15+ человек, которым покой только снится с их пушистыми пройдохами

Наши питомцы — это постоянная отрада для глаз и души. Но есть моменты, когда их выходки переходят все пределы разумного и лишают нас всякого терпения. И даже несмотря на это, мы продолжаем хохотать и умиляться. Именно о таких моментах и решили поведать наши сегодняшние герои.

Мы в AdMe.ru и сами часто, смеясь, разбираем последствия проделок своих мохнатых сожителей и с уверенностью сообщаем таким же хозяевам: «Вы не одни!» Прочтите эти истории — и убедитесь сами.

Моему коту нравится ложиться на спину и носиться вокруг каркаса кровати, используя свои когти, чтобы продвигаться вперед. Он делает это исключительно в те моменты, когда я пытаюсь уснуть. © densefogadvisory / Reddit

Была у меня крыса, любила грызануть все, что в рот помещалось. Однажды поставили клетку под стул, на стул повесил рубашку. Надо ли говорить, как я был удивлен, когда с утра надел рубашку, а с одной стороны она оказалась безрукавкой. © MUGIKant / Pikabu

Утром мой кот любит плюхнуться мне на грудь и прижаться щекой к моему лицу. Если его не поцеловать в щеку достаточно быстро или отвернуться, он цепляет одним из когтей ноздрю и притягивает мое лицо к себе. Это больно. © unknown author / Reddit

Кошка Пенелопа любит лежать в постиранных лежанках на сушилке возле моего рабочего стола, считает их своим законным местом. Но если кто-то смеет занять ее любимое лежбище, а госпожа Пена решила отдохнуть, то начинается настоящее психологическое давление. Пенелопа будет мяукать и сверлить взглядом нахала до тех пор, пока он не сдастся и не освободит лежанку. И никакого лапоприкладства. © YaTapok / Pikabu

Я готовил себе пасту и натер немного сыра на тарелку, чтобы позже им посыпать блюдо. Когда паста была готова, я взял ее и сел перед телевизором. Тут я вспомнил, что забыл свой сыр на кухне, вернулся и увидел пустую тарелку. Мои два котенка слопали все за пару минут. © gentleman_potato / Reddit

У моих родителей есть довольно большая собака, которая спит на их кровати. Однажды утром она растянулась, лежа спиной к папе, а своими огромными лапищами — к бедной маме. И так столкнула ее на пол! © unknown author / Reddit

Моя кошка — сверхчистоплотная особа, которая равнодушно относится к моим духам, освежителю для воздуха и прочей вонючей химии. Но! Купила я туалетную бумагу с ароматом сирени. Повесила в туалете, где стоит кошачий лоток, и ушла по делам. Возвращаюсь — весь рулон аккуратно смотан на пол, а в середине, аки жемчужина в раковине, лежит кошачья кучка. Оставшаяся упаковка отправилась к родителям, у них коты не такие эстеты. © JxaJxa / Pikabu

Не знаю, каким образом мой котейка узнал, что у меня сегодня день рождения. Но рано утром с довольным видом он принес мне в качестве подарка свежепойманную серую мышь. Прямо в постель. Когда же он уже научится варить кофе... © Eugene_Zhukov / Twitter

«Мой кот облизывает свой хвост, а затем использует его как кисть, чтобы красить все мои вещи своей слюной».

У меня была кошка, которая украла головы у всех игрушек Барби из моего коллекционного издания и ровно выложила их на лестнице в доме. А еще она жевала металлические ручки и шерсть. © urbancowgirl42 / Reddit

Причины, по которым моя кошка вопит:

— она не хочет еду в своей миске;

— она хочет, чтобы ее взяли на ручки;

— она хочет, чтобы ее опустили на землю;

— она хочет играть;

— она не хочет, чтобы кто-то трогал ее игрушки;

— идет дождь;

— Вселенная огромна, и она ее королева. © humortranslate / Twitter

— она не хочет еду в своей миске; — она хочет, чтобы ее взяли на ручки; — она хочет, чтобы ее опустили на землю; — она хочет играть; — она не хочет, чтобы кто-то трогал ее игрушки; — идет дождь; — Вселенная огромна, и она ее королева. © humortranslate / Twitter Мой хомячок одержим тем, чтобы постоянно набивать свои щечки салфетками. Он не остановится, пока я не уберу коробку. А если пытаться убрать, он начинает гневно вопить. Это смешно, но очень странно. © KacyKrubs / Reddit

Грустила, погладила сидящего на табуретке кота, после этого он вдумчиво посмотрел на меня, вылизался в месте поглаживания и ушел. И за что я его кормлю? © Blikky / Pikabu

«Слопал всю мою курицу».

Друг работает стоматологом. Долго не виделись. Пришла на прием. Как типичный стоматолог, начинает задавать вопросы, пока у меня открыт рот. Вопрос меня убил: «У тебя дома котенок?» Думаю, как он мог понять это по зубам. После моего мычания улыбается и говорит, что руки у меня в царапинах. © Подслушано / Ideer

В детстве была овчарка. Очень она не любила оставаться дома одна. Крушила и грызла абсолютно все: от обуви до стульев и стен. Так вот однажды решил оставить ее в общем (на 2 квартиры) коридоре, чтобы бед поменьше было. Не тут-то было. Собака выдрала всю обивку двери из дермантина и устелила весь пол коридора наполнителем из-под этой обивки, да еще и пыталась выгрызть в двери вход в квартиру. Ох и досталось мне тогда... © Подслушано / Ideer

Папа с собакой отдыхал на даче. Накануне прошел дождь, было сыро. Пес исследовал территорию и нашел небольшое отверстие под забором. Он решил, что сможет через него пролезть, и, естественно, застрял, начал истошно орать. Папа прибежал его доставать. Когда смог вытащить, стал дико смеяться, так как вытащил комок глины, смутно напоминающий собаку. Кое-как смыл из шланга глину и поехал с псом домой отмываться. © Подслушано / Ideer