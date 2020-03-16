15 человек рассказали, как им удается справиться с приступами неконтролируемого гнева
Каждый 3-й человек в Великобритании, согласно статистике, обеспокоен тем, что порой чувствует себя слишком злым. Столько же признаются, что у них в близком окружении есть персона, которая испытывает трудности при попытке контролировать гнев. При этом большинство людей просто не знают, куда обращаться с такой проблемой и как можно купировать вспышки агрессии.
Мы в AdMe.ru выяснили, как справляются с подавлением гнева обычные люди, и взяли некоторые советы на вооружение.
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Жена в курсе: если она пришла домой, а кухня безупречно чиста, значит, у меня был чертовски плохой день. У меня слишком большие габариты, чтобы я мог позволить себе крушить вещи или орать на детей. Не хочу, чтобы моя семья боялась меня так, как я в свое время боялся отца. Вообще-то я не люблю уборку, но лучше потрачу час-другой на мытье ванны, чем напугаю домочадцев. © petezhut / reddit
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Я работаю в кол-центре. Когда мне звонит разозленный клиент, самый простой способ не выйти из себя — это начать говорить тише и медленнее. Меня это очень успокаивает. © dick_peen / reddit
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Когда я жил в Чикаго, у меня часто случались приступы тревоги. Психолог научил меня делать «заземление»: нужно сосредоточиться на чувствах — на запахе или на какой-то вещи, которую вы можете увидеть или потрогать, — и попытаться углубиться в это ощущение. Когда у меня случался приступ на улице, я останавливался и прикасался к ближайшей стене любого здания, трогал кирпич и пытался его прочувствовать. Вряд ли вы достигнете просветления, но это точно поможет вам успокоиться. © CounterTouristsWin / reddit
- Жена неделями упрекала меня в том, что я бесчувственный и не делюсь с ней проблемами. А когда я попытался поделиться, она грубо оборвала меня со словами: «Теперь я не собираюсь слушать тебя». Я гневно заорал: «Ты серьезно?!» Она от неожиданности даже подпрыгнула, и я понял, что напугал ее. Тогда я сильно прикусил губу, чтобы не сорваться еще больше, и заставил себя выпить большую чашку воды, чтобы успокоиться. © official_fox_news / reddit
- Я работаю с детьми. Есть такое шоу Daniel Tiger, там часто поют песни о контролировании эмоций. В одной из них есть такие слова: «Когда злишься так, что хочется плакать, сделай глубокий вдох и сосчитай до четырех». Я практикую это упражнение с детьми и сама тоже делаю его. Это правда работает. К тому же я начинаю чувствовать себя глуповато, потому что не могу не представлять себе тигра, который поет об этой технике: это тоже помогает. © Rana-Fegrina / reddit
- Я обучаю детей с эмоциональными проблемами различным успокаивающим техникам. Например, вы можете сжимать и разжимать пальцы ног, полностью сосредотачиваясь на своих ощущениях; вдыхать и выдыхать очень глубоко, представляя при этом, как ваши ребра смыкаются и размыкаются; схватиться за что-то (стол, перила — что угодно), сжимать и разжимать пальцы; ходить, считая собственные шаги; делать что-то ритмичное, что по душе именно вам. © Ryozaaki / reddit
- Есть одна штука, но не мгновенного действия: делать привычную работу другой рукой. Чем больше времени делаешь, тем лучше. В мозгу что-то переключается, и многих это успокаивает. Как вариант, можно простые манипуляции делать ногами — поднять что-то и т. п. Очень хорошо раздражение снимает. Главное — часто практиковать. © Holyx / pikabu
- Перед тем как наорать на кого-то любимого, я всегда в голове прокручиваю, что мы не вечны. Когда-то я кому-то выдам нечто обидное или неприятное, это будет последним, что я скажу человеку. Я буду в голове крутить нашу беседу и ненавидеть себя. Или у этого человека последним воспоминанием останется ненависть ко мне. © Ursuluwka / pikabu
- Я запираюсь у себя в комнате и воссоздаю в голове разговор с человеком, который разозлил меня. Внутренне я ругаюсь с ним и высказываю ему все, что меня бесит. Когда мне надоедает спорить, я просто закрываю глаза, успокаиваюсь и некоторое время молчу. © Shristi Bose / quora
- Отойдите от человека, который вас раздражает, или покиньте место, где произошел конфликт. А потом подумайте о том, что вызвало ваш гнев, и спросите себя: «Это будет иметь значение через год?» Если ответ «да», то спросите: «А через 10 лет?» Мне это помогает. Надеюсь, и вам тоже поможет. © Edwin Sim / quora
- Вообще-то я спокойный человек, но если кому-то удается вывести меня из себя, то я сразу же что-нибудь ломаю. Так что я выбрал кубики льда. Во-первых, они не причиняют никому вреда. Во-вторых, я не порчу свое имущество. В-третьих, можно швырять об стенку сколько угодно кубиков. Когда я бросаю их, то утомляюсь физически и успокаиваюсь эмоционально. Еще меня расслабляет звук разбивающейся льдинки. Не знаю, может, это плохой способ, но он помогает мне. © orokami11 / reddit
- Я отлично владею собой, но бывают такие ситуации, когда эмоции выходят из-под контроля. И тогда я просто молчу. Это очень тяжело, но определенно помогает. © Sonal Raj / quora
- У меня есть 2 работающие техники. Первый способ займет лишь 5 секунд времени. Звучит странно, но попробовать стоит: всякий раз, когда сильно злитесь, схватите себя одной рукой за средний палец другой руки и глубоко вдохните. Второй способ — это изучение техники эмоциональной свободы. Она основана на принципах восточной медицины и западной психологии. © Jason Hundley / quora
- Можно обратить ситуацию в юмор. Обычно люди злятся, когда им страшно или они слишком серьезно относятся к мелочам. Вот мой пример: я ужасно боюсь клоунов, и они меня очень раздражают. Когда начинаю злиться, то представляю, как щекочу клоуна и он смеется. Это успокаивает меня. © Lucky Ansari / quora
- Меня было очень легко вывести из себя до одного случая. Я окончил школу, и мы с друзьями пошли в какой-то крутой ресторан. Там везде были нарисованы символы звуков. Мы позвали официанта, а он прошел мимо. Я позвал другого, и он тоже не обратил внимания на нас. Я был в ярости, подскочил к ближайшему сотруднику и крикнул ему: «Ты что, глухой?!» В общем, сотрудник и правда был неслышащим, как и большинство других работников ресторана. Я мечтал провалиться под землю от стыда. Этот опыт научил меня контролировать себя. © Gaurav Gupta / quora
Как часто у вас случаются приступы гнева? Каким образом вы успокаиваетесь, когда это происходит?
Фото на превью Gaurav Gupta / quora