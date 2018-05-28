15 человек, которым воображение подсовывает такие картины, что мама не горюй

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Иметь бурную фантазию чертовски увлекательно. Во всем чудятся нетривиальные истории и рисуются красочные картины. Наши герои именно такие: они видят в обыденных ситуациях немножко больше, чем все остальные, и любую фотографию или предмет они готовы снабдить захватывающим описанием.

AdMe.ru собрал обычные снимки, которые людям с развитым воображением говорят о многом.

1. «Это 3 разных мира, в которых друг друга никогда не поймут»

2. «Увидел лысую морскую свинку. По-моему, это маленький бегемотик»

3. «Мое тесто похоже на Дастина из сериала „Очень странные дела“»

4. «Эти птицы выглядят так, будто они дважды в разводе»

5. «Когда ты уже сам наполовину печенька, но все еще не можешь остановиться»

6. «Юпитер на моей ложке»

7. «Мне кажется или это фото похоже на одну из картин Босха?»

8. «Фонарь в виде иконки USB»

9. «Этот милый паучок напоминает счастливого пьяного пожилого мужчину»

10. «Только мне кажется, что эта канистра выглядит как голова Клеопатры?»

11. «Когда ты почти вышел из дома и тут появляется младший брат со словами: „Мама сказала взять меня с собой“»

12. «Сфоткай, типа я газель»

13. «Птичка накакала мне на машину... птичкой»

14. «Жуткий заяц в моем кофе»

15. «Когда сидишь в парикмахерской после мытья волос в накидке и думаешь, всегда ли ты был настолько уродлив»

А вы умеете видеть необычное в обычном?