15+ человек, которых жизнь наградила по-настоящему эпичными прозвищами
Все родители тщательно придумывают имена своим детям, чтобы было и красиво, и никто не дразнил. Но малыши вырастают, обзаводятся друзьями, а те придумывают им прозвища. Например, Два Ковра, Тостер или Закись Азота.
Редакция AdMe.ru не может спокойно пройти мимо нетривиальных историй из жизни пользователей сети и не поделиться с вами.
- У нас на заводе просто Disney! Двое молодых закадычных друзей решили стебануть фрезеровщика нашего (120 кг — вес, 190 см — рост; он гайки вытачивает). Так они его Гаечкой и прозвали, ходят ржут над ним, а он подходит, берет их за шкирки и говорит: «Слышь, бурундуки! Я не Гаечка, я Рокфор!» Ржали всем цехом. К нему кличка не привязалась, а эти так и ходят — бурундуки. © Подслушано / Ideer
- Работала на рыбзаводе по переработке красной рыбы. Смены были ночные. Команда дружная. Заметили, что один из работников собирает рыбные сердечки. Ну и стал каждый ему помогать, так и набрали с килограмм. Прозвище потом ему дали Сердцеед. © Подслушано / Ideer
- На физфаке в моей группе нас было всего 2 девочки — и обе Оли. Ребята думали, какие бы прозвища нам придумать, чтобы различать, и решили перед именем добавить первую букву фамилии. Так в группе вместо двух Оль появились Толя и Коля. © olly_cholly / AdMe
- Работаю в школе. Типичная молодая злая училка на 2 года отработки. Недавно узнала, что старшеклассники дали мне прозвище Гермиона. Аж отлегло. Надеюсь, это все же комплимент. © Подслушано / Ideer
- У меня одноклассник был, платиновый блондин, и прозвище у него было Седой. До 4-го класса, пока он не начал плаванием заниматься. То ли хлорка в воде дала такой эффект, то ли еще что, но волосы его приобрели светло-салатовый оттенок — издалека казалось, что он идет с капустными листьями на голове. Ну и прозвище сменилось: с благородно звучащего Седой на придурковатое Кочан. Через несколько лет бросил плавание, занялся боксом — снова стал Седой. © YokarniyBabay / Pikabu
- В детстве в летнем лагере я познакомился с мальчиком, чья фамилия рифмовалась со словом «тостер», и спросил, можно ли его так называть. Ответ был: нет. Расстроенный тем, что идея называть кого-то тостером пропадает зря, я спросил одного из своих приятелей, не хочет ли он носить такое прозвище. И хотя ни его имя, ни фамилия даже отдаленно не были похожи на название этой бытовой техники, он почему-то согласился и до конца лета был известен как Тостер. © Leopoldo Contreras / Quora
- Иногда и учителя случайно дают прозвища. Первое знакомство с классом, учитель называет по списку, запоминает, доходит до конца списка и...
— Чернокнижник!
Все молчат.
— Его нет? Кто здесь — Чернокнижник?
Тут с места поднимается парень и отвечает:
— Я не чернокнижник, моя фамилия ЧЕРНОНОЖКИН! © MyLilla / Pikabu
- Работал с парнем в отделе техподдержки, и он не имел ни малейшего представления о том, что делает. Мы назвали его Нью-Йорком, потому что он отставал от нас на 8 часов. © Nai75 / Reddit
- Прежде чем назвать свое прозвище, я дам вам несколько подсказок, чтобы вы догадались сами. Это тип газа, который имеет ряд важных применений в медицине. Он также известен как веселящий газ. Да, мое прозвище — Закись Азота, это потому, что я всегда смеюсь как сумасшедшая над вещами, которые вообще не имеют смысла. А вот и пример, который показывает любовь друзей ко мне. © Divya Ponnuchamy / Quora
- У нас был приятель по имени Злой Стив. Он был самым спокойным человеком, которого я знаю, и его настоящее имя было Дэйв. © godor1 / Reddit
- У меня есть друг, которого мы называем Грим, потому что однажды, много лет назад, он согласился, чтобы его так звали до конца его жизни, в обмен на банку йогурта. © stelphy / Reddit
- У знакомого парня были очень длинные пальцы, которые расширялись на кончиках. Из-за этого его прозвали Древесной Лягушкой Гэри. © Werenotreallyhere86 / Reddit
- У нас чувак на работе постоянно перебарщивает с парфюмом. Мы называем его Летуаль. © Kat dev / AdMe
- Моя мама работала с парнем, известным как Тони Два Ковра, потому что он ходил, немного оттопырив руки. Это выглядело так, как будто он нес 2 ковра в рулонах. © JustAnSJ / Reddit
- А я когда-то я работал с парнем по имени Кларк. У него была странная походка, и он, когда шел, держал руки перед собой, в результате чего немного походил на динозавра. Его прозвали Кларком Юрского Периода. © Flammabledruid / Reddit
- Люблю много и вкусно поесть. При этом вешу 50 кг, рост — 165 см, так что мое пристрастие остается за кадром. Однажды, когда подрабатывала летом в ресторане, поспорила с пиццером на недельные чаевые, что съем зараз 2 пиццы (~700 г). Конечно, никто не верил в положительный для меня исход сего предприятия. Итог — сытая и довольная я, неделя бесплатной пиццы и прозвище Микеланджело до конца сезона. © Подслушано / Ideer
- У меня в школе было прозвище Гена. И вроде бы это имя, вот только зовут меня Олег. А цепочка была такая: Олег — аллигатор, аллигатор — крокодил, крокодил — крокодил Гена, крокодил Гена — Гена. Вот такая вот логика. © Jerichoo / Pikabu
- Еще в 8-м классе я начал писать ужасно плохую фэнтезийную игру и никак не мог придумать имя своему главному герою. Наконец я назвал его Голубь Рамзес. Сначала я просто ненавидел это имя — мне казалось, что оно превращает благородное фэнтези в фарс. Однако вскоре оно прочно вошло в мою жизнь, и я стал Голубем Рамзесом на всех форумах и в соцсетях. И даже в реальной жизни были люди, которые меня так называли. © RamsesThePigeon / Reddit
- Я по юности тусовалась с ролевиками. И вот как-то один персонаж принес очень эпичный меч — с неудобной самолепной рукоятью и с клинком из самой настоящей анекдотичной одинокой лыжи, стыренной с балкона, зато с громким именем Меч Хозяина Дождя. В общем, на сезон прозвище Меч Хозяина Лыжни прилипло не только, собственно, к мечу... © trollkvinnan / AdMe
- В начальной школе был одноклассник по фамилии Шляпников — прозвали, соответственно, Шляпой. Его мама вышла замуж за человека по фамилии Демченко, а однокласснику поменяли фамилию на фамилию отчима. И вместе с новой фамилией появилось новое прозвище — Демон. Позже закрепилось постоянное прозвище — Демон В Шляпе. © Leanora Mirelli / AdMe
А какие необычные прозвища встречались вам?
Поделиться этой статьёй