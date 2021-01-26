15+ историй о поразительном успехе, в правдивости которых усомнился бы и барон Мюнхгаузен

Моя мать была матерью-одиночкой и тратила деньги в основном на себя. А моим подругам родители покупали все: одежду, аксессуары, фотосессии. В 14 лет они захотели стать моделями в Нью-Йорке и попросили меня пойти с ними. Но после кастинга обе вышли со слезами на глазах. И тут женщина — владелец агентства — заметила меня. Я была без косметики, в старых кроссовках и толстовке, но в 14 лет уже вымахала до 170 см. Она схватила меня за руку, сказала: «Пусть твоя мама позвонит мне!» — и сунула мне свою визитку. Это стало поворотным моментом в моей жизни. По субботам я начала участвовать в показах мод в элитных магазинах. А когда мое фото появилось на первой полосе The Sunday Daily News, на меня обратил внимание парень, в которого я была влюблена 2 года. За 16 лет карьеры я переехала от матери и помогла младшей сестре устроить свою жизнь. © Cybela Wolff / Quora