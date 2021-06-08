15+ человек признались, что вызвало у них разрыв шаблона, когда они впервые оказались в другой стране
Путешествия в другие страны всегда богаты на новые впечатления. Пользователи Reddit решили обсудить, что же их больше всего поразило, когда они посещали новые места. Оказалось, что ошеломить может все что угодно: от поездки на такси до увиденного воочию ананаса.
Мы в AdMe.ru и сами вспомнили немало подобных историй, ведь герои нашей сегодняшней подборки рассказывают о таких деталях, что невольно погружаешься в атмосферу приключений.
- Купил сапоги по колено, самый большой бомбер, который я мог себе позволить, шапку из искусственного меха. Надел их, втиснул в чемодан теплую одежду на неделю. И сел на рейс из Йоханнесбурга в Москву. Выхожу из самолета и понимаю, что на улице +28 °C. В 23 годика узнал, что снег и холод здесь не вечны. © quopacetic / Reddit
- Я приехал на Шри-Ланку и нанял местного гида. Утром он встретил меня возле отеля. Едем на экскурсию, и через 5 минут он вдруг сворачивает на обочину и говорит: «Выходи». Плетемся через какие-то дебри к полю, и он показывает мне вниз. А там ананасы. Они росли на земле! Так в 28 лет я узнал, что ананасы не растут на пальме. © Perfect-Ad6052 / Reddit
- Когда я была в Исландии, меня поразило отсутствие деревьев. До приезда я не знала, какой там пейзаж. Он, конечно, уникальный. Большинство деревьев — это искусственные насаждения. © Catzillachan / Reddit
- Я молодой спортивный парень. Как-то ехал на велосипеде в Амстердаме и меня обругала старушка из-за того, что я слишком медленно еду. Катался я в своем привычном темпе, но он оказался слишком медленным для амстердамских старушек. © dale_glass / Reddit
- Когда я был в Италии, меня поразило то, насколько расслабленными были там люди. Они медлили во всем: когда шли по улице, разговаривали и просто обедали. Как будто никуда не торопились, хотя, уверен, у них тоже проблем хватало. Итальянцы были гораздо больше сосредоточены на том, что происходит прямо сейчас, и на том, что находится перед ними. © snavsnavsnav / Reddit
- Когда я был в Японии, меня удивило то, что вся еда в ресторанах быстрого питания выглядела в точности так, как она была изображена на картинке в меню или на рекламном постере. Как будто у них есть ответственный человек, который делает бургеры как под копирку. © landob / Reddit
- В Турции я вызвал такси. Ехали 50 минут. Хотел заплатить и удивился, когда водитель спросил, когда нам обратно, а потом сказал, что пока денег не надо, он нас встретит по возвращении. Когда мы закончили, он ждал с широкой улыбкой на лице. Ничто не могло помешать нам прыгнуть в другое такси, но этот парень доверился нам. Он получил щедрые чаевые. © PastaAndApathy / Reddit
- Путешествовали по Японии с 2-летним ребенком. Буквально все прохожие останавливались, чтобы поздороваться или посюсюкать, если малыш выглядел недовольным. © Frozen_Feet / Reddit
- Поездка на гондоле в Венеции оказалась из серии «ожидание и реальность». От воды воняло, было очень шумно, потому что гондольеры орали друг на друга по-итальянски. Ничего романтичного в той поездке не было. © Kingbradley1297 / Reddit
- Мне запомнилось, как трудно найти на Гаити воду. Несмотря на то что я был ребенком, мне до жути надоела вся эта газировка. © Cyko22 / Reddit
- Что удивило меня, так это количество вещей и людей, которые могут поместиться на мопеде во Вьетнаме. Я видел мопед с мамой, отцом, бабушкой, 2 детьми и собакой! © mindsnare1 / Reddit
- Очень удивило, что в Каире можно ехать в автомобиле с механической коробкой передач, попивая при этом чай из блюдца и нажимая на клаксон. Привет нашим таксистам. © greathandz / Reddit
- В Аргентине у всех всегда есть чашка или термос с чаем мате. Полицейские патрулируют улицы и пьют через металлические трубочки. Некоторые даже специально подбирают чашку к сумочке или платью. © koj86 / Reddit
- В Праге, когда достаешь фотокамеру на улице, это работает как силовое поле! Людей словно отбрасывает в стороны с твоего пути. © itamarc137 / Reddit
- Я встречался с другом в Южной Корее. В моем рюкзаке было около $ 4 тыс., потому что я планировал купить машину. После нескольких напитков я пошел домой и примерно на полпути понял, что оставил свой рюкзак в ресторане. Я поспешил обратно так быстро, как только мог. И увидел, что моя сумка все еще была рядом с моим стулом, никто даже не прикоснулся к ней. © fisticuffs32 / Reddit
- Тротуары с подогревом в Финляндии. Они стали спасением для меня, не знавшего, как ходить по льду. © momochicken55 / Reddit
- Сингапур невероятно чистый! Я не увидел ни пылинки в их аэропорту, даже туалеты были чистыми до белизны. Каждый день я выхожу гулять по городу пешком и возвращаюсь в отель почти без грязи на подошвах моей обуви. © Fragrant-Seaweed-606 / Reddit
- В Египте прямо перед Сфинксом есть KFC. © pixelgirl_ / Reddit
- Когда вы выходите из самолета в Австралии, вы чувствуете, как будто на вас накинули горячее мокрое одеяло. © OliversFails / Reddit
А какие у вас самые яркие впечатления от посещенных вами мест?
Фото на превью Depositphotos.com
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