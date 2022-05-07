15+ человек, которые виртуозно научились обращаться с ниткой и иголкой

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Наверное, у многих людей есть дорогие сердцу вещи, с которыми не хочется расставаться, даже если они порядочно поизносились. Выбросить жалко, но и как есть тоже не оставишь. Хорошая новость в том, что им можно подарить вторую жизнь: взять и просто заштопать.

Мы в АdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, которые мастерски ставят заплатки и хвастаются своими результатами.

«Порвал домашние штаны сзади, жена поставила заплатку, теперь мой тыл под надежной защитой!»

«Моя любимая пара спортивных штанов порвалась»

«Сестра износила свои кеды, и я воспользовалась возможностью их обновить»

«Не вижу смысла покупать новые: теперь у моих детей крутые заплатки на коленях»

«Какие заплатки? Я вижу только звезды»

Заплатка сделана из старых трикотажных штанов

«Заплатка, которой я довольна»

Реставрация старой толстовки

«Моя первая заплатка»

«Закрыл 4 или 5 маленьких дырочек на этой толстовке листьями на ветру»

«У меня было пятно на джинсах, от которого я не могла избавиться. Поэтому я его закрыла!»

«Наша старая кушетка совсем прохудилась, тогда я взяла лоскутное одеяло и все починила»

«На новенькой толстовке остались пятна отбеливателя. Попробовала закрыть их вышивкой»

«Я подлатала наши оконные сетки, а потом сделала на них вышивку»

Цветочек, чтобы закрыть маленькое пятнышко

«Я сделала козерога, потому что это мой знак зодиака»

Пятно удалить не получилось — хорошо, да здравствует красивая вышивка

«Добавила несколько звездочек, чтобы скрыть небольшие дырки на любимом рюкзаке»

«Сын порвал любимые джинсы. Решила, что не хочу ему обычную заплатку пришивать. За основу взяла его любовь к мобильным играм, в интернете нашла логотип»