15 человек совершили крутой поступок, ничего не ожидая взамен, но судьба решила иначе
Древняя пословица гласит: «Делай добро и отпускай его в воду. Оно не пропадет — добром к тебе вернется». Называйте это кармой или законом сохранения энергии, но бескорыстные поступки рано или поздно окупаются сторицей.
Мы в AdMe.ru всегда стараемся помогать другим, поэтому не смогли пройти мимо людей, которые случайно запустили бумеранг добра и сделали этот мир немного лучше. В конце статьи вы найдете историю, которая убедит, что хорошие дела могут жить вечно.
- Шла на работу. Вижу, у дороги щенок лежит: живой, но лапы перебиты. Сердце сжалось — я вызвала такси, на последние деньги свозила песеля в клинику и домой забрала. Мастерю лежанку, как вдруг открывается дверь и заходит хозяин, у которого я квартиру снимала. Он категорически против животных был, и я уже приготовилась вещи собирать. Петр Степанович посмотрел на собаку, молча развернулся и вышел. Потом вернулся с кучей корма и сказал, чтобы за этот месяц я не платила: животному уход нужен.
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В июне увидел в подъезде объявление, написанное красивым, ровным почерком. Мол, дорогие соседи, если у вас есть ненужные банки, оставьте их, пожалуйста, на подоконнике. И подпись: «Бабушка Зоя». В ближайшие дни на указанном месте постоянно появлялись новые банки. Развязка наступила в начале сентября. Подоконник был уставлен банками с соленьями, компотами и прочей консервацией. А над ними новое объявление: «Дорогие соседи, забирайте, пожалуйста, ваши банки». © Slepoyastronaft / Pikabu
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Давным-давно нашла телефон, позвонила на номер «Мама» и вернула владельцам. Деньги брать отказалась. Муж тогда еще сказал, что только я так делаю, а я ответила, что добро возвращается. Через несколько лет муж забыл телефон на скамейке в парке, а добрые люди вернули и денег не взяли. Тогда супруг признал, что был неправ. © Катя / AdMe
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Прошлой зимой нашла хорошую, теплую перчатку и повесила на дерево, чтобы не затоптали. Позавчера бежала с коляской в поликлинику и шапка из кармана выпала. На обратном пути увидела ее на том же дереве. Бумеранг работает! © Olashka / Pikabu
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Мой дедушка жил в глухом горном селе, и как-то к нему зашли туристы. Уставшие и промокшие, они попросились поставить палатки во дворе под навесом. Дед их в дом взял, накормил и баньку растопил. Утром разбудил, чтобы успели к автобусу спуститься, и быстро ушел дрова колоть. Не хотел, чтобы деньги совали. Приходит домой, а там целый мешок с консервами, макаронами, вкусняшками и записка «Спасибо за доброту!». Той суровой зимой деду продукты очень пригодились.
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2014 год. Ехал в рейсовом автобусе. Рядом сидел парень и до ночи печатал что-то на ноутбуке. Утром объявили его остановку, парень подорвался и выбежал. Я увидел, что он забыл ноутбук, и попросил водителя подождать, но автобус уже тронулся. На следующей остановке я пошел в офис перевозчика, заставил менеджера позвонить парню и прождал 20 минут, чтобы убедиться, что ему отдадут его вещь. Парень очень благодарил, потому что на ноуте была его дипломная.
2018 год. Шел на посадку в аэропорту, как вдруг ко мне подошел сотрудник и попросил предъявить ноутбук. Открываю рюкзак, а там пусто! Оказалось, охрана увидела по камерам, что я забыл технику на досмотре, и полтора часа искала меня по всему зданию. Вылет задержали на 20 минут, чтобы я успел сбегать к службе охраны. На том ноутбуке была моя докторская. © Aparna Vicky / Quora
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В старшей школе почти у всех была гитара, а у меня не было. На Рождество сестра отдала мне свою старенькую дешевую гитарку, которую очень любила. Через полгода она шла по улице и случайно наткнулась на парня, который загружал вещи в машину. Он переезжал и брал только то, что влезало в его маленький спорткар. Чехол с гитарой не поместился, и парень просто отдал его моей мимо проходившей сестре. Уже дома она увидела, что это шикарный Martin Classical за $ 4 тыс. © Ann Patrick / Quora
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В лихие 90-е у моего приятеля был бизнес в Минске. Нехорошие люди хотели кинуть на деньги какого-то иностранца, и он ему тогда очень помог. Сейчас приятель живет в Германии и занимается машинами. Нашел недавно авто за 400 км от дома, созвонился с владельцем и вместе с сыном поехал пригонять тачку. Из-за пробок они прибыли аж под вечер, на дворе зима, но, благо, продавец их дождался. Зашли они в гараж, а владелец посмотрел на моего приятеля и спросил о Минске. Это был тот самый иностранец! Он до неприличия опустил цену на авто, накрыл стол и никуда гостей на ночь глядя не отпустил. © PivBear / Pikabu
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Стою в супермаркете, рядом двое парнишек. Младший просит купить мороженое, старший отвечает: «Не могу, Ваня, ты уже шоколадку взял, у меня денег больше нет». Мальчики бедно одетые, худенькие. Не выдерживаю и говорю: «Ваня, бери мороженое себе и брату, и идем на кассу». По дороге еще какую-то модную водичку взяли. Ваня счастлив, старшенький, не поднимая глаз, говорит: «Спасибо вам». Выхожу довольная и вдруг вижу на асфальте большую золотую сережку с аметистом. В жизни ничего не находила, а тут на тебе. © Ирина Маденова / Facebook
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На вокзале подошел бездомный и попросил купить ему газировку. Мы зашли в «Макдоналдс», я купил ему водичку и мороженое, и мужчина довольный пошел дальше. Сразу после этого я нашел в автомате с билетами чью-то сдачу. Там была ровно та сумма, которую я потратил на угощения для бездомного. © dreamydinosaur / Reddit
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В 21 у меня не было денег и я жил у подруги. Устроился в захудалое кафе, но вскоре уволился и остался с $ 100 в кармане. Тогда же сильно заболел парень подруги. Мы все дружили, и все были бедными, и я накупил ему лекарств на $ 80. На остаток заправил машину и взял зачем-то 2 лотерейных билетика. Через 15 минут после того, как отдал последнее другу, я стал богаче на $ 500. © Kyle Burton / Quora
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Строили с мужем дом за городом и иногда оставались там ночевать. Рядом жила старая тощая собака, которую никогда не отпускали с цепи. Ну я и подкармливала ее. Через полгода собака вернула долг. Как-то ночью она умудрилась сорвать цепь, выбить калитку и ворваться в наш двор. Она лаяла как ненормальная, мы выскочили на улицу и увидели двух мужиков, которые убегали через забор. Потом уже заметили взломанное окно и поняли, что нас едва не ограбили.
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Поздний зимний вечер. Мы с подругой Светой ждем маршрутку. Вдруг видим: какие-то пацаны обижают котенка. Слова не подействовали, пришлось буквально отбивать кота у малолеток. Так у меня появился фингал, а у Светы — домашний любимец. Но самое интересное случилось через 2 дня: мы шли на ту же остановку и увидели на тротуаре под фонарем купюру $ 50. Как будто кто-то специально положил и подсветил. Мы тогда были бедными студентами и деньги пришлись весьма кстати.
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Лет 10 назад мой папа нашел кошелек, а внутри — большую сумму денег и квитанцию на оплату телефона. Я позвонила по номеру и попала на сына женщины, которая потеряла кошелек. Дала адрес, и сын привез ее на машине. Деньги она предлагала, но мы не взяли. Через несколько лет папа пошел в магазин и накупил больше, чем мог донести. Он тогда уже плохо ходил и упал на полпути к дому. Пытался встать, но клюшка далеко отлетела, а люди мимо проходили. Вдруг подбежал какой-то парень, подал клюшку, помог подняться и усадил папу в машину. Когда отец показал, где остановиться, выяснилось, что это сын той женщины с кошельком. Он наш дом узнал. © Хищный ЗаИц / AdMe
Бонус: карма деда Валерия
Валерий Мельников каждый год создавал на замерзших реках гигантские «открытки» с теплыми поздравлениями. Этой осенью художника не стало, но местные жители решили, что его дело должно продолжать жить. Так на реке Хоутина в Амурской области появилась новая «картина».
А к вам возвращалось сделанное добро? Или вы больше доверяете поговорке про благие намерения, которыми вымощена дорога в ад?