15 человек совершили крутой поступок, ничего не ожидая взамен, но судьба решила иначе

2014 год. Ехал в рейсовом автобусе. Рядом сидел парень и до ночи печатал что-то на ноутбуке. Утром объявили его остановку, парень подорвался и выбежал. Я увидел, что он забыл ноутбук, и попросил водителя подождать, но автобус уже тронулся. На следующей остановке я пошел в офис перевозчика, заставил менеджера позвонить парню и прождал 20 минут, чтобы убедиться, что ему отдадут его вещь. Парень очень благодарил, потому что на ноуте была его дипломная.

2018 год. Шел на посадку в аэропорту, как вдруг ко мне подошел сотрудник и попросил предъявить ноутбук. Открываю рюкзак, а там пусто! Оказалось, охрана увидела по камерам, что я забыл технику на досмотре, и полтора часа искала меня по всему зданию. Вылет задержали на 20 минут, чтобы я успел сбегать к службе охраны. На том ноутбуке была моя докторская. © Aparna Vicky / Quora