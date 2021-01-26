15+ историй о поразительном успехе, в правдивости которых усомнился бы и барон Мюнхгаузен
Успех чаще приходит к оптимистичным и активным людям. Многие истории из следующей подборки являются тому подтверждением: не поленился пролистать образовательный журнал и пришел пораньше на собеседование — получил работу, заглянул в интернет в поисках жилья — и нашел лучший вариант из всех возможных.
Этими историями редакция AdMe.ru искренне надеется поднять вам настроение. А заодно напомнить о том, что никогда не следует опускать руки, так как удача может ожидать вас за любым поворотом.
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В Норвегии по закону всем иностранцам положен бесплатный переводчик при официальных контактах с государственными органами. И ко мне обратилось одно бюро с предложением переводить время от времени. Опыта у меня нет, норвежский далек от идеала, но сказали, что я справлюсь. И я согласился. А пару недель назад позвали поработать переводчиком в больнице, в отделении неврологии. Я очень нервничал, читал всякие статейки по неврологии на каждом из языков, а пациент на прием не пришел. В результате получил 1 260 крон (примерно ₽ 10 тыс.) за 2 часа: час на дорогу и час перевода. Хотя я просто прокатился до больницы и посидел в вестибюле. Так легко я не зарабатывал никогда. © pikabu.in.Norway / Pikabu
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С девушкой долго жили в съемной 1-комнатной квартире. Накопилось много вещей, появился кот. Стало тесновато. И я полез на сайт с объявлениями. Ничего не ожидал, думал, что полистаю и закрою. Но первое же свежее объявление было о 3-комнатной студии с ремонтом, техникой и по хорошей цене. Я сразу набрал:
— Здравствуйте, в каком районе квартира?
— В районе ж/д вокзала по улице Центральной.
— О, отлично, я как раз живу на этой улице. А номер дома какой?
— Дом № 32.
В общем, совпали дом, подъезд, а квартира оказалась этажом выше. Поднялся, посмотрел: жилье оказалось классным. В тот же вечер с девушкой перенесли вещи. А мою старую квартиру снял сосед напротив и перевез туда своего престарелого отца. © AlphaPro / Pikabu
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Cтуденткой как-то стояла на остановке, замерзла очень, да еще и перчатки дома забыла. Денег на частный автобус не было, так что ждала городской, чтобы по проездному проехать. Думаю: «Вот бы денег найти на билет». Стою, разглядываю рядом с остановкой товары, мечтаю. Там сумки продают, надо бы новую, а стипендия маленькая, и варежки бы теплые получить. Наконец не выдержала, села на частный автобус, на свое любимое место у печки. А там на полу дамская сумка. Открываю — пустая, а на дне пара красных вязаных перчаток и несколько рублей россыпью, как раз на проезд. На всю жизнь запомнила, как по заказу: перчатки, сумка и мелочь на проезд. © Людмила Коши / Facebook
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Сегодня зашел в бухгалтерию, где к обычным работягам, как я, относятся свысока. Но у меня был выходной, так что оделся я модно и аккуратно. И тут заметил на себе странные взгляды сотрудницы. Решил все вопросы, вышел в коридор, и уже там она меня догнала с вопросом: «Скажите, а что у вас за парфюм? Хочу подарить такой же своему молодому человеку». Я смутился, так как сегодня не пользовался ничем. Думал, она чувствует запах кондиционера для стирки. А девушка взяла меня за руку и поднесла мою ладонь к моему лицу: «Вот!» И тут до меня дошло... На руках остался аэрозоль WD-40, которым я смазывал родителям дверные петли. Жене запах тоже пришелся по вкусу. © BEDPOuD / Pikabu
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Однажды увидела на стенде косметики Chanel табличку с надписью: «Спроси у продавщицы, как получить подарок». Спросила, получила в подарок косметичку, полную мини-версий. Оказалось, что я единственная, кто прочитал эту табличку за несколько недель. © Анастасия Панжина / Facebook
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C семьей зашел в комиссионный магазин. И там парень продал мне игрушки 25—30-летней давности за $ 2. Я поискал их в интернете, и оказалось, что зеленый медведь Erin 1997 года на аукционе продается за $ 3 тыс., а ослик 2000 года выпуска, которого я купил, стоит $ 100. Кажется, высшие силы ко мне благосклонны. © m1tzklune / Reddit
«Мой приятель убирал свой стол и случайно нашел подарочную карту на $ 50».
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В 12 лет я уговорила маму записать меня на уроки фехтования. Месяц ходила на занятия, а потом состоялся турнир. Но детей моего возраста не оказалось, поэтому меня перевели во взрослую группу, где люди фехтовали более 30 лет. И я заняла 2-е место. Мой стиль был настолько неразвит и сумасброден, и я так мало заботилась о защите, что застала врасплох опытных фехтовальщиков. По умолчанию я получила золотую медаль среди детей, но своим серебром за 2-е место я горжусь по-настоящему. © Addison Taylor Rich / Quora
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Моя машина сломалась на двухполосном шоссе посреди Аппалачей в 32 км от ближайшего города. Мобильная связь не ловила. Но за рулем первой же машины, свернувшей за поворот, был мой дед, который жил в 3 часах езды оттуда. Он случайно решил в те выходные отправиться в горы. От момента, когда машина сломалась, до того, как он меня подобрал, прошло менее 5 минут. © joshebgaming / Reddit
- Однажды мы шли толпой студентов поесть, а я первый зашел на крыльцо кафе. И в этот момент с грохотом и звоном с козырька рухнула глыба льда весом около 100 кг. Где-то в полуметре от меня, мне даже по перчатке чиркнуло. Секунд 30 никто из нас не мог сказать ни слова. © AntonBelyayev1 / Twitter
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Искали с мужем квартиру в ипотеку. Бюджет был небольшим, а жить хотелось в хорошем районе. Посмотрели много квартир, но так ничего и не нашли. А я была уже беременна на поздних сроках, так что время поджимало. Поехали смотреть очередное жилье. А там разочарование: в однушке семья с 4 детьми и 5 кошками, дети без подгузников, и непонятно, чьей мочой сильнее пахнет. Вышли из подъезда, а тут мимо проходит какой-то мужик: «Квартиру ищете? Я в соседнем доме продаю». Оказалось, что искомый нами 2-й этаж, большая кухня и цена ровно в ипотеку. Но вместо обычных 33 кв. м там было целых 41. Никакого аванса не попросил, ключи отдал сразу, за неделю банк все проверил. Год живем, все прекрасно, чудесные соседи. © AllohoChe / Pikabu
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Деньги на день рождения чаще всего дарят в конвертах. Решила проявить креативность и подарить их в «мешке смеха»: такой небольшой мешочек, нажимаешь — звучит смех. Пожелала счастья и позитива, намекнула, что он не пустой. Все супер, понравилась затея. Спустя почти год мне звонит довольный прошлогодний именинник с возгласом: «Батарейку хотел в том мешочке заменить, смотрю, а там деньги. Как раз были нужны, спасибо». © «Подслушано» / Ideer
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Устраивался на работу в малознакомой отрасли, где зарплата была в 2 раза больше, чем я зарабатывал. Так получилось, что на собеседование я пришел слишком рано. От скуки сел читать лежавшие в вестибюле тематические журналы. Одна из статей была посвящена топ-10 рискам в этой отрасли. И вот меня вызвали на собеседование. Все шло более-менее, хотя похвастаться опытом я не мог. Но в самом конце меня спросили: «Какие проблемы, по вашему мнению, есть в нашей деятельности?» Я чуть не вскочил со стула от волнения и рассказал обо всем, что узнал. Интервьюеры были впечатлены. Меня приняли, и за 10 лет работы в этой компании я сделал неплохую карьеру. © TheDude77 / Reddit
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В пятницу мой свекор проводил уборку и отдал нам старые джинсы, потому что они подходили моему мужу по размеру. В ту секунду, когда я их увидела, я подумала: «Ни фига себе!» C помощью пользователей интернета я смогла оценить их и выяснить, что это Levis 501s 1933 года выпуска. Спустя сутки я продала их почти за $ 20 тыс. © greeperfi / Reddit
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Моя мать была матерью-одиночкой и тратила деньги в основном на себя. А моим подругам родители покупали все: одежду, аксессуары, фотосессии. В 14 лет они захотели стать моделями в Нью-Йорке и попросили меня пойти с ними. Но после кастинга обе вышли со слезами на глазах. И тут женщина — владелец агентства — заметила меня. Я была без косметики, в старых кроссовках и толстовке, но в 14 лет уже вымахала до 170 см. Она схватила меня за руку, сказала: «Пусть твоя мама позвонит мне!» — и сунула мне свою визитку. Это стало поворотным моментом в моей жизни. По субботам я начала участвовать в показах мод в элитных магазинах. А когда мое фото появилось на первой полосе The Sunday Daily News, на меня обратил внимание парень, в которого я была влюблена 2 года. За 16 лет карьеры я переехала от матери и помогла младшей сестре устроить свою жизнь. © Cybela Wolff / Quora
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Со слов коллеги. Потерял он кошелек с зарплатой, около 50 тыс. Добежал практически до работы, но ничего не нашел. Присел на лавочку, в голове каша. Сумма ведь немалая. И тут подсел бездомный, стал расспрашивать, что случилось. Рассказал, полегчало, угостил нового знакомого шаурмой. На следующий день в офисе чуть не расплакался, потому что увидел запись с камер наблюдения, на которой тот самый бомж в его отсутствие принес в его офис кошелек. Не пропало ни копейки. © dda7 / Pikabu
Бывали ли случаи, когда удача поворачивалась к вам лицом? Какое событие в своей жизни вы считаете наиболее счастливым?