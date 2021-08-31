15 человек нашли в иностранных магазинах такое, о чем в тревел-шоу не рассказывают

Опытные путешественники знают, что для настоящего погружения в жизнь страны мало сходить на экскурсию и посмотреть на памятники. Нередко крутые детали скрываются в тривиальных местах — на рынках, в магазинах и аутентичных кафе. Именно там можно найти уникальные вещи, которые ни в одном музее не покажут.

AdMe.ru заглянул на прилавки супермаркетов разных стран с помощью соцсетей. Странностей на них оказалось немало, а мы и рады о них рассказать.

«В этом месяце пробую закуску из России. Это сухарики. Ароматизатор — мясо в желатине и хрен. Мне вроде даже понравилось»

Представьте, что вы пытаетесь дотянуться до дна этой банки из Пакистана

«Я в Саудовской Аравии, и здесь в супермаркетах продают верблюжье молоко»

В супермаркете в Италии продают шоколадные кончики от рожков с мороженым

Голландские супермаркеты продают энергетические напитки в упаковке, которая предупреждает об их опасности

В одном кафе Будапешта готовят мороженое в форме цветов

«Сегодня я нашла в супермаркете в Калифорнии картофельные чипсы со вкусом цветов вишни»

В Германии можно купить кобылье молоко

Пакетик оливкового масла в форме оливы в Мадриде

Филиппинские чипсы со вкусом куриной кожи. Ее здесь, к слову, можно купить в мясном отделе супермаркета: кожу просто обваливают в муке и обжаривают в масле

Китайская лапша с маринованным яйцом

«Кто хочет желе с помидорками? Увидела сегодня в одном супермаркете в Токио такую вот дичь»

Американская альтернатива тофу из тыквенных семечек

На упаковке российского молока вместо штрихкода изображен кот в полосатом свитере

В супермаркете в Токио можно купить пакетик с закусками из пауков

Не все съедобное нужно есть. © CalliopePenelope / Reddit