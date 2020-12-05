15+ человек, которым жизнь преподнесла непрошеный подарок в виде самобытного прозвища

Родители с трепетом выбирают ребенку имя, перебирая возможные комбинации с фамилией и отчеством. Иногда все усилия родственников идут прахом: к человеку приклеивается запоминающееся прозвище, и после этого все вокруг начинают называть его именно так, и никак иначе.