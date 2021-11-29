15+ человек, на чьей улице наконец наступил праздник

Всем нам с детства известно, что хвастаться нехорошо. Однако порой после какого-нибудь особо значимого достижения нас настолько переполняют эмоции, что не поделиться этим с миром попросту невозможно. Именно для таких случаев и существуют исключения из правил.

Мы в AdMe.ru считаем, что всем нам периодически необходимо отвлечься от мировых новостей и зарядиться порцией добрых историй от таких же обычных людей, как и мы.

«Я много лет терпел зубную боль и скрывал свою улыбку, а потом решил поставить имплантаты. Теперь я улыбаюсь во весь рот!»

«Я больше не нуждаюсь в этом! После 16 операций по исправлению врожденного дефекта и нескольких лет в инвалидной коляске мне наконец разрешили ходить!»

«Мне 32 года. Я усердно работал и наконец-то накопил на собственную машину! Я не остановлюсь на достигнутом и буду трудиться дальше»

«После долгих лет работы „писателем-призраком“ я наконец-то стал публикуемым автором! Жду не дождусь, когда начну подписывать книги»

«Только что закончил свою 1-ю арт-инсталляцию в качестве профессионального художника»

«Сомневаюсь, что кому-то есть до этого дело, но мне просто захотелось разделить с вами самый лучший день в моей жизни»

«Мне 31 год, и я только что купил дом. Это вид на озеро с моей кровати. Я проснулся и улыбался во весь рот. Это не может быть правдой. Это происходит не со мной...»

«Фото, где я держу МРТ опухоли головного мозга, которая была успешно удалена у меня в прошлом году»

«Я, наверное, самый нелюдимый человек на свете. Мне тяжело дается общение с другими, но я начал идти на поправку — гуляю и даже завожу друзей. Знакомьтесь, это Шэдоу»

«Я решил пойти в колледж!»

«Мой дедушка несколько лет не мог найти работу и очень тяжело это переносил. Сегодня у него 1-й день в новой должности. Он так взволнован! Только посмотрите, как шикарно он выглядит в этой униформе»

«Я испытывала серьезные проблемы с самооценкой. А потом у меня появилась работа, которая помогла укрепить уверенность в себе. Мой работодатель только что сообщил, что я лучший новый сотрудник компании»

«На прошлой неделе я пробежал свой 1-й марафон. Я сделал это в память о маме, почившей в начале этого года. Она была со мной на протяжении всей дистанции»

«14 лет назад я ушла от отца своих детей с пустыми руками. Сегодня я увидела на их лицах восторг, когда мы готовились приземлиться в Коста-Рике, чтобы провести там отпуск»

«Когда я был ребенком, я обожал поезда. Шли годы, а моя страсть к ним не утихала. Я пошел работать в железнодорожный музей, а сегодня получил диплом машиниста. Я счастлив!»

«Никогда особо не следил за собой, но в этом году решил вернуть контроль над своей жизнью. Да, волос стало поменьше, но я никогда не чувствовал себя счастливее»