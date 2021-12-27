15+ человек, которым нужно сразу в лоб говорить, а не эти ваши намеки кидать

Намеки — дело тонкое, особенно в делах любовных. Иногда люди боятся показаться навязчивыми и получить отказ, поэтому пускают в ход самые разные подсказки. Порой их все-таки замечают, но зачастую пропускают такие знаки мимо. И тогда приходится пускать в дело самые толстые намеки.