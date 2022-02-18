15+ человек, которым в соседи достались поистине неординарные личности

Замечательный сосед может поселиться не только в воображаемом доме, воспетом Эдитой Пьехой, но и непосредственно в вашем. И будет ли он играть на кларнете и трубе, как то было в песне, или расчищать дорожки от снега в костюме единорога — не суть важно. Ваша жизнь уже никогда не будет такой, как прежде. Ровно так, к примеру, произошло с героями нашей сегодняшней подборки.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 15+ человек, которые благодаря соседям забыли о том, что такое серые будни. А бонусом мы расскажем историю, в которой замешаны выставленный на продажу дом и одна пушистая и наглая морда.

«У моего соседа крайне странные представления о безопасности своего автомобиля»

Если ваш сосед не убирает снег в таком виде, то стоит ли рядом с ним вообще жить?

«Услышал утром какие-то крики снаружи. Выяснилось, что у моего соседа будет ребенок. Не от его жены»

«Питер, ответь, пожалуйста. Ребенок от тебя».

А в вашем доме есть такие соседи?

«Испекла яблочный пирог для своей соседки, чтобы приподнять ей настроение»

«Не знаю, что у моего соседа там за вечеринка, но что-то мне подсказывает, что это свой в доску парень»

«Сосед подстриг свою изгородь в виде дракона»

Просто кто-то решил выставить перед своим домом трансформеров. А почему бы и нет?

«Со Всемирным днем книг! Какой милый жест от нашего соседа»

«Сегодня Всемирный день книг. Не стесняйтесь взять что-нибудь почитать».

«Каждый день этот мужчина проходит мимо нашего дома и приподнимает свою собаку, чтобы та могла посмотреть на соседского кролика»

Первый признак идеального соседа: делает домашний чатни и раздает его всем в округе

«Сегодня мой сосед и его дети слепили на своей ферме вот это. Вышло великолепно»

«Сосед не стал убирать хеллоуинские декорации, а решил просто добавить им немного рождественского флера»

Да, вам не показалось: это барбекюшница, свисающая из окна многоквартирного дома

Некоторые люди за таких соседей всё бы отдали

«Сосед установил собачью кормушку с лакомствами и водой, чтобы ни один пес не страдал от этой жаркой погоды»

«Вот какой вид открылся из моего окна сегодня. Мой сосед, которому уже за 65, решил построить снежную крепость. Детей рядом не наблюдалось»

«Сосед из Индии попросил одолжить ему сотейник, а потом вернул его вот в таком виде»

«Мой сосед является гордым владельцем вот такого коровьего фургона»

Бонус: «Соседи выставили дом на продажу. Решил глянуть объявление, а там на снимках наш кот»