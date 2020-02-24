15 человек поделились историями, которые вряд ли когда-нибудь с ними повторятся

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Жизнь каждого человека представляет собой непрерывную череду событий. Многие из них повторяются тысячи раз. Но иногда происходят такие случаи, которые не получится повторить, даже если очень сильно постараться. Как, например, история с высунутой из окна автомобиля рукой или с эффектным броском шарика для настольного тенниса.

Недавно пользователи сети рассказали о случаях, которые редко с кем происходят, но эти люди стали их участниками. Мы в AdMe.ru считаем, что шанс повторения таких историй — один на миллион.

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Примерно 20 лет назад я устроился на работу в отдаленном районе на северо-востоке Китая. Я жил с 2 соседями по комнате: американцем и канадцем. Больше иностранцев в том районе практически не было. 10 лет спустя я оказался в США. Я тогда встречался с девушкой. Как-то с подружками она поехала отдыхать в Мексику. Там они зашли в бар и разговорились с ребятами из компании. Среди них был парень, который начал показывать фото своих путешествий. На одном из снимков был я. А сам парень был тем моим соседом по комнате в Китае. Задав друг другу несколько уточняющих вопросов, он и моя девушка были просто в шоке. © Acornwow / reddit

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У меня было нечто похожее. Я вырос в сельской провинции Онтарио, мой сосед жил в километре от меня. Потом я переехал в другой городок, находящийся на расстоянии 6 тыс. км от моего дома. Как вы думаете, кого я там встретил, за прилавком с цветами? Ага, моего соседа. Мир действительно тесен. © toastee / reddit

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Много лет назад я играл в пивной пинг-понг. Когда я уже достаточно выпил, на вечеринке появилась красивая девушка и попросила объяснить ей правила игры. Я стал рассказывать, а когда дошел до пункта «трюковый бросок», она спросила, что это такое. Не отводя от нее взгляда, я подбросил свой мячик вверх, тот случайно ударился о лопасти вентилятора на потолке (который, кстати, крутился на полной скорости) и попал прямо в стакан. Посмеявшись, мы все попытались повторить бросок, но никто даже близко не смог этого сделать. © True_Kharma / reddit

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Как-то мы с братом поздно вечером приехали в маленькую хижину в лесу. Была зима, на улице стояла кромешная тьма и было очень холодно. Нам нужно было как можно скорее развести костер, но дрова были сложены снаружи, у стены хижины, под крыльцом. К слову, мы с братом вместе пересмотрели множество фильмов ужасов. А тут как раз была полночь, хижина в лесу, за окном холодно, темно... Чтобы решить, кто пойдет за дровами, мы подкинули монетку. Она упала на ребро. Той ночью никто не пошел за дровами. © laundryandblowjobs / reddit

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Я случайно встретил свою жену в китайском ресторане. Мы тогда жили отдельно, так как собирались развестись (она уже подала документы на развод). В ресторане мы оба открыли наши печеньки с предсказаниями. У меня было написано: «Тебе есть что предложить правильному человеку». У нее: «Дай ему еще один шанс». В итоге все закончилось тем, что мы решили не разводиться. И после этого случая мы счастливо живем уже 12 лет. © blscratch / reddit

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Я курил возле отеля в городе, расположенном далеко от моего родного. Мимо проходил бездомный и спросил, могу ли я купить ему еды. Купил, разговорились за поеданием каких-то сырных чипсов... Оказалось, что бездомный — мой дальний родственник. © ScarfWars / reddit

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В меня ударила молния прямо через окно конференц-зала, когда я был на 22-м этаже стеклянного здания в Бостоне. Я тогда говорил по мобильному телефону со своим партнером и внезапно на макушке почувствовал сильный солнечный ожог, но только на мгновение. А потом у меня начало покалывать все тело, будто меня слегка наэлектризовали. Да, когда молния в меня ударила, все вокруг озарилось самым ярким белом светом, который я вообще когда-либо видел. Все произошло очень и очень быстро. После этого я сел за свой стол и погуглил, чтобы выяснить, что со мной произошло. Кстати, у меня не осталось никаких шрамов, не было никаких побочных эффектов. А еще я больше не подхожу к окнам во время грозы. © serratemplar / reddit

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В 2009 году я ехал через всю Канаду. Когда я добрался до Квебека, мой GPS стал барахлить и я решил остановиться на небольшой заправке, чтобы узнать дорогу. Я говорю по-английски, поэтому общаться с французским кассиром мне было трудно. Но с помощью бумажной карты, которая была у них, я в итоге узнал, куда ехать. И тут прямо из ниоткуда появился парень, который тоже выглядел растерянным, как и я. Он спросил по-английски, как добраться до того же места, куда ехал я. Я рассмеялся и сказал, что я здесь по этому же вопросу, и предложил ему поехать за мной. Мы вышли на улицу и обнаружили, что оба водим 2 абсолютно одинаковых автомобиля: та же марка и модель (2-дверный Oldsmobile Alero), тот же цвет, та же отделка салона. Я ни разу в жизни не видел другой серый 2-дверный Alero, как у меня, не говоря уже о парне, потерявшемся в том же городе, что и я, на той же заправке, что и я, едущем в том же направлении, что и я. © BillyillWill / reddit

Бонус: истории наших читателей

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Мама рассказывала про времена, когда ей было лет 13 — 1970-е годы. Она с родителями жила в Таджикистане, ее троюродный брат — на Украине. В жизни они никогда не встречались, но он ей пару раз присылал письма со своим фото, когда был еще школьником. Потом перестал. Так вот, поехала как-то мама с родителями в Новороссийск в отпуск. В очереди за мороженым увидела парня, смутно похожего на ее брата, только очень рослого, но подойти постеснялась. Потом, когда она увидела этого же парня на пляже за городом, спросила у своей мамы: «Не брат ли?» Мама не знала, потому что с детства его не видела. Но, когда они случайно столкнулись в 3-й раз, моя мама сама уже спросила. Оказалось, и правда ее брат, служил на тот момент в Новороссийском мореходном училище. © Бутербродик / AdMe

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Моя знакомая была на грани развода: муж беспробудно пил, с деньгами тоже было не очень (долг в банке — 5 тыс. злотых). Идет она как-то вечером с работы и по дороге покупает на последние деньги лотерейный билет. Утром проверяет и видит, что выигрыш составляет 5 тыс. злотых. Она возвращает долг, уходит от мужа и уезжает в Германию на работу. Там выходит замуж 2-й раз, сейчас имеет 2 детей. Все счастливы. © Oksana Rud / facebook

А в вашей жизни происходили события, которые, как вы думаете, вряд ли когда-нибудь повторятся? Расскажите нам об этих случаях.