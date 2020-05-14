15 человек, которым с первого кадра хочется посочувствовать

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У каждого из нас бывают неудачные дни, и так сразу и не скажешь, какие события положили им начало. Но иногда испортить день, а с ним и настроение может один-единственный случай. Как сделать так, чтобы быстро справиться с разочарованием? Конечно же, рассказать обо всем в интернете и разделить свою горечь с комментаторами.

Мы в AdMe.ru считаем, что пользователи, которые умеют без утайки рассказывать о своих провалах, легче их переживают. А в статью попали самые неожиданные фейлы, которые их авторы вряд ли когда-нибудь забудут.

«Был уверен, что мой телефон заряжался всю ночь»

Рис готов

«Отклеила пленку от монитора, думая, что это просто защитная упаковка. Оказалось, что она была поляризующей»

«Дизайн интерьера — это мое призвание»

Никогда не знаешь, кто заглянет к тебе в гости

«Знакомая купила шоколадного кролика ребенку, но оставила в машине на какое-то время, и вот что мы имеем»

«Долгое время не был в McDonald’s. Когда наконец решил зайти и заказать „Биг Мак“, получил такую „подставу“ без мяса»

«Кажется, я резал слишком настойчиво»

Почувствуй себя на месте наживки

«Я был так вдохновлен, делая впервые пасту по особому рецепту, в котором было сказано добавить немного перца. Пока не произошло это...»

«До эры интернета мы с семьей поехали в Шотландию. Мы прошли пешком 2 часа, чтобы попасть в известные пещеры. А вот и сами „пещеры“»

Арбуз побеждает нож

«Ничего необычного, просто индюк залетел в дом моего друга»

«Больше никогда не буду использовать диспенсер для маршмеллоу»

Коробка с инструментами упала прямо на унитаз, и вот как все обернулось...

А какие провалы способны надолго вывести вас из равновесия? Как вы возвращаете себе хорошее настроение в таких случаях?