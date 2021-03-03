15+ человек откопали свои старые фото, и их захлестнуло волной стыда и ностальгии

Многим из нас не хочется вспоминать свои детские и подростковые годы. Кто-то стыдится странной прически в 12 лет, кто-то хочет забыть одежду, в которую одевала мама в младшей школе, другим немножечко стыдно за первые эксперименты с косметикой. Но есть и такие люди, которые не прячут «позорные» фото с прошлого, а смело публикуют их в сети.

Именно эти парни и девушки стали героями новой подборки от AdMe.ru.

1. «Спасибо папе, что сфотографировал этот исторический момент»

2. «Перед фотосессией в 1989 году я сама себе постригла челку»

3. «Фотограф сказал отвести плечи назад, а голову — вперед. Я послушалась»

4. «В 4-м классе я хотела быть похожей на Джимми Нейтрона, поэтому носила этот шлем из волос. Да, кстати, я девушка»

5. «Мне больше никогда не удавалось воспроизвести такой объем волос, который был у меня в 7-м классе после урока физкультуры»

6. «Нет мам, это не просто такой возраст»

7. «2003 год, мой снимок со средней школы»

8. «Шел 1990 год. У меня была химическая завивка и подплечники»

9. «На фото мне 10 лет. Я обожала это платье и водолазку. Прическу делала мама»

10. «Привет, меня зовут Джейкоб, и когда я был ребенком, то мне не нужно было поворачивать голову в разные стороны перед тем, как переходить дорогу»

11. «Вот как мы выглядели на выпускном в 2008 году. Никаких сожалений»

12. «Я называю этот образ „бабушка-гот“, и он был довольно смелым для 12-летнего ребенка в 1995 году»

13. «В 15 лет я решила, что сбрить брови и нарисовать их заново будет хорошей идеей. Мне очень стыдно за этот ужасный поступок»

14. «Я и мои друзья в 2006 году перед концертом Disturbed. Мы выглядим такими крутыми, позируя моей маме»

15. «В 4 года мне уже надоело все на свете»

16. «Получил психологическую травму, когда увидел, что отец опубликовал в фейсбуке мое детское фото. Нет, я не был 40-летней библиотекаршей, я был обычным 11-летним мальчиком»

17. «Наши с мужем фото примерно в 2004 году. Тогда до нашей встречи оставалось где-то 1–2 года»