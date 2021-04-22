15 человек, от жадности которых даже у Скруджа Макдака отвисла бы челюсть
Экономность и запасливость — это прекрасные качества. Но некоторые люди часто ставят себя в позицию «Я лучше всех» и пытаются урвать себе лакомый кусочек даже там, где этого делать явно не стоило.
Мы в AdMe.ru жадны только до вашего внимания, поэтому приглашаем прочесть яркие истории о персонажах, у которых зимой снега не допросишься.
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Начальство сегодня удивило: на общей планерке принялось разглагольствовать о том, что, дескать, я слишком много зарабатываю. Мол, провели проверку и пришли к выводу, что моя надбавка в ₽ 8 600 к зарплате ₽ 30 000 — это много. Причина одна: «Ты, когда дополнительную работу делаешь, основную не делаешь». Прелесть в том, что эти же самые условия придумало само начальство и до сего дня всех все устраивало. Пошел к гендиректору, расписал все объемы, показал на пальцах, как и за что получаю. У него вопросов ко мне нет, ждет к себе начальника подразделения. © pohabovandrey / Pikabu
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Мадам из моего цеха потеряла ключи от кабинки в раздевалке. Спрашивает, могу ли я вскрыть замок. Отвечаю, что не проблема, только замку кранты придут. «Ой, — говорит, — да и фиг с ним! Ему цена ₽ 200–300». Беру пару отверток. Приглашаю охранника и начальницу раздевалок. Замок разлетается, как брызги. Мадам рада. Потом подходит ко мне с вопросом, когда я ей ₽ 300 за замок отдам. Я удивился и, естественно, отказал. Сначала ходила и возмущалась. Потом утащила у меня один прибор со словами: «Вот деньги отдашь, тогда получишь обратно. Или заявление напишу, что ты мою кабинку взломал!» Но прибор не мой. Он нашего ветерана завода. О чем я ему и сообщил. © Enot22rus / Pikabu
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Иногда мне кажется, что вокруг одни жмоты и сам я жмот. Но потом вспоминаю свою свадьбу: одна семейная пара торжественно вручила нам красиво упакованную, перевязанную ленточкой, сопровожденную красивым тостом рамку для фотографии 13×18. И сразу понимаю, что нет, звание жмота нужно еще заслужить. © AlexandrRayn / Pikabu
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Муж подруги жены попросил посмотреть ноутбук. Зная, что это лучшая подруга жены, согласился. Устранил поломку, поставил минимальный набор программ. Забрав ноутбук, муж пообещал мне кучу вкусностей. Через пару дней звонок в домофон: «Открывай, я кое-что принес». Как думаете что? Другой ноутбук на починку. Я улыбнулся. Как говорится, помоги человеку, когда он в беде, и он вспомнит о тебе, когда снова будет в беде. Но бесплатный период закончился. © AxlR / Pikabu
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Верх жлобства узнал на прошлой работе. У нас покупали 2-слойную туалетную бумагу, разделяли ее и аккуратно сворачивали в 2 рулона. Говорили, что так ее больше. © unknown author / Bash
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Друзья переехали в Израиль. Как-то раз они зашли в местный супермаркет с желанием купить что-нибудь на обед. Они спешили, но на единственной работающей кассе перед ними стоял милый дедуля, которому кассирша пробивала каждый товар по отдельности, и он платил за него. Когда наконец подошла их очередь, они поинтересовались у кассирши, что это было. Оказалось, что это их постоянный клиент и он всегда так делает, чтобы сумма округлялась в его пользу за каждую покупку, а не за все сразу. © Simplygreat / Pikabu
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Когда собирались покупать квартиру, смотрели вторичные в определенном районе. Попадается объявление, где квартира по всем параметрам такая же, как и другие, но заметно дороже. Заходим. «Бабушкин» вариант: чистенько, но ремонт делался лет 15 назад в лучшем случае. Надо все под ноль сносить и делать заново. На вопрос, почему же такая цена, нам на голубом глазу ответили: «Тут же можно снести все перегородки и сделать отличную студию, это модно и престижно». Говорим, мол, так не сделали же еще, зачем вы это в цену включили? Так меня впервые в жизни обозвали жадным негодяем и крохобором. © unknown author / Bash
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Встречалась я с одним. Он был крепко помешан на правильном питании. А я преспокойно ела все, что вздумается. Самое мерзкое было то, что под предлогом запретов он не покупал мне шоколадок или мороженого, но вот от моей шоколадки норовил откусить. © unknown author / Bash
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— Я в детстве не пошла один раз на день рождения только потому, что захотела оставить подарок себе. Мишка был. Я так плакала...
— От стыда?
— От жадности! © unknown author / Bash
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У нас на рынке, как метка для точного сведения входных ворот, была то ли приклеена, то ли слегка вдавлена в горячий асфальт 5-рублевая монета. Ежедневно, проходя мимо, можно было наблюдать, как кто-нибудь, используя все подручные средства, пытается упорно отковырять денежку. В метре от этого трудолюбивого гоблина, развалившись в плетеном кресле, сидел охранник рынка и, лениво улыбаясь, смотрел на очередной приступ жадности у населения. © unknown author / Bash
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Живу отдельно от родителей за 3 500 км, помогаю финансово, когда есть возможность, приезжаю раз в 3 года, чаще не могу. Недавно вечером звонок от отца с просьбой сделать тест ДНК. Я отшутилась, он снова: сделай тест, и все, должен удостовериться. Есть сестра, звоню ей, у нее не просили. Оказалось, что папа делит наследство бабушки, сэкономить решил. Все еще не извинился. А мама написала СМС с просьбой простить его, мол, он переживает. © Подслушано / Ideer
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Мне 28 лет, живу в квартире, которую оставила бабушка. Соседки — ее подруги, и они попросили мебель, которую я хотела выкинуть. Особенно настойчиво просила соседка по этажу, умоляла отдать тумбочку, якобы она бабушке ее дарила. Согласилась. Стала разбирать тумбочку и вытаскивать вещи, а она повторяла: «Да что там, газеты одни, я сама выкину». И среди газет я нашла пачку денег — $ 2 000. Соседка плюнула на меня и больше не появлялась. В другой мебели денег не нашла, но искала неделю. © Подслушано / Ideer
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Работала официанткой в хорошем ресторане. Пришел как-то постоянник со спутницей — кажется, женой. Я, конечно, по высшему разряду обслужила, счет у них был приличный. Гость оставил чаевые, по тем временам очень хорошие. И перед уходом пошел в туалет. Тут меня подзывает мадам и требует отдать чаевые ей. Я говорю, мол, окей. Дождалась, пока гость вернется за столик, подошла, протянула деньги и все объяснила. Женщина эта стала пунцового цвета. Гость в непонятках, деньги обратно не взял. А эта мадам, когда уходила, процедила: «Деньги эти себе на пластику потрать». © Подслушано / Ideer
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Дал одной хорошей знакомой отца учебники по геометрии. Они с подписью автора, дороги мне как память. Но ее дочке они были нужны, а я не особо жадный. Так вот, лет 5 прошло, я и думаю: то ли она никак в следующий класс не перейдет, то ли просто решили присвоить. © myafli / Twitter
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Я получила подарочный конверт от моей пожилой родственницы. Думала, что там деньги. Нет. Она прислала мне 3 фотографии 3 разных парней и предложила выбрать, с кем из них мне устроить брак по расчету. © unknown author / Reddit
А с какими проявлениями жадности приходилось сталкиваться вам?