15+ человек поделились безумными фактами, которые переворачивают представление о нашем мире вверх тормашками
Если раньше для того, чтобы расширить свой кругозор и узнать что-то новое о нашем мире, нам приходилось зарываться в энциклопедии, ходить в библиотеки и штудировать научпоп, с появлением интернета все заметно упростилось. Пока одни люди слушают подкасты и загружают очередную документалку от Netflix, другие черпают знания и обмениваются информацией, не выходя из соцсетей.
Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо треда, в котором пользователи твиттера поделились самыми любопытными и невообразимыми фактами обо всем на свете. Оказывается, даже о собственном теле мы еще многого не знаем.
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А какой факт об окружающем мире в свое время застал врасплох вас?
Фото на превью _kovrolin / Twitter, rrrriiiinn_ / Twitter
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