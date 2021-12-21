15+ человек, которым нужны стальные нервы, чтобы пережить новогодние праздники
Приближается череда сказочных новогодних торжеств, и все мы отправляемся по магазинам в погоню за подарками для наших родных и близких. Мы с вами знаем, что угодить своей семье с сюрпризом от Снегурочки бывает непросто. А еще нужно где-то найти красивую елку, размотать новогоднюю гирлянду и следить за тем, чтобы дети не разбили чудом уцелевшие с прошлого года елочные игрушки.
Мы в AdMe.ru решили узнать, какие эмоции скрывают обычные люди за всей праздничной мишурой и действительно ли они верят в то, что Дедушка Мороз придет к ним на подмогу.
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А как у вас происходит подготовка к праздникам?
Фото на превью UnfilteredMama / Twitter
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