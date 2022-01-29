15+ человек обнаружили в своих вещах маленькие фишки от производителя

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Производители одежды постоянно презентуют новинки: дополнительные молнии, всевозможные застежки, потайные карманы, крутые нашивки. Одни создаются для удобства и повышают функциональность вещей, другие задумываются как отличительная черта бренда и работают на имидж.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, которые хорошенько пригляделись к своим вещам и обнаружили в них какую-то изюминку.

«На моем пиджаке есть секретные молнии, с помощью которых можно расстегнуть рукава»

C внутренней стороны рубашки есть микрофибра, чтобы протирать очки

В этот ремень встроена открывашка для бутылок

«Нашел в новых джинсах маленький карман»

Надпись на картинке: «Кое-что на выходные, сэр?»

Внутри этих брюк есть инструкция по оказанию первой помощи

«На зимней куртке брата есть вот такая дополнительная застежка. Выглядит очень круто»

«При зеленом свете мой плед уже не кажется клетчатым»

Классические брюки с потайным карманом

Чтобы ключи не терялись, в этой сумке сделали специальный карабин

«В моей зимней куртке предусмотрен крошечный карман для мобильного телефона»

«Продавцы кричали вслед: „А ну стой!“ А я убегал, потому что не понимал, в чем дело. И только сейчас обнаружил в подкладке своей водолазки эту штуку»

«Так вот почему я 2 года пищал в магазинах. А я думал, что в таких кармашках хранятся какие-нибудь запасные детали. Видимо, этот специально пометили для удобства, чтобы я его нашел и отрезал».

«У моих носков внутри есть потайной карман»

«Я только сейчас заметил, что застежка на нагрудном ремне моего рюкзака — это еще и свисток»

«Сзади на моем пуховике есть вот такой зайчик»

В этом ремне есть карман на молнии

Этот галстук имеет подкладку из микрофибры, чтобы вы могли протирать экран телефона

«У моих брюк 2 петли для ремней разного размера»

«В моем комбинезоне нашли решение деликатной проблемы: потайные молнии»

«При посещении дамской комнаты не приходится стягивать его через голову — он расстегивается одним движением».