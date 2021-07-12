15+ человек, от которых разом отвернулись все возможные кулинарные боги

По телевизору крутят уйму кулинарных шоу, которые пытаются вселить в нас мысль, что готовка — дело плевое. Однако большинство людей, которые хоть раз брались за рецепт какого-нибудь сложного блюда, с уверенностью скажут вам об обратном. Да и вообще, кухня — это настолько аномальная зона в доме, что здесь даже отменным поварам зачастую приходится терпеть досадные неудачи.

Мы в AdMe.ru не понаслышке знаем, что готовка не всегда идет по плану, и привыкли относиться к своим кулинарным провалам с юмором. Такой же позиции придерживаются 15+ героев нашей сегодняшней подборки.

Никогда, слышите, никогда не пеките печенье в кроп-топе

«Мы как раз закончили готовить пасту к приходу гостей, когда произошло это»

«Моя соседка по комнате испекла банановый хлеб, который одновременно сгорел и не допекся»

«Могу вас заверить, что мы с моим парнем относительно хорошие повара, но по какой-то причине мы продолжаем терпеть неудачи в приготовлении домашней пиццы»

Утренняя катастрофа выглядит именно так

«Представляю вашему вниманию ужин, который мой муж готовил последние 3 часа»

«По ошибке приправила блюдо не сухими травами, а кошачьей мятой»

Вот что может произойти, если ногой закрыть дверцу духового шкафа во время приготовления праздничного ужина

«Готовили с мамой лазанью. Сами. С нуля. Убили на это более 3 часов. А потом на нее свалилась лампочка из духовки»

«С чего-то решила, что добавить шоколадные трюфели в брауни — это хорошая идея»

«Краткая история о том, как я поджег круассан. Наслаждайтесь»

«А я ведь просто хотел поесть панкейки на ночь глядя»

Когда рецепт Гордона Рамзи, мягко говоря, не удался

«Так началась моя смерть от голода»

«По изначальной задумке это должны были быть черничные маффины, но я облажалась по полной»

Приготовление рождественского ужина прошло не совсем так, как планировалось. Впрочем, главное, что все целы и невредимы

«Дочка попросила на день рождения торт с принцессой. Ну, я хотя бы попыталась»