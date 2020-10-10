15+ человек рассказали, как они экономят, и знаете, у них есть чему поучиться

Я из дома на работу несу обеды, фрукты, салатики, выпечку, чай, варенье. Питаюсь домашним, да и экономия денег большая. А сослуживцы фыркают, видя мои банки-боксы для ланча: как же, эти принцы и королевишны питаются в кафе, львиную долю заработка просаживая там! А в конце месяца начинают ныть, мол, денег не хватает. Бесит! © Ideer

Гречневая подушка + шелковая наволочка = никаких головных болей, никаких зажимов в шейно-воротниковой зоне, волосы не путаются, лицо не мнется. Самые эффективно потраченные 2 тысячи рублей, честно. © squirrel / AdMe

Я на своем опыте тоже убедился: иногда экономия на копейках выливается в большие траты. Про обувь понял — лучше взять качественную и хватит на несколько лет. Дешевые — хватает меньше чем на один сезон + поломка + ремонт. Как-то «сэкономил» на том, что нужно было повесить карниз для штор: взял у отца дрель (не ударную), провозился целый день. Я тогда подрабатывал ремонтом компьютеров и в этот день отказался от 5 заказов. Вызвал бы мастера — одним заказом перекрыл бы его услуги. © Виктор Йенг / AdMe

С джинсами на распродаже похожая история: купил за неплохую цену, реально похудел и влез, но вот беда, все-таки размеры другие, в первую же неделю порвал в паху. Э — экономия на распродажах, да ну ее на фиг. Лучше купить то, что тебе реально идет, сейчас, за полную цену. © ДжонДоу / AdMe

Ни отпуска, почти никаких встреч с друзьями, кроме прогулок, минимум новых шмоток (и то попроще), дешевая косметика, еда только из столовки на работе четко по карточке, на работу пешком, чтобы не тратить деньги на проезд. Я, когда купила машину, с одной стороны, радовалась, но и чувство опустошения тоже было. Конечно, оно потом прошло, машина-то радовала каждый день, когда наконец-то не надо было топать пешком или, хуже того, ехать на ОТ. © Оксана Дмитриева / AdMe

В последнее время стала очень активно пользоваться большими интернет-магазинами, в которых можно купить все: от пилки для ногтей до пылесоса. Безумно удобно, экономия времени и прочее. Полюбила читать отзывы на какие-то ерундовые товары: человек покупает пачку одноразовых сидений на унитаз за 60 рублей в больницу или куда-то еще, а отзыв катает, как будто он в космос на них улететь собирался, а вот качество подвело. © Ideer

Мой гардероб состоит преимущественно из фирменных и дизайнерских вещей, при этом я покупаю их за смешные деньги. А все дело в том, что я сижу на местных интернет-барахолках. Я могу проводить на них часы, выискивая хорошую вещь. Потом планирую маршрут, по которому я буду все их забирать, даже если продавец предлагает доставку, мне интереснее самой: посмотреть на человека, на его быт. Не считаю зазорным выкупить вещь, которую надевали один-два раза, потому что даже вещь в магазине до тебя мерили десятки людей. Особенно интересны молодые мамы в декрете с состоятельными мужьями. Они со скуки покупают одежду, обувь и не носят ее, а потом так же со скуки и продают. Я могу позволить себе покупать вещи не с барахолки, но на работе у меня слишком много свободного времени, и, чтобы занимать его, я нашла себе такое хобби. Экономия внушительная, я уже втянулась настолько, что мой внутренний еврей задушит меня, если я куплю вещь за ее реальную стоимость. © Ideer

Когда заранее бронирую путешествие, заказываю сувениры этой страны на китайском сайте. К моему приезду они приходят, дарю друзьям, все довольны. Экономия. © Ideer

Я ужасная сладкоежка, есть пара лишних кило. Решила к лету немножко схуднуть, стала правильно питаться, ходить на фитнес и нашла компромисс с самой собой, дабы ограничить себя в сладком, не отказываясь от него совсем, чтобы не сорваться слишком быстро. Решила, что отныне не потрачу на сладкое ни копейки! Ем конфетки, печеньки и тортики только тогда, когда мне предлагают / угощают: в гостях, на работе и т. д. Не дичаю, беру по одной штучке / кусочку / ломтику. И вкусно, и немножко, и экономия какая. © Ideer

Меня, как айтишника, постоянно хотят привлечь к решению проблем, которые решаются с помощью гугла. Всегда озвучиваю цену 500 руб. час: я буду тебе хоть плитку класть и стены штробить (умею), хоть сервак поднимать из глубин ада — все мои знания и опыт к твоим услугам. 70 % сразу решают, что проблема пустяковая, и сами справляются, еще 20 думают, что я офигел, и наше общение заканчивается, оставшиеся 10 спрашивают, когда смогу приступить. И вот эти 10 процентов всегда хорошие и приятные люди, с ними можно перейти от знакомства к дружбе. Как так получается, что готовность платить за работу и адекватность идут рука об руку, — загадка. © tau34rus / Pikabu

Лайфхак для шопинга с женой. Заходим в магазин, где супруге что-то понравилось, и я начинаю одновременно отговаривать ее от покупки и уговаривать продавца на скидку. В результате либо покупаем с хорошей скидкой, либо уходим. При этом я всегда в приподнятом настроении, так как урон семейному бюджету либо не нанесен, либо уменьшен. © mciavelli / Pikabu

Недавно задумался, а почему бы не взять нейтральное жидкое мыло, почти без запаха, и не побрызгать в эту бутылку своими любимыми духами. Эксперимент удался. Пахнет прекрасно, 4–6 пшиков на такую бутыль, хорошо потрясти, и будет «элитный» гель для душа. Ничего не расслаивается как кислое в молоке, спирт и глицерин, видимо, дружат. Помылся и — ух! — бодренький, будто выспался как следует! © Reachfunbun / Pikabu

Плюсы поездок без багажа: 5. Мобильность. 4. Экономия денег. 3. Экономия времени. 2. Не надо таскать тяжести. 1. Мама не будет просить тебя везти 193 781 литр оливкового масла, козьего сыра, козу, сына козы, козла и сундуки с фамильными ценностями всех султанов Константинополя. © twitter / _tomato_hater / twitter