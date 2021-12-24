15 человек, которым судьба подкинула такой нежданчик, что все окружающие в осадок выпали

Опросы показывают, что люди любят неожиданные подарки. Но иногда получается, что сюрпризы делают не только родные и близкие. И не только на праздники. Ведь порой в жизни неожиданно случается нечто такое, что все переворачивает с ног на голову, а иногда даже дарит веру в чудо.

Вот мы в AdMe.ru и отыскали людей, которых жизнь однажды так поразила, что они долго не могли прийти в себя. А из бонуса можно узнать о девушке, которая не любит сюрпризы, но хочет сохранить романтику в отношениях.

Утром проснулась от ощущения, что идет дождь, ведь мое лицо оказалось под струями воды. От неожиданности начала орать и упала с кровати. Из угла донесся гомерический хохот. Моя бабуля (ей 71) проткнула в крышке пластиковой бутылки дырочки, пробралась ко мне в комнату и стреляла в меня водой! Говорит, ей всю жизнь хотелось посмотреть на реакцию человека, разбуженного таким образом. Купила ей водяной пистолет. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Я не мог понять, кто скребется в мою входную дверь. Открыл. Вбежала беременная кошка и начала рожать в моей прихожей. Сижу, принимаю роды. Руки трясутся. © JavaKost / Twitter

Я был студентом-инженером и всегда свысока относился к однокурсникам, которые уходили работать в банковскую сферу. Но однажды мой сосед откликнулся на подобную вакансию, а я вслед за ним. Сосед не стал проходить тестовые испытания, а я прошел. Однако мысли о том, что я инженер, меня не отпускали, и я сомневался. Потом меня пригласили на собеседование. Отец убедил все-таки сходить и хотя бы посмотреть. В итоге я работаю в банке и теперь хочу быть идеальным, а не случайным сотрудником. © Varun Gopal / Quora

Нашел чек для обналичивания: около $ 12 тыс., этой суммой должны были оплатить целый семестр. Чек был выписан на имя девушки. Так как я сразу понял, что это деньги на учебу, мне стало не по себе и я решил чек вернуть. Оказалось, что девушка очень симпатичная. Я пригласил ее на свидание, а она мне отказала. © BakedGood / Reddit

В 1981 году, когда мне было 17 лет, я выиграл $ 5 тыс. в конкурсе крышек от бутылок. Когда все об этом узнали, я стал популярным: люди приходили ко мне домой, пытались отыскать мой класс в школе. В конце концов директор спрятал меня на футбольном поле, чтобы я мог заниматься уроками. Эти деньги улучшили нашу жизнь, а моя мама позаботилась о том, чтобы я принимал мудрые решения. © HillbillyVa / Reddit

Жена была на УЗИ, я тоже сидел в кабинете. Доктор посмотрел на экран и сказал: «Вот голова вашего ребенка». А через несколько секунд добавил: «А вот и голова еще одного вашего ребенка». Так я узнал, что у нас будут близнецы, а значит, нужно купить еще детских вещей. © Ihavenocomments / Reddit

Я встретила человека, за которого захотела замуж. И это стало самым неожиданным событием в моей жизни. До этого у меня были серьезные отношения, которые длились почти 5 лет, но стали просто невыносимыми. Мы расстались, и я планировала не вступать в новые отношения как можно дольше. Но вдруг встретила своего нынешнего парня. И сейчас я бесконечно счастлива с ним. А еще каждый день мы обсуждаем нашу будущую свадьбу. © Shafa Subhi / Quora

Однажды я стояла перед своим колледжем, ко мне подошел незнакомец и протянул большую банку кофе. Он ничего не сказал и молча ушел. Я так удивилась, что даже ничего не спросила. Но кофе пришлось передарить, потому что я пью только чай. © Elena Ledoux / Quora

В студенческие годы работал официантом в довольно большом ресторане. В нем часто проходили корпоративы таких компаний, как «Газпром», Сбербанк и т. п. Меню было заранее согласовано, и все, что нужно было делать официантам, так это накрыть стол, следить за хлебом и убирать пустые тарелки. Так как работа несложная, назначали новеньких. И вот на очередном корпоративе «Газпрома» стажеру оставили на чай ₽ 17 тыс. Больше его на работе не видели. © bosslife / Pikabu

В школьные бедные годы, наверное, где-то в 10-м классе, попалась в киоске краска с названием «Фиона». В то время я красилась часто и подвоха не ждала. Купили мы ее с подругой и пошли красить мои несчастные волосы. Все шло хорошо, цвет должен был быть «благородным русым». Но после снятия пакета и мытья головы мы поняли: название краски не врало — я стала Фионой с ярко-красными волосами. Больше с неизвестными красителями я не экспериментировала, но это был мой самый крутой цвет волос. Теперь, в 30 лет, снова хочется яркие волосы. © Olgalalalala / Pikabu

В прошлом месяце я уволилась с работы без каких-либо дальнейших планов. Но в тот же день я откликнулась на вакансию, для которой у меня не было опыта. Потом прошла 5 этапов собеседования и получила работу мечты с зарплатой вдвое больше последней. © chyl1ng / Twitter

Плавала в море. Но тут поднялся визг, люди начали выбегать из воды. Я ничего в ней не увидела и быстро подплыла к ближайшему камню, вскарабкалась на него и оперлась руками. Однако камень совершенно неожиданно начал двигаться в открытое море. Я завизжала не то чтобы страха, что я затеряюсь там, а от неожиданности. Оказалось, я прокатилась на ламантине. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

1958 год. Мне 18. Я пошел на вечеринку, на которой мало кого знал. Мне стало скучно, и я направился к выходу. На полпути меня остановила девушка с вопросом: «У тебя есть подружка?» Я ответил, что нет. А она произнесла: «Теперь есть». Мы были вместе почти 20 лет. © Noah Hunter / Quora

Моя жена получила около 50 писем, когда в 1984 году дала в газете объявление в рубрике знакомств. Мое письмо стало последним, ведь я долго не решался его отправить. Сейчас думаю: либо я недооценил себя, либо переоценил конкуренцию. © Harvey Wachtel / Quora

Я работал в магазине мороженого, и однажды какой-то парень дал мне $ 20 и сказал, чтобы я заплатил за следующего человека. Следующим человеком был сварливый старик, который обругал меня и заявил, что может заплатить за себя сам. © Rango_99 / Reddit

Бонус

Перед праздниками я читаю переписку мужа, просматриваю истории запросов браузера. А все потому, что я жутко боюсь сюрпризов. Порой моя реакция на них настолько странная, что от неожиданности я могу разреветься или обидеться. Поэтому приходится узнавать все заранее, чтобы морально подготовиться. Сама не люблю в себе это качество, но поделать ничего не могу. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK