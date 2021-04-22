15 человек, от жадности которых даже у Скруджа Макдака отвисла бы челюсть

Начальство сегодня удивило: на общей планерке принялось разглагольствовать о том, что, дескать, я слишком много зарабатываю. Мол, провели проверку и пришли к выводу, что моя надбавка в ₽ 8 600 к зарплате ₽ 30 000 — это много. Причина одна: «Ты, когда дополнительную работу делаешь, основную не делаешь». Прелесть в том, что эти же самые условия придумало само начальство и до сего дня всех все устраивало. Пошел к гендиректору, расписал все объемы, показал на пальцах, как и за что получаю. У него вопросов ко мне нет, ждет к себе начальника подразделения. © pohabovandrey / Pikabu

Мадам из моего цеха потеряла ключи от кабинки в раздевалке. Спрашивает, могу ли я вскрыть замок. Отвечаю, что не проблема, только замку кранты придут. «Ой, — говорит, — да и фиг с ним! Ему цена ₽ 200–300». Беру пару отверток. Приглашаю охранника и начальницу раздевалок. Замок разлетается, как брызги. Мадам рада. Потом подходит ко мне с вопросом, когда я ей ₽ 300 за замок отдам. Я удивился и, естественно, отказал. Сначала ходила и возмущалась. Потом утащила у меня один прибор со словами: «Вот деньги отдашь, тогда получишь обратно. Или заявление напишу, что ты мою кабинку взломал!» Но прибор не мой. Он нашего ветерана завода. О чем я ему и сообщил. © Enot22rus / Pikabu