15+ человек, которым нужно сразу в лоб говорить, а не эти ваши намеки кидать
Намеки — дело тонкое, особенно в делах любовных. Иногда люди боятся показаться навязчивыми и получить отказ, поэтому пускают в ход самые разные подсказки. Порой их все-таки замечают, но зачастую пропускают такие знаки мимо. И тогда приходится пускать в дело самые толстые намеки.
Мы в AdMe.ru узнали истории 17 людей, которые теперь, наверное, зареклись: «Никаких намеков!»
- Познакомился с девушкой. Проводил до дома, стоим у подъезда. Она предлагает зайти на кофе. Отказываюсь, мол, не хочу кофе на ночь. Тогда она зовет на чай. Я чай не пью. Предлагает сок. Отвечаю, что не хочется. Тут она выдает: «Ну хоть воды выпей!» Зашел. В итоге второй год в браке. © VinniPuh77 / Pikabu
- Я была молода, глупа и влюблена в мужчину. Он был милым, но я никак не могла определить, нравлюсь ему или нет. Как-то на концерте он подбежал и обнял меня. Потом пригласил на прогулку, где загадочно произнес: «Интересно, какой на вкус твой блеск для губ». Я промямлила, мол, клубничный, и пошла дальше. Короче, все его намеки не доходили до меня. Пришлось ему спросить напрямую о моих чувствах. © Michelle Steele — MAD PIRATE QUEEN / Quora
- Редко мужчины намеки понимают. Узнала о первой долгожданной беременности, срок 8 недель. Как креативно сказать мужу? Купила красивую коробочку и положила туда киндер-сюрприз, предварительно вытащила из него игрушку, а вместо игрушки положила первое УЗИ, и все обратно незаметно заделала. Увезла на набережную возле моря и вручила мужу, а в его глазах непонимание. Уговорила открыть. И тут муж сказал: «Дорогая, там игрушку не доложили и вообще положили чье-то УЗИ почек». А вообще муж очень умный, но с намеками беда. © Güzel Ezer / Facebook
- После 4 лет совместной жизни начала намекать на колечко. Смотрела фото при парне, показывала, говоря: «Смотри, какая прелесть, правда?» Делала это, чтобы у него не было проблем с выбором кольца. Отношения были прекрасные, и мне казалось, что он тоже этого хочет. В итоге на праздник подарил отвратительное кольцо. И все, никакого предложения! Выдал: «Не, ну а что, ты ж просто кольцо хотела». © Подслушано / Ideer
- Еще в школе девчонка попросила установить ей какие-нибудь игры на компьютер. Пришел, сделал, показываю, как играть надо. В какой-то момент замечаю, что она не на игру смотрит, а на меня, и прям близко уже. А я ей выдаю: «Наташа, смотри, сейчас сложный момент будет, запоминай» — и на экран показываю. В общем, осознание пришло много позже. © Zinzigopi / Pikabu
- Несколько лет назад встречалась с парнем с работы. Еще до отношений я делала ему комплименты и всячески намекала, что он мне интересен. Когда он все-таки понял, что я флиртую с ним, он простодушно спросил, давно ли это началось. © LurkingMyLurkum / Reddit
- В школе на уроке испанского я сидел с девушкой, которая мне очень нравилась. Часто она садилась очень близко и задевала меня ногами. Но она была чирлидершей, популярной девчонкой, да еще и старше меня. Так что я решил, что это случайность. Она окончила школу, и 13 лет мы не виделись. А когда снова стали общаться, она рассказала, что тогда в школе это все были намеки. Мы женаты 23 года. © Jack Brennen / Quora
- Коллега часто делала комплименты, всячески нахваливала и намекала, что я должен пригласить ее на свидание. И только когда она уволилась, другие сотрудники открыли мне глаза, что она, оказывается, заигрывала со мной. © Original-Childhood / Reddit
- Дело было в университете, очень нравился один парень, который на год меня старше был. Жили в общаге, я к нему начала заходить под предлогом помощи с курсовой и прочим. Он всегда помогал, сидели рядом за компом часами. Я делала комплименты, восхищалась его умом и ласково улыбалась. Я уже отчаялась, когда вдруг он пригласил меня на свидание. Потом уже, спустя несколько месяцев, он признался, что это друзья по комнате настояли, чтобы он пригласил меня куда-нибудь погулять вдвоем. Говорили ему про намеки с моей стороны. А он сильно удивлялся, мол, сам бы ни за что не догадался. © NoFrame / Pikabu
- В старших классах был такой случай. Одна хорошенькая одноклассница шла мне навстречу и притворилась, что споткнулась. Видимо, думала, что упадет на меня и я ее поймаю. А я уклонился и пошел себе дальше. Получилось неловко. © James Liu / Quora
- У нас с женой старшим детям уже больше 30 лет, и то иногда бывает. Она спрашивает: «Ты не хочешь чаю попить?» Я говорю: «Нет». И все, обида. На следующий день выяснилось, что она хотела, чтоб я сходил за вкусняшками. Вот такие намеки. © OlegIvanov22 / Pikabu
- Нравился мне коллега. Я пекла ему печенье и писала номер телефона на коробке, говорила, что он может звонить в любое время, и приглашала в гости. Потребовалось 2 месяца еще более толстых намеков, прежде чем до него дошло. С тех пор мы вместе 18 лет. © Mental_Vacation / Reddit
- Мой муж мне на день рождения подарил журнальный стол. Стол! Целый месяц до этого я всеми возможными способами намекала, что хочу телефон, и не какой-нибудь, а вполне определенную модель, по цене эквивалентную этому столу. Откуда он взял, что я хочу стол? Я даже никогда не говорила о столе. Стол! © Подслушано / Ideer
- Короче, я намекнула парню о том, что давно у меня не было цветочков дома. Он поехал к маме, а я лежала счастливая и уверенная в том, что цветы он мне все-таки привезет. Вот он приезжает, слышу, что что-то шуршит. У меня улыбка до ушей расплывается, и тут оказывается, что шуршит пакет. А в пакете 5-литровая банка компота. © znaykinshar / Twitter
- Тетя рассказывала, как ходила на свидание с парнем, который теперь, кстати, мой дядя. В конце свидания она сказала своему ухажеру, что хочет пить, в надежде, что они смогут зайти перекусить и провести еще время вместе. Но вместо этого дядя выпалил: «Да, я тоже, так что давай быстрее отвезу тебя домой». © Jason_Grace13 / Reddit
- Я олимпийский чемпион по непониманию намеков. Когда мы наконец сошлись, девушка рассказала обо всех подсказках, которые я пропустил. Мы болтали по телефону по часу в день, почти ежедневно она писала мне письма, обнимала меня и даже оставалась у меня ночевать. Каким-то чудом мне удалось все это пропустить. © Eivind / Quora
- Нравился одногруппник, постоянно проводили время вместе, намекала на встречи, звала в кино, флиртовала, но он ничего не воспринимал, и я благополучно отстала. Прошло 5 лет. Я замужем, воспитываю детей. И неожиданно тот самый одногруппник пишет: «Я тут в переписках копался, а ты, оказывается, ко мне подкатывала». © Подслушано / Ideer
Какие истории были у вас, когда ваши намеки остались незамеченными?
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