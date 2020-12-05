15+ человек, которым жизнь преподнесла непрошеный подарок в виде самобытного прозвища
Родители с трепетом выбирают ребенку имя, перебирая возможные комбинации с фамилией и отчеством. Иногда все усилия родственников идут прахом: к человеку приклеивается запоминающееся прозвище, и после этого все вокруг начинают называть его именно так, и никак иначе.
Мы в AdMe.ru уверены, что порой прозвища могут рассказать о человеке больше, чем паспортные данные. Поэтому с большим удовольствием читали истории пользователей об их псевдонимах.
- В общежитии я посмеялась над парнем, который был младше меня на несколько месяцев. В ответ он вспылил и сказал: «Да ты вообще бабушка». С тех пор все друзья меня звали Бабулей, несмотря на то что мне было тогда 18 лет. А еще я вела себя как любящая бабушка: пришивала пуговицы, гладила рубашки, выслушивала от друзей истории о несчастной любви. © Татьяна / AdMe
- У меня были 2 одноклассника, все звали их Гарик и Виня. Гарик — это Сережа Гаврилов. Его за маленький рост прозвали Гавриком, а потом Гаврик редуцировался до Гарика. Виня — Юра Трофимов, в 1-м классе был пухленьким и носил коричневую шубку, за что был прозван Винни-Пухом. Вот так появился Виня. © Елена Мельникова / Facebook
- Я умудрилась стать «супным ежом», ну или «ежиком в супе». Был когда-то такой мультфильм — «Соник Супер-Ежик». А я Соня. Раз Соня, значит, Соник. А уж если Соник, то Супер-Ежик. С легкой руки человека с не очень хорошей дикцией и второго человека с не очень хорошим слухом я стала «Соник — в супе ежик». © Злая Вася / AdMe
- Моя бабушка вышла за человека по фамилии Кукин. Оказывается, настоящая его фамилия была Федотов, но семья из деревни, а там их звали только по прозвищу — Кукины. Потому что жадные, «кукиш что получишь». Так при выдаче паспортов и записали. © Orli Perlov / Facebook
- Умер у мужа телефон. Купил новый, сидит восстанавливает контакты. Смотрю, записывает меня как Светлячок. Я умилилась: он человек скупой на эмоции, любовь доказывает больше поступками, чем словами, а тут так поэтично подписал. Подхожу и кокетливо спрашиваю:
— А Светлячок потому, что я озаряю светом твою жизнь?
Он сначала смутился, а потом как заржал и говорит:
— Не, это потому что у тебя попа постоянно полыхает. © PushkaPampushka / Pikabu
- Вот у нас друга называют Воробей. А перед этим его звали Птица. Еще раньше — Птенец. А до этого — Яйцо. А человек всего лишь неудачно присел в шортах в 5-м классе. © Kavkazets / Pikabu
- Мою маму друг семьи всегда звал Бабулей, сколько себя помню. Когда спросила почему, выяснилось следующее: чтобы попасть свидетелем на свадьбу моих родителей, он в деканате наплел про бабушкин юбилей. Сделал из бабушки чуть ли не орденоносца, чтобы разрешили досрочно сдать сессию и уехать. Так моя мама уже 30 лет Бабуля. © Ягода Малина / AdMe
- Один знакомый пришел на день рождения нашего общего друга весь в розовом: рубашка, штаны, носки, пиджак, галстук. Даже подарок принес розовый и с большим розовым бантом. Я, когда его увидела, сразу завопила: «Ой, смотрите, это же фея!» И все это слышали. Ну и все, теперь он блондинистая накачанная Фея до конца своих дней. © Liya / AdMe
- Муж в студенческие годы брился налысо, но почему-то друзья назвали его Кучерявый. Потом немного сократили, и получился Кучер. Сейчас уже дети друзей так называют. © Екатерина Реченская / AdMe
- У мамы есть подруга Изюминка — Ольга, лет 68 ей уже. А все из-за того, что в далеком детстве, обратившись к подруге с просьбой что-то ей дать, получила отказ. Тогда эта Оля и припомнила: «А помнишь, в прошлом году я тебе дала изюминку? А ты жадничаешь!» Вот так уже более 60 лет и живет с прозвищем Изюминка. © Александр Черябкин / AdMe
- Мой приятель как-то пришел на застолье очень грустный. Объяснил причину плохого настроения очень эмоционально и выразительно: «У меня все детство кумиром был Стивен Сигал, понимаешь? А сегодня я узнал, что он — Стивен Чайка. Чайка, пойми!» С тех пор Серега стал Чайкой. Уже 11 лет как. © Алена / AdMe
- В школьные годы в нашей компании появился новый парень. Мы с подругой никак не могли запомнить его имя, поэтому называли «ну этот, в синей куртке». Постепенно прозвище переросло в одно слово — Синий. Спустя много лет друзья по-прежнему называли его Синим. © jk1202 / Pikabu
- Девичья фамилия моей мамы — Герасимчук. Учительница, видимо для сокращения, дала ей прозвище Чук. Ну где Чук, там должен быть и Гек. И его нашли. Я все детство фантазировала, какую фамилию нужно иметь, чтобы стать Геком. Все оказалось гораздо проще — Вознюк. Логика описана выше: есть Чук. © Mary Mikoyan / Facebook
- Мой друг как-то на репетицию пришел в лаковых ботинках и белых носках. А потом еще какой-то фортель ногами сделал. Ему сказали, что он как Майкл Джексон. Так и пошло — Майкл. Как-то раз пригласил на день рождения меня и мою подругу. Она его танцы не видела, но знакома была. Сидим за столом, и тут меня к телефону зовет мама Майкла. Оказывается, подруга опоздала, звонила узнать адрес и попросила позвать к телефону Мишу. Пришлось объяснить, что он не Миша, а Дима. Для нее это был сюрприз. © Оксана Лукьянова / Facebook
- Когда мы только начали учить английский в школе, мальчик по фамилии Комых решил подписать свою тетрадь на английском. Букву «ы» заменил на i, а русскую «х» на английскую х. Получилось «Кomix». После этого его стали звать Комикс. © Valeriia Zamishlyaeva / Facebook
- Мой муж часто рассказывал о своем институтском товарище, называя его при этом Роба. И вот спустя время этот товарищ приехал вместе с женой к нам в гости. Когда я открыла дверь гостям, очень радостно воскликнула: «Роберт, наконец-то мы познакомимся лично! Мне о вас очень много муж рассказывал». Его жена из-за спины поправляет меня, мол, мужа зовут Николай. Я в недоумении: «А где же Роберт?» Оказалось, Роба — прозвище Николая. Смеялся один муж над этой ситуацией. Нам с Робой было неловко. © Людмила Полякова Журба / Facebook
- У нас был парень один в универе, высокий очень. Подружка, за которой он безуспешно ухаживал, прозвала его Длинный. За глаза, конечно же. Прошло много-много лет, и вот мы с ним случайно нашли друг друга в сети. Возник интерес. Встретились, гуляем, он мне: «Как я тебя раньше не замечал?» — и всякое такое. А я тем временем все думала: «Вот Маринке расскажу, что с Длинным стала встречаться, удивится-то как». Проводил он меня до дома, обнял и говорит так ласково, с придыханием: «Ю-у-у-улька-а-а». А я ему вдруг на автомате таким же тоном: «Дли-и-инный». Пришлось потом объяснять. © Julia Rudyak Kalia / Facebook
А какие любопытные прозвища и истории их возникновения знаете вы?