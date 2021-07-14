15+ имен, которые встретить сложнее, чем четырехлистный клевер

Сегодня родители наперебой стараются назвать своих детей как-нибудь необычно, чтобы они с пеленок выделялись на фоне остальных. В погоне за редкими именами в ход идут аббревиатуры, герои любимых фильмов и даже хобби. И хорошо, если ваши папа и мама всего лишь фанаты «Звездных войн», другое дело — когда они поклонники футбола. Вот тогда начинается настоящее веселье.

Мы в АdMe.ru выудили из сети воспоминания пользователей о самых нестандартных именах, которые им когда-либо встречались. А в бонусе продемонстрируем пару фамилий, которые запросто могут уложить окружающих на лопатки.

Мне рассказывал коллега, что его знакомый — ярый поклонник футбола. Женился, у него родился мальчик, назвали Гол. Второй родился, назвали Офсайд. А вот когда дочка родилась, обрадовалась вся семейка, особенно жена: думали, что хотя бы дочери даст нормальное, человеческое имя. А этот затейник назвал ее Штангелиной. © Дилфуза Мансурова-Пулатова / Facebook

Среди моих нынешних учеников есть Мартин, Анна-Мария, Азалия и — вишенка на торте — Макиавелли. Если что, буду хвастаться, что самого Макиавелли учил. © V.oron / Pikabu

Познакомилась несколько лет назад с молодой семьей — сыночка зовут Люк. Мама в положении, будет девочка. Спрашиваю: «Ждете Лею?» Даже удивились, как я так угадала. © Елена Лихачева / Facebook

У меня есть знакомая, у которой дочерей зовут Валькирия и Кассандра. © MoranDzhurich / Pikabu

Я учитель. Имена детей в одном классе: Святояр, Оливия и Скай. У Ская еще есть сестра Луна и брат Атом. Не выдумано! © Елена Максимова / Facebook

1996 год. Поступаю в Нижегородское театральное училище, в комиссии — Лев Скорпионович и Ядвига Вениаминовна. Я так понимаю, чтобы сразу срезать тех, у кого дефекты дикции. © Екатерина Аверина / Facebook

Под закрытие пришла женщина с ребенком закупаться салютами к Новому году. С горем пополам выбрали ей пару батарей, все упаковали, попрощались. И тут замечаем, что ребенок куда-то испарился. Женщина начинает орать: «Сократ, ты где? Сократ, иди к маме!» А Сократ стоит и витрину с петардами облизывает. © kinocringe / Pikabu

Бабушкиного мужа звали Гелий. Она его так и представляла всем: «Второй элемент периодической системы». © Marina Kannula / Facebook

У нас во дворе жила девочка по имени Грация. Плотная, крупная, грубая. Даже из гимназии отчисляли в 1-м классе за поведение. Дети называли ее Грозация. © Anutovaya / Pikabu

Преподавательницей по сопромату в институте была невероятно стильная Искра Ивановна. Мы всегда любовались ею, и имя очень нравилось. © Санта Санта / Facebook

Муж работал на представительство словенской компании, его босса звали Любо — хороший мужик, дай Бог ему здоровья. И вот как-то звонит мама, спрашивает моего мужа, что-то ей нужно было. Я говорю: «Мам, он в ресторан ушел, у Любо день рождения, празднуют».

Мама, с таким возмущением: «Кто такая Люба и почему твой муж ушел с ней в ресторан?!»

Смеялась я еще очень долго. © kakyr / AdMe

Мама, с таким возмущением: «Кто такая Люба и почему твой муж ушел с ней в ресторан?!» Смеялась я еще очень долго. © kakyr / AdMe Недавно был на экскурсии в монастырском комплексе, и там одна дама крикнула своим сыновьям лет 8–10: «Ермак, далеко не уходи. Евпатий, иди-ка сюда!» Ермак и Евпатий в одной семье — это просто пять. У них, наверное, еще и дочка Красимира есть. © YodaGrandMaster / Pikabu

Брата моего деда Тимофея звали Федос. А прадеда — отца бабушки — Пров. И ничего, никого это не смущало, никому не мешало. © geomysl / Twitter

Моего отца звали Леонард Васильевич. Так один раз ему в паспорте написали «Леопард Васильевич»! © Наталия Зимина / Facebook

Подруга рассказывала, что приехал к ее мужу по работе компаньон — то ли из Словении, то ли из Словакии — по имени Божедар. Вечером за ужином в ресторане он сказал, что хватит к нему так официально обращаться. Говорит: «Зовите меня проще — Боже». © Ekaterina Ruta-Zhukouskaia / AdMe

У меня знакомый есть. У него один сын — Корнилий, а второй — Терентий. А уменьшительно-ласкательно знаете как их называют? Корнилий и Терентий. © cfvgbhnjm / Pikabu

У нас в городе жил мужчина, звали его Джунгли. Сына назвал Маугли, а дочь Багирой. © Инга Харебова / Facebook

Бонус № 1

На работе в супермаркете было несколько здоровых парней — охранников, и у одного фамилия была Милованов, а звали все его просто Милый. 9 часов вечера, магазин уже закрывается, но у касс еще полно народа. И тут один из охранников кричит другому через весь магазин: «Милый, я в душ после тебя!» Все в ауте. © Юлия Рыбальская / Facebook

Бонус № 2

Я в школе училась с девочкой по фамилии Дуракова. Когда уже постарше были, я ее спрашиваю: «Чего же мама твоя не подумала, ведь можно было предположить, что многие не по-доброму отнесутся?» А она и говорит: «Родители до загса не знали фамилии друг друга. А когда собрались подавать заявление, папа сообщил свою фамилию и предложил взять девичью фамилию жены. У мамы оказалась фамилия Макуха. Посмеялись и решили брать все же отцовскую, а там дети разберутся». © Elena Serdiuk / Facebook