15 человек нашли в иностранных магазинах такое, о чем в тревел-шоу не рассказывают
Опытные путешественники знают, что для настоящего погружения в жизнь страны мало сходить на экскурсию и посмотреть на памятники. Нередко крутые детали скрываются в тривиальных местах — на рынках, в магазинах и аутентичных кафе. Именно там можно найти уникальные вещи, которые ни в одном музее не покажут.
AdMe.ru заглянул на прилавки супермаркетов разных стран с помощью соцсетей. Странностей на них оказалось немало, а мы и рады о них рассказать.
«В этом месяце пробую закуску из России. Это сухарики. Ароматизатор — мясо в желатине и хрен. Мне вроде даже понравилось»
Представьте, что вы пытаетесь дотянуться до дна этой банки из Пакистана
«Я в Саудовской Аравии, и здесь в супермаркетах продают верблюжье молоко»
В супермаркете в Италии продают шоколадные кончики от рожков с мороженым
Голландские супермаркеты продают энергетические напитки в упаковке, которая предупреждает об их опасности
В одном кафе Будапешта готовят мороженое в форме цветов
«Сегодня я нашла в супермаркете в Калифорнии картофельные чипсы со вкусом цветов вишни»
В Германии можно купить кобылье молоко
Пакетик оливкового масла в форме оливы в Мадриде
Филиппинские чипсы со вкусом куриной кожи. Ее здесь, к слову, можно купить в мясном отделе супермаркета: кожу просто обваливают в муке и обжаривают в масле
Китайская лапша с маринованным яйцом
«Кто хочет желе с помидорками? Увидела сегодня в одном супермаркете в Токио такую вот дичь»
Американская альтернатива тофу из тыквенных семечек
На упаковке российского молока вместо штрихкода изображен кот в полосатом свитере
В супермаркете в Токио можно купить пакетик с закусками из пауков
- Не все съедобное нужно есть. © CalliopePenelope / Reddit
Что самое странное и необычное вы ели?
Фото на превью Rayraegah / Reddit
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