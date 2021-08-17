15+ человек поделились безумными фактами, которые переворачивают представление о нашем мире вверх тормашками

Если раньше для того, чтобы расширить свой кругозор и узнать что-то новое о нашем мире, нам приходилось зарываться в энциклопедии, ходить в библиотеки и штудировать научпоп, с появлением интернета все заметно упростилось. Пока одни люди слушают подкасты и загружают очередную документалку от Netflix, другие черпают знания и обмениваются информацией, не выходя из соцсетей.