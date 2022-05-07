15+ человек, которые виртуозно научились обращаться с ниткой и иголкой
Наверное, у многих людей есть дорогие сердцу вещи, с которыми не хочется расставаться, даже если они порядочно поизносились. Выбросить жалко, но и как есть тоже не оставишь. Хорошая новость в том, что им можно подарить вторую жизнь: взять и просто заштопать.
Мы в АdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, которые мастерски ставят заплатки и хвастаются своими результатами.
«Порвал домашние штаны сзади, жена поставила заплатку, теперь мой тыл под надежной защитой!»
«Моя любимая пара спортивных штанов порвалась»
«Сестра износила свои кеды, и я воспользовалась возможностью их обновить»
«Не вижу смысла покупать новые: теперь у моих детей крутые заплатки на коленях»
«Какие заплатки? Я вижу только звезды»
Заплатка сделана из старых трикотажных штанов
«Заплатка, которой я довольна»
Реставрация старой толстовки
«Моя первая заплатка»
«Закрыл 4 или 5 маленьких дырочек на этой толстовке листьями на ветру»
«У меня было пятно на джинсах, от которого я не могла избавиться. Поэтому я его закрыла!»
«Наша старая кушетка совсем прохудилась, тогда я взяла лоскутное одеяло и все починила»
«На новенькой толстовке остались пятна отбеливателя. Попробовала закрыть их вышивкой»
«Я подлатала наши оконные сетки, а потом сделала на них вышивку»
Цветочек, чтобы закрыть маленькое пятнышко
«Я сделала козерога, потому что это мой знак зодиака»
Пятно удалить не получилось — хорошо, да здравствует красивая вышивка
«Добавила несколько звездочек, чтобы скрыть небольшие дырки на любимом рюкзаке»
«Сын порвал любимые джинсы. Решила, что не хочу ему обычную заплатку пришивать. За основу взяла его любовь к мобильным играм, в интернете нашла логотип»
А какие вещи вы «лечили» с помощью заплаток?
Фото на превью Ianqueer**/ Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые виртуозно научились обращаться с ниткой и иголкой
Поделиться этой статьёй