15 человек, которым жизнь подкинула такие совпадения, что они чуть с катушек не слетели
Совпадения случаются в нашей жизни не так часто, а оттого каждый раз производят на нас сильное впечатление. А некоторые оказываются настолько непредсказуемыми, что остается только задаваться вопросом: «Как такое вообще возможно?»
Мы в AdMe.ru наткнулись на множество историй пользователей сети, которые внезапно стали свидетелями судьбоносных совпадений и не смогли о них молчать.
- Несколько лет назад решили с женой заменить все выключатели и розетки в квартире. Позвонил знакомому электрику. Он все сделал, сказал, чтобы принимал работу. Я пошел к щитку, услышал команду: «Включай!» Ну я и включил. Все моргнуло и сразу погасло. Смотрю, а темнота во всем микрорайоне. В окне вижу, что в 3 ближайших 9-этажках ни одна лампочка не горит. Аж жутко стало. Электрик глаза выпучил, мол, это не он, он нормально все сделал. Но вижу, что он сам в свои слова не верит. Пару минут потупили, подумали, он давай в дежурку звонить, а там трубку не берут, потом дозвонился кому-то на сотовый. Оказалось, что, когда я включал рубильник, дерево упало на провода подстанции в нашем районе, и ее замкнуло. © alex197232 / Pikabu
- Несколько лет назад мы с друзьями сидели в кофейне. У одного из них был iPad, а другой решил разблокировать его и спросил, какой код нужно ввести. Я просто выпалил 4 случайные цифры, притворившись, что знаю код, а гаджет вдруг взял и разблокировался. © Hobocop1984 / Reddit
- В мае ушел из жизни наш черный котик. Мама сказала, что он ко мне вернется. Прошло какое-то время, и мне вдруг звонит мама моей ученицы и говорит, что в садике прорвало трубу и из воды спасли котенка. Я без задней мысли попросила фото, так как уже давно занимаюсь помощью животным, а там оказался маленький черный котенок. Я в слезы, прошу привезти его мне. Копия. Глаза, шерсть, даже белые волоски там же, где у моего прежнего котика были. Я его забрала, и с каждым днем он все больше становится похож на того питомца. © Палата № 6 / VK
- В 35 лет разорвала 4-летние токсичные отношения и вообще перестала искать любовь. Я собиралась пойти на обед с клиентом, но в последнюю минуту все отменилось. А когда вышла перекусить, ко мне с визитом пришел юрист и предложил пообедать вместе. Мы отлично провели время и договорились поужинать вечером. Нам было весело, так что мы вновь встретились за обедом на следующий день. И он неожиданно попросил меня выйти за него замуж. Я подумала: «А почему нет?» И приняла его предложение. А потом выяснилось, что он приехал из Швейцарии, чтобы помочь зарубежным компаниям выйти на рынок США. К тому же он сказал, что купил там квартиру, которая на деле оказалась 2 верхними этажами в замке. Вот такое совпадение, что мы случайно встретились и оказались свободны на время обеда, привело к тому, что мы женаты уже 14 лет и живем в замке на берегу озера в Швейцарии. © Rachel Fefer / Quora
- Провожал как-то девушку домой. Иду обратно, рядом останавливается таксист и орет мне: «Ты Женек?» А меня действительно Женьком зовут. Говорю ему: «Да». Он мне, мол, садись в машину. Благо городок у нас маленький и тихий, я сел. Он мне говорит, что ему позвонила моя жена и сказала меня, так как я навеселе, забрать на улице N. Говорю ему, что это совпадение и жены у меня пока нет. Посмеялись с ним, подбросил меня до моей улицы и поехал дальше искать нужного Женька. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- В 5 утра собиралась в Домодедово с племянником. Брат должен был отвезти. Стою жду. Подъезжает машина. Выходит молодой человек в кипенно-белой рубашке, черных брюках со стрелками. И спрашивает: «Вам в Домодедово?» Удивленно говорю: «Да». Отвечает: «Так поехали». Я спрашиваю: «Вы уверены?» А он и говорит: «Вы одна, я один, поехали». Я уточняю, что у меня еще дите на хвосте должно быть. Тогда он проясняет: «А вы Ирина?» Фух, я говорю, что не Ирина и вообще попроще машину жду, поэтому не поеду. Посмеялись, тут подъехал брат, а прекрасный VIP остался ждать неведомую Ирину, которой именно из этого подъезда именно сегодня и именно рано утром тоже понадобилось ехать в Домодедово. © Airae / Pikabu
- В детстве я ходила в художественную школу. Был у меня там преподаватель по рисунку, которого я запомнила на всю жизнь. Прошло 15 лет, я переехала во Францию и на какой-то вечеринке познакомилась с одним парнем, с которым мы в Москве жили на соседних улицах. Ну это-то можно себе представить. Но надо же было такому случиться, что мой бывший преподаватель из художки оказался его дедом! И вот буквально 2 недели назад мы с ним вновь увиделись. © Venera Venomous / Яндекс.Кью
- На уроке английского в 10-м классе учительница дала нам почитать лучшие эссе, написанные на выпускных экзаменах, чтобы мы могли подготовиться. Тема этих сочинений звучала так: «Какой момент в вашей жизни был самым важным?» Было 3 примера в зависимости от уровня владения языком. Мы прочитали первые 2 примера, и я предложила зачитать последний вслух. Я начинаю и вдруг останавливаюсь, потому что эссе было обо мне. Моя старшая сестра получила очень хорошую оценку за свое эссе о моем дне рождения на выпускном экзамене 6 лет назад. © intersnatches / Reddit
- Дело было в юности. Поехал к двоюродному брату. Мы давай обниматься, а потом новостями делиться.
— А я тут с девчонкой познакомился.
— О! И я тоже с девушкой познакомился. Как твою зовут?
— Наташа.
— И мою Наташей зовут. А твоя где живет?
— В районе вокзала.
— Хм. И моя в районе вокзала. Учится?
— Ага, в 10-м.
— Моя тоже в 10-м... Рыжая?
— Да. Откуда знаешь?
— Моя тоже рыжая... Твоя в какой школе учится?
— В 5-й.
— Уф! А моя в 1-й. © ShutNik / Pikabu
- Лет 8 назад мне пришло СМС с незнакомого номера: «Катя, позвони папе, он скучает». Я спросила: «Кто это?» Ответ гласил: «Тетя Оля». Это было жутко, ведь меня зовут Катя, мою тетю — Оля, а моего отца на тот момент уже почти 10 лет как не было в живых. Я в истерике позвонила маме, и она выяснила, что тетя Оля ничего мне не писала. А вечером с того же незнакомого номера поступило СМС: «Извените, ошиблись». Орфография сохранена. © Catherine Sh / Яндекс.Кью
- Ехали с подругами на поезде в Питер. Сидели у столика с мужчиной лет 50 и обсуждали моего бойфренда по фамилии Самохвалов. Девочки смеялись и кричали на весь поезд: «Подожди, а он Самохвалов или Самосвалов?» На станции «Бологое» проводница напомнила тому дяденьке, что пора выходить. А потом добавила: «У вас же фамилия Самохвалов, да?» Можете представить наши эмоции. © Liza Belyaeva / Яндекс.Кью
- Когда я работала за границей, я снимала квартиру с коллегой, которого мне в пару дала компания. Он, как и я, был из Канады, но мы никогда не обсуждали нашу жизнь на родине. Однажды в гости приехали мои родители, и моя мама стала расспрашивать его о детстве. Он упомянул, что вырос в том же городе, где живет моя тетя, мамина сестра. Тогда она спросила, знакома ли ему улица, на которой живет тетя. Он удивленно ответил: «Да». Оказалось, что он там жил и был ее соседом. А когда я была маленькой, то уже успела познакомиться с ним в гостях у тети. © Carla Prada / Quora
- Мне рассказал эту историю британец. Он отдыхал в Греции. Однажды он проходил мимо телефона-автомата, и тот зазвонил. Он решает взять трубку, а на другом конце провода оказался его человек из его банка, который хотел расспросить о причинах необычной активности его счета. А парень понять не мог, как вообще банк узнал, куда конкретно нужно звонить. Решил спросить, как они узнали этот номер. Ответили, что он указан в досье. Но это было просто невозможно. И тогда выясняется, что вместо номера телефона в банке набрали номер его счета, который совпал с номером общественной телефонной будки в Греции, и случайно позвонили как раз в тот момент, когда британец проходил мимо. © Solarflair500 / Reddit
- Несколько лет назад мы с другом отправились в путешествие, и нам потребовалось жилье. У меня был знакомый в городе, у которого можно было остановиться, и у приятеля тоже был такой человек. Оказалось, что они соседи по комнате и оба говорили друг другу о том, что мы скоро приедем к ним погостить. © unknown author / Reddit
- В начале 2000-х я работал рекрутером и пытался переманить менеджера по персоналу небольшого местного банка к себе. После нескольких месяцев уговоров он согласился встретиться со мной. Незадолго до этого мы с женой прогуливались по антикварным магазинам, в одном из которых я заприметил невзрачную книгу с названием начальной школы на обложке. Открыв ее, я увидел исписанные добрыми пожеланиями страницы, а на внутренней стороне обложки было написано «Моя книга автографов, 1947 год» и указано имя того человека, с которым я должен был встретиться через несколько дней. Я решил ее купить, хотя понимал, что это вряд ли может быть его книга. Ведь мужчина был средних лет и не мог учиться в начальной школе в 1940-х годах. На встрече я рассказал ему о книге, а когда протянул ее, на его глазах выступили слезы. Оказалось, что это книга его отца. А одно из пожеланий написала его мама, ушедшая из жизни в прошлом году. © John Hagan / Quora
А какие совпадения взрывали мозг вам?
Фото на превью Airae / Pikabu
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