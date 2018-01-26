15 фактов от людей, чья наблюдательность граничит с гениальностью или сумасшествием
В 1922 году владелец немецкой кондитерской фабрики придумал мармеладных мишек (нем. Gummibärchen). А через 60 лет их популярность доросла до таких масштабов, что компания Disney сняла о них мультсериал — «Приключения мишек Гамми». Все это время мы ели мишек Гамми — теперь живите с этим.
AdMe.ru нашел для вас еще несколько удивительных открытий, которые сделали обычные люди и поделились ими в интернете.
Среди ваших друзей есть такие гении-открыватели? А может, вы и сами умеете подмечать то, чего не видят другие?
Фото на превью Jonathan Lin, melhope17 / twitter