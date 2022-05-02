15+ человек похвастались фишками от производителей, которые добавляют вещам крутизны

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В попытке привлечь внимание покупателей производители одежды наперебой соревнуются друг с другом, совершенствуя дизайн. Одни делают упор на функциональность: прячут потайные карманы, дополнительные молнии, запасные пуговицы. Другие, напротив, специализируются на внешнем виде: придумывают забавные надписи, вшивают декоративные подкладки, добавляют моделям бутафорских элементов.

Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать крутые фишки от производителей, которыми, кажется, можно любоваться бесконечно.

«Купил эти носки только из-за надписи»

Надпись на носках: «Космический корабль — зачеркнута, космическая овца».

«У жены на пальто предусмотрена специальная прищепка, c помощью которой можно фиксировать ворот»

«У коллеги под рубашкой есть салфетка из микрофибры, чтобы протирать очки»

«В купальных трусах очень удобный карман, в который влезет даже телефон»

«На моих носках есть маркировка „правый“ и „левый“»

«В задние карманы джинсов вшиты антискользящие накладки, чтобы деньги и карты не выпали»

«В этих носках имеется потайной карман на молнии. И это не просто декоративный элемент, а полностью функциональный. Я проверил»

«В капюшон новой зимней куртки друга встроены очки и отверстия для рта и ушей»

«В переднем кармане этих брюк есть кармашек для телефона»

«У приятеля на пряжке рюкзака есть свисток»

«В новых рабочих ботинках дополнительный карман»

«У моей куртки 2 застежки, которые позволяют ей не собираться в кучу, когда сидишь»

«В кожаной куртке еще один карман рядом с основным»

«У этих носков есть плащ Супермена»

«Только сейчас понял, что во внутреннем кармане моего тренчкота все это время были запасные пуговицы»

«Целую вечность ношу эти штаны и ничего не замечал. Случайно вывернул карман, а там такая красота»