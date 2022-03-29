15+ человек, которые нашли настоящий клад буквально у себя под ногами

Старые дома хранят множество неожиданных сокровищ: антикварную мебель, винтажные украшения и даже потайные сейфы. Так что порой можно прослыть кладоискателем, не выходя за порог собственного жилища.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, которые совершили рейды по подвалам и чердакам своих домов и хвастаются находками.

«Жена обнаружила это спрятанным под полом»

«Нашел в своем доме старинные часы»

«Мой брат обнаружил это после того, как снял изоляцию с потолка в своем новом доме»

«Коллега нашел это в доме, который купил, и отдал мне. Потому что знает, что я люблю вещи из 60-х»

«Пылесосы разных поколений из подполья 84-летнего дома моих друзей»

«Cтаринное кольцо с 12 камнями. Обнаружено в доме, который купил еще мой отец»

«Нашел это в подвале своего дома 1900 года постройки. Похоже на крышку печи»

«Делал уборку в доме и наткнулся на спрятанный старый аккордеон»

«Обнаружил на чердаке стопку из 50 журналов National Geographic за период с 1965 по 1969 год в почти идеальном состоянии»

«Купил новый дом и нашел там все это»

«Обнаружили это на чердаке»

«Я нашел это аккуратное складное кресло-качалку у себя дома. Думаю, что оно примерно 50-х годов»

«Винтажный проектор лежал в гараже, который принадлежал предыдущему владельцу нашего дома»

«Наткнулся на этот будильник 1970-х годов в старых вещах отца. Он до сих пор работает как новый!»

«У меня есть старый дом 1880 года. Делал в нем ремонт и обнаружил эту кнопку под накладкой на порог»

«Делал в доме ремонт и достал вот это из-за плинтуса. Теперь ищу видеомагнитофон»

«Этот телефон лежал на чердаке нашего дома 1970 года постройки»

«Я нашел в старом доме щит, который принадлежал моему дедушке. В гугле ничего подобного не обнаружил»

Очень круто. Думаю, это элемент декора, который можно повесить на стену. Он слишком богато украшен для боевого щита. © 4runner01 / Reddit

«Нашел дома во время уборки вот такой раритет. Оригинальная британская сборка»