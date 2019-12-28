15 человек, побывавших в коме, рассказали, какие перемены их удивили после пробуждения

29 2 36 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кома до сих пор до конца не изучена учеными. И выход из этого состояния, угрожающего жизни, как правило, не проходит без последствий. Взрослый человек после возвращения из комы может вести себя и разговаривать как маленький ребенок или же заговорить на давно забытом или даже незнакомом языке.

Пользователи Reddit, пережившие кому, рассказали, какие перемены их удивили, когда они проснулись после долгого пребывания во сне. Мы в AdMe.ru с интересом прочитали их истории и в очередной раз убедились, что наш мозг порой вытворяет с нами странные штуки. А в конце вас ожидает реальная история, которая больше напоминает сюжет романтического фильма.

1.

Хороший друг нашей семьи впал в кому на полгода. А когда проснулся, то очень удивился, что его жена выглядит такой старой. Оказалось, в его памяти стерлись воспоминания о последних 15 годах жизни. Да, он знал, что у него двое детей, но, по его воспоминаниям, они были еще младенцами. И он ничего не знал о своем 3-м ребенке. Его память до сих пор не восстановилась. Другу пришлось многому переучиваться, ведь технологии за 15 лет шагнули далеко вперед. Все для него стало новым. Но самое трудное для него было привыкнуть к тому, что его дети уже не младенцы. © BsNLucky / reddit

2.

Мой папа был в коме почти 8 недель. Когда он проснулся, цвет его глаз полностью изменился. Раньше у него были зеленые глаза, а после комы резко стали синими. Причем это не было едва заметным изменением. © StSym / reddit

3.

В 90-е годы у моего прадеда случился инсульт. Он пролежал в коме 3 недели, а когда очнулся, то не мог говорить на английском, своем родном языке. Он мог говорить только на языке чокто. Дедушка научился ему еще в детстве, потому что его семья жила совсем рядом с заповедником чокто и он играл со многими детьми — представителями этого народа. Тогда он свободно на нем говорил, но в дальнейшем в течение жизни дедушка полностью забыл этот язык. Через 10 дней после выхода из комы он внезапно снова стал говорить по-английски, забыв при этом все слова на чокто. Интересно, что дедушка также мог дословно повторить все разговоры, которые происходили в палате, где он находился во время комы. © GoldH2O / reddit

4.

Я была в коме 9 дней. Когда проснулась, я все еще была подключена к системе искусственной вентиляции легких. Врачи меня от нее отключили, и оказалось, что мое тело не помнит, как самостоятельно дышать. Мне в прямо смысле слова пришлось заново учиться дышать. На это у меня ушло несколько дней. У меня не было никакого естественного понимания, сколько или насколько глубоко нужно вдыхать, как долго держать воздух в легких и как долго нужно выдыхать. Мне нужно было полностью сосредотачиваться на дыхании. На самом деле это были странные ощущения. Забавно, что в те моменты я чувствовала себя совершенно нормально и не замечала никакого дискомфорта, даже когда вообще не дышала. Но, когда мой датчик уровня кислорода в крови начинал пиликать, я думала: «О, блин, надо дышать!» Кстати, первые пару дней я из-за этого даже не спала. Если вдруг я погружалась в сон, мой датчик уровня кислорода в крови подавал звуковые сигналы и будил меня. И я снова начинала дышать. © DROPTHENUKES / reddit

5.

Мой друг по дороге домой попал в аварию, после которой впал в кому на несколько лет. Забавно, что он вышел из нее в годовщину аварии. И он помнит все, что было до аварии. Но, к сожалению, пока он был в коме, его жена вышла замуж за одного смотрителя, который заботился как раз о нем... © wasilvers / reddit

6.

Моя жена была в коме 2 недели. Когда она проснулась, у нее были ошибочные воспоминания. Все они были основаны на разговорах людей, которые находились в палате с ней, когда она еще была в коме. Например, она думала, что врачи отправили ее на лечение в Вашингтон. Хотя на самом деле ее отец упомянул этот город, находясь с ней в палате. Каким-то необъяснимым образом жена это услышала, а ее мозг интерпретировал это так, будто это она летала в Вашингтон. Даже после того, как мы объяснили ей, что такого не было, она не сразу поверила. © kp1877 / reddit

7.

Мой отец в детстве попал в аварию: он ехал на велосипеде и был сбит машиной. Он провел 2 месяца в коме, а когда проснулся, обнаружил, что волосы его матери (моей бабушки) стали совсем седыми. Хотя ей было всего 38. © lemonyfreshpine / reddit

8.

30 лет назад, когда мне было 10, я пробыл в коме 4 дня, впав в нее из-за бактериального менингита. А проснулся я совершенно глухим! Мне приходилось общаться с родителями и врачами с помощью блокнота и ручки. Постепенно слух восстановился в левом ухе, правым я до сих пор абсолютно ничего не слышу. Кстати, врачи давали всего 5 % вероятности, что я выживу. © austin_cody / reddit

9.

Моя жена находилась в медикаментозной коме 4 дня. У нее была реакция на контрастное вещество, а ее сердце остановливалось на 20 минут. После выхода из комы она почти 3 месяца говорила о своих давно умерших родителях так, будто они все еще живы и находятся в соседней комнате. Меня сводила с ума необходимость аккуратно поправлять ее помногу раз в день. Она придумывала удивительные истории о том, что делали люди (родственники, друзья, соседи), что они говорили. К счастью, через 3 месяца память начала возвращаться. Но теперь жена помнит недавние события, а ее долгосрочные воспоминания исчезли. © urgent45 / reddit

10.

Примерно 20 лет назад мой двоюродный брат в результате падения получил серьезную травму головы. Тогда ему было 20 лет. А в коме он пробыл почти 4 недели. Когда он проснулся, то обнаружил, что его память стала эйдетической. Он мог повторить целые разговоры слово в слово и даже назвать дату и время, когда вы что-то говорили. Кроме того, он мог запомнить любое изображения всего за несколько секунд. Кстати, у него до сих пор эйдетическая память, и, честно говоря, это очень раздражает. © cheezemeister_x / reddit

11.

Я был в коме почти 6 недель. Когда проснулся, мне заново пришлось учиться всему. В целом речевые способности у меня сохранились, но моя моторика была ужасной. Я даже не мог нормально обслужить себя в туалете, не мог ходить вверх и вниз по лестнице. Но через 3 недели я всему научился. © Ralph-Hinkley / reddit

12.

Мой двоюродный брат впал в кому после аварии на мотоцикле. Когда он проснулся, его как будто перенесли назад в его молодые годы. Он вел себя и разговаривал как ребенок. Сейчас, спустя примерно 7 лет, он чувствует себя лучше, хотя в его манере говорить все еще что-то не так. Он заикается и говорит быстро, как дети, когда они чем-то взволнованы. А еще брат тоже стал разговорчивым. Кстати, когда он вышел из комы, его очень удивил тот факт, что у него есть дочь. © sweetsummerchild97 / reddit

13.

Мой 14-летний племянник находился в медикаментозной коме более 3 месяцев. За это время он потерял почти 30 % веса своего тела, поскольку его мышцы атрофировались. Когда он на себя посмотрел, первой его фразой было: «Вы забыли покормить меня?» © meccadeadly / reddit

14.

Парень, с которым я давно встречалась в средней школе, попал в аварию и почти полгода находился в коме. А когда он проснулся, он заговорил с шотландским акцентом. Дело в том, что в детстве он очень много времени проводил со своей шотландской бабушкой. И, вероятнее всего, именно поэтому после комы его мозг дал команду говорить с акцентом. © ihrie82 / reddit

15.

Несколько лет назад свекра моей сестры сбила машина, когда он ехал на велосипеде. Я не знаю, сколько он пробыл в коме. Интересно другое: до несчастного случая он был алкоголиком со скверным характером, он мог оскорбить своих детей и даже поднять на них руку. Но после комы он почти не пьет и стал, пожалуй, самым тихим, мягким и заботливым человеком, которого вы когда-либо встречали. © donttessmebro / reddit

Бонус: история, похожая на фильм

Жена моего друга заболела энцефалитом и впала в кому. Проснувшись, она не помнила своих 2 детей (4 и 6 лет), а также свою свадьбу в Париже и предложение руки и сердца, сделанное у Ниагарского водопада. Хотя мужа она вспомнила. Память к женщине так и не вернулась. Поэтому ее любящий супруг снова отвез ее в те места, где повторно сделал предложение и устроил небольшую «свадебную» церемонию. © Isle-of-View / reddit