не заканчивался порошок в разных упаковках с «дырочками»
- Очень выгодное приобретение — термокружка. При употреблении одной порции ежедневно у меня окупилась меньше чем за месяц (термокружка тоже не самая дешевая) © Танюха Деревянко / Facebook
- Я купила хорошую дорогую куртку-косуху в 1996 году. Ношу до сих пор. Она настолько качественная, что ее можно просто поставить на пол. © Aleksandra Miyamoto / Facebook
- Так и машину лучше брать дорогую и не тратить на починку, и сумочки лучше одну-две кожаных, чем 10 подделок. © Valeriia Matyshchak / Facebook
- Терпеть не могу, когда мне знакомые, родные или друзья говорят: «Я то же самое куплю в другом месте и в разы дешевле, зачем переплачивать», — чудес не бывает, особенно в нашей стране, к сожалению. Я купила дорогой телевизор, потому что в нем есть и Bluetooth, и Wi-Fi, и много чего еще, меня друзья осудили, а сами потратили к более дешевой модели допсредства на удлинители, провода, переходники и т. д. © Оксана Блинова / Facebook
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Не думаю, что экономить на качестве еды полезно. То же касается обуви. Дело не в бренде, а именно в качестве и удобстве. Мятые фрукты? Консервы с истекающим сроком? Не думаю, что это хороший выбор. Я лучше поем шоколадку раз в неделю, зато ту, которую мне вкусно. Вряд ли есть космическая разница между дорогой и недорогой х/б футболкой (все равно она вряд ли будет носиться 10 лет, зато надоесть успеет) — пот они впитывают одинаково. Зато качественная обувь бережет ноги, кошелек и, несомненно, здоровье. © Саодат Абдуллаева / Facebook
«Человек просто решил 2 проблемы: перегрев и падение экрана из-за вырванных петель»
Бонус: иногда экономия может быть очень даже креативной
- Взяли с мужем ипотеку, раньше я неплохо зарабатывала, но, увы, пришлось с работы уйти и устроиться на другую, менее оплачиваемую. Живем в основном на деньги, заработанные мужем. Нет, не голодаем, но все же приходится ограничивать себя в приятных (зачастую ненужных) покупках. Я из большой семьи, жили по-разному, и в богатстве, и в бедности, как говорится. А вот для мужа отсутствие денег — это что-то новенькое. Его настроение ухудшалось с каждым днем. Дабы он окончательно не впал в депрессию, придумала игру: утром, уходя на работу, мы берем с собой равные суммы денег, выигравшим считается тот, кто принесет обратно большую сумму, т. е. меньше потратит. Победитель может весь вечер проводить в свое удовольствие, а проигравший моет посуду, гуляет с собакой. Часто поддаюсь мужу, мне не сложно, зато теперь для него экономия денег превратилась в игру, а не в повод для депрессии. © Ideer
- Ходила я как-то в гости к одной подруге. Периодически. У них в туалете лежала туалетная бумага такая деревянная. Самая дешевая, серая, плотная. Всю попу оцарапаешь, пока вытирать будешь. Ну, понятно, что это у родителей совок в голове застрял или еще чего. Дефицит, экономия, все дела. Об отсутствии денег на нормальную бумагу речи не шло, ибо в туалете на антресольке я заприметила пару упаковок вполне приятной двухслойной. Вот и думала, что, наверное, когда-то накупили эту макулатуру стремную, используют и пустят в ход нормальную. Но я ошиблась. Прихожу я в очередной раз в гости — и с порога в туалет. Смотрю, а там нормальная. Думаю, мол, наконец-то не этой картонкой, что раньше тут была, пользоваться. А за дверью слышу, как мать говорит моей подруге: «Ты чего бумагу не заменила, раз гостей ждала?!» О как. © Ideer
- В зале занимается странная женщина: пока делает упражнения — разговаривает сама с собой. Оказалось, что она говорит с воображаемым тренером. Самое удивительное, что результат есть, и зато какая экономия на настоящем наставнике! © Ideer