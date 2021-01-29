15 человек поделились, какие абсурдные ярлыки на них навешали окружающие
Окружающие нередко решают за нас, кто мы есть. Ведь так проще — стричь всех под одну гребенку. «Лентяй», «маменькин сынок», «меркантильная» — и еще ворох других обобщающих прозвищ, хотя на самом деле люди гораздо интереснее и сложнее того ярлыка, который на них пытаются повесить.
В сегодняшней подборке от AdMe.ru истории, которые доказывают, что от стереотипов нужно отказываться, ведь часто о человеке может сложиться ошибочное мнение.
-
Мое хобби — онлайн-игры, и я искренне не понимаю упреков «время теряешь бездарно», «деградируешь», «закрылась от мира». Ау! Это такое же хобби, как и вышивание, игра на гитаре, пение, рисование и многое другое. Я же не говорю, что вы деградируете, когда поете или танцуете. Бесят ярлыки. © Подслушано / ideer
-
Как-то хотел устроиться на работу. Собеседование проводила дама лет 50. После основной части начались дополнительные вопросы, и первым из них был: «Тебе уже целых 26 лет. Почему ты до сих пор не женат и без детей?» Попытка сослаться на то, что это мое дело, была немедленно пресечена. Я начал мямлить что-то вроде: «Я еще молод, не нашел нужного человека». Дама прервала меня и сказала: «Все, замолчи. 100 лет назад в 26 уже внуков нянчили. Если ты в таком возрасте не смог найти жену и ребенка завести, значит, ты глупый безответственный инфантил. У нас тут люди семейные — серьезные и ответственные. Маменькины сынки нам тут не нужны». © Nimdael / Pikabu
-
У меня есть пунктик: не могу 2 дня подряд ходить в одной и той же одежде. Когда училась в школе, некоторые думали, что у меня огромный гардероб, хотя я просто по-разному сочетала вещи. А еще вся обувь у меня была на каблуках, даже зимние сапоги. И вот одноклассник как-то мне признался, что из-за этого всего ему казалось, что я высокомерная фифа. Я была в шоке. Никогда бы не подумала, что обо мне может сложиться такое мнение. А одноклассник, как только начал больше со мной общаться, понял, как сильно ошибался. В итоге я ему настолько понравилась, что он влюбился и даже попытался покорить мое сердце.
-
Как бы ни сложилась жизнь женщины после рождения ребенка, всегда будет повод для недовольства. Я ушла в декрет за неделю до родов и вернулась к работе через полтора месяца после. Угадайте, кто я? Правильно, плохая мать, не думающая о ребенке. А чего мне это стоило — ну это уже мои проблемы. © Юлия Дунаева / Facebook
-
Один раз я проучила мальчишку за то, что он издевался надо мной. И когда он пошел жаловаться учительнице, она такая: «САША? Саша тебе всыпала? Эта ТИХОНЯ? Хватит врать, иди учись». © itssanlee / Twitter
-
Мой папа не «настоящий мужик». Мать работала учителем, а отец — в метро машинистом. Папу мы видели чаще, чем маму. Именно он научил меня в детстве лазать по деревьям, забивать гвозди парой ударов, плеваться на метр вперед и прочим полезным вещам. Заодно учился сам: готовить кашу по утрам, заплетать нам с сестрой косички, различать нужные оттенки розового и белого, чтобы купить «правильные» бантики. В этом году ему исполнится 60, и он самый лучший и любимый папа, муж и дедушка. © dobrayadusha / Pikabu
-
Я тот самый человек, которого все ненавидели из-за игр на физре. Я не люблю мячи, я не умею их кидать. Неприятно было постоянно слышать: «Опять мы проиграли из-за нее», но ничего сделать не получалось. И когда сейчас мне предлагают поиграть во что-то с мячом, у меня триггер срабатывает. © ol_fa_sol / Twitter
-
Дядя моего парня очень старомоден и к тому же женоненавистник. Я дяде не нравлюсь, потому что у меня карьера и я на 5 лет старше его племянника. А моего парня он ругает за то, что тот ведет себя «не как мужчина». Например, он любит готовить и часто это делает для нас. Когда дядя узнал об этом, он позвонил отцу моего молодого человека и сказал: «Спаси своего сына от этой ведьмы». © shygirlturnedsassy / Reddit
-
Меня не пускали в клубы, когда все мои сверстники туда ходили, и вообще редко разрешали погулять, потому что я «выглядела старше своих лет, но была глупая и могла попасть в передрягу». У меня из-за этого и друзей не было особо. Зато когда выпадал шанс вырваться, то я пропадала с концами и за это получала потом, конечно. После университета уехала как можно дальше от дома. © Женя Францева / Facebook
-
Знакомый долго и подробно рассуждал о том, что на окраинах города в скромных домах живет один сброд и нищие. Теперь думаю, пригласить, что ли, его к себе в гости? Добить можно тем, что бывший хозяин этой квартиры — профессор, военный хирург. © Vares / AdMe
-
Я как-то простенько оделась, чтобы в магазин сходить. Вдруг мне позвонили и сказали, что назначают директором на работе и нужно срочно быть. Я села за руль и поехала. Персонал после говорил обо мне: «Из грязи в князи», абсолютно ничего обо мне не зная. Я не стала им мстить, просто дала понять, что внешность бывает обманчива. © Kate Kate / Facebook
-
В подростковом возрасте окружающие считали меня гордой и высокомерной. Причитали, что я с ними не здороваюсь, считаю, что это выше моего достоинства — общаться с ними. И никому в голову не могло прийти, что я была ужасно стеснительной и замкнутой, особенно когда рядом были мальчики. В такие моменты удобнее всего было надеть маску этакой Снежной королевы, чтобы никто не догадался, как же мне на самом деле страшно. Ну и еще у меня плохое зрение, и некоторых знакомых я просто не замечала, а не умышленно игнорировала.
-
Была я студенткой, обитала в общаге и жила на родительские дотации. Встречалась с юношей, который регулярно заскакивал в гости и опустошал холодильник. Я пошла на хитрость: в следующий раз повела его в продуктовый. Набрала еды, юноша тоже в игру включился. Заминка возникла на кассе — парень чуть ли не в сторону отошел, лишь бы не подумали, что он тут платит. Я говорю: «Не мог бы ты заплатить?» Он расплатился, а на выходе поинтересовался, когда я ему этот долг верну. Мои нервы сдали, я высказала все, что думала. И в ответ получила гениальное: «Я и не знал, что ты такая меркантильная». © agata4321 / Pikabu
-
Самое странное, с чем я встречалась, — это прозвище высокомерной из-за того, что... та-дам... я ходила с прямой спиной. Видимо, казалось, что задираю нос. © Ежик в океане / AdMe
-
Я парень. Мне очень не нравятся ярлыки, которые вешаются и приписываются нам в зависимости от пола. Я люблю готовить. Я домохозяин. Близкие друзья понимают и спокойно воспринимают все это. Однако как только другие люди узнают, что я занимаюсь домашним очагом, а моя девушка зарабатывает деньги, сразу начинают меня критиковать, кидая в мой адрес «лестные» комментарии. Я вас не спрашивал! Нам комфортно, всех все устраивает. Бесит. © Подслушано / ideer
А на вас вешали какой-нибудь обидный ярлык?