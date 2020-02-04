15+ человек, которым родственники точно не дадут заскучать

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Семья — это не только наша опора и самая большая ценность в жизни, но еще и неиссякаемый источник юмора и заряда хорошего настроения. Шутки на любой манер и неожиданные подарки, большие и маленькие безумства, креативный подход к решению бытовых проблем — это только вершина айсберга, который кроется в каждой семье.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы вы, просмотрев эту подборку, зарядились позитивом и вспомнили, за что вы обожаете своих родственников.

Лучшая книга для малыша по версии папы

«Квантовая запутанность для младенцев».

«Мой дедушка сделал для меня денежную пиццу»

«Моя мама использует лыжные очки, когда режет лук»

«Первая попытка моего жениха испытать себя в блинном искусстве»

«Дети подарили мне пазл, на котором изображено, как я собираю пазл вместе с моей собакой. Что мы с собакой и сделали»

А маме, видимо, принадлежат права на обе версии

«Ремикс». «Оригинал».

«Мама подарила мне эту сумку на Рождество с подходящей фотографией внутри»

«Мой 3-летний сын переживает, что у него закончатся какашки, поэтому я купила этот наряд, чтобы объяснить ему работу пищеварения»

«Вот что сделала моя 11-летняя племянница со своим калькулятором, готовясь к следующей контрольной по математике»

«Как мой папа читает книгу»

«Моя мама в 70-х была милой металлюгой»

«Мой дед выставлял этот знак каждую зиму в течение 5 лет»

«Снег на продажу. Только серьезные запросы, пожалуйста».

«Моя сестра подарила мне это на Рождество. Горжусь ею»

«В этом году мне не хватило денег на подарок, поэтому вручаю тебе эту коробку. Прости».

«Мой младший сын спросил моего отца, знает ли он волшебника, который скажет ему, где найти сокровище. Папа сделал карту, спрятал магические сокровища вокруг дома и взял внука на поиски клада»

«Мой дядя поставил меня на ролики еще до того, как я смогла ходить (1994)»

«Моя 15-летняя дочь купила эту лягушку в благотворительном магазине, а затем нарисовала ее величественный портрет»

Внуки хотели удивить бабушку в аэропорту, одевшись как ти-рексы, но она узнала об этом и спланировала собственный сюрприз

А какой повод для хорошего настроения вам в последнее время давали ваши близкие?