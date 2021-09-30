15+ человек, которым не нужно давать лишний повод съязвить — они и сами его найдут
Говорят, что чувство юмора у человека либо есть, либо его совсем нет. Однако нам больше нравится думать, что в каждом из нас сидит стендап-комик, который рано или поздно выдаст такую шутку, от которой все вокруг попадают. Благо место, где можно спокойно оттачивать свои навыки в комедии, давно придумано, и там за день появляется с миллион, если не больше, поводов отшутиться.
Мы в AdMe.ru считаем, что в интернете давно пора учредить премию за самые меткие пользовательские комментарии. Ну а пока такой награды не существует, мы стараемся по-своему поощрять людей, острее которых на язык вряд ли кого сыщешь.
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Часто ли вы оставляете юморные комментарии под чужими постами? Выливалось ли это в какую-нибудь интересную историю?
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