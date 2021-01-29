15 человек поделились, какие абсурдные ярлыки на них навешали окружающие

У меня есть пунктик: не могу 2 дня подряд ходить в одной и той же одежде. Когда училась в школе, некоторые думали, что у меня огромный гардероб, хотя я просто по-разному сочетала вещи. А еще вся обувь у меня была на каблуках, даже зимние сапоги. И вот одноклассник как-то мне признался, что из-за этого всего ему казалось, что я высокомерная фифа. Я была в шоке. Никогда бы не подумала, что обо мне может сложиться такое мнение. А одноклассник, как только начал больше со мной общаться, понял, как сильно ошибался. В итоге я ему настолько понравилась, что он влюбился и даже попытался покорить мое сердце.

Как бы ни сложилась жизнь женщины после рождения ребенка, всегда будет повод для недовольства. Я ушла в декрет за неделю до родов и вернулась к работе через полтора месяца после. Угадайте, кто я? Правильно, плохая мать, не думающая о ребенке. А чего мне это стоило — ну это уже мои проблемы. © Юлия Дунаева / Facebook

Один раз я проучила мальчишку за то, что он издевался надо мной. И когда он пошел жаловаться учительнице, она такая: «САША? Саша тебе всыпала? Эта ТИХОНЯ? Хватит врать, иди учись». © itssanlee / Twitter