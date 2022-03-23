15+ человек похвастались фишками от производителей, которые делают их вещи особенными

Наверное, многим в жизни попадались вещи с какими-то изюминки от производителя: встроенными перчатками, потайными карманами, скрытыми молниями. Некоторые из них так хорошо замаскированы, что вы можете годами даже не подозревать об их существовании.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, в чьих вещах притаились крутые фишки от производителей.

В этой куртке есть небольшая дырочка, через которую вы можете видеть свои часы

Выглядит как куртка будущего в старом научно-фантастическом фильме. © laszlo / Reddit



«В моих носках с Марио есть карманы»

«В куртке, которую я купил больше года назад, предусмотрена маска для лица»

«В моем спортивном костюме есть встроенные митенки»

«На моем ремне есть открывашка»

«Застежка нагрудного ремня моего рюкзака — это свисток»

«Моя зимняя куртка такая старая, что в ней есть карман для телефона и отдельный карман для плеера»

«Салфетка для очков из микрофибры, вшитая в мою рубашку»

«У моей резинки для волос есть карман на молнии»

«На моей футболке был рецепт теста»

«Французская выпечка: 1 ч. л. сухих дрожжей, 4 ч. л. масла, 4 стакана муки, 1/4 стакана сахара, 2 ч. л. соли, 2 стакана молока».

«На моих джинсах есть двойные петли для широкого и узкого ремня»

«В пряжку моего ремня встроены часы»

«У моей рубашки есть потайной карман вдоль подола»

«Не говори маме».

«В моих купальных трусах есть потайной карман»

«В моей толстовке встроенный держатель для напитков»

«У жены сзади на кофте пришит вот такой крутой кролик»

«В мою зимнюю перчатку вмонтирована открывашка»

«Носил штаны много лет и только недавно заметил, что в них есть карабин для ключей. Теперь постоянно им пользуюсь»

«Продавщица на кассе заметила, как у меня из кармана торчат ключи, и сказала, что у нее была такая штука, но она ее отпорола, потому что зацепилась ею за дверь и разорвала себе карман. А по-моему, очень полезный карабин! Я часто все теряю, и эта вещь меня не раз выручала».