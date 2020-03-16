15 человек рассказали, как им удается справиться с приступами неконтролируемого гнева

Жена в курсе: если она пришла домой, а кухня безупречно чиста, значит, у меня был чертовски плохой день. У меня слишком большие габариты, чтобы я мог позволить себе крушить вещи или орать на детей. Не хочу, чтобы моя семья боялась меня так, как я в свое время боялся отца. Вообще-то я не люблю уборку, но лучше потрачу час-другой на мытье ванны, чем напугаю домочадцев. © petezhut / reddit

Я работаю в кол-центре. Когда мне звонит разозленный клиент, самый простой способ не выйти из себя — это начать говорить тише и медленнее. Меня это очень успокаивает. © dick_peen / reddit