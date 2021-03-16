15+ человек, которым министерство добра должно вручить значок «Работник года»

Дочка еще в прошлом году заприметила санки-ватрушку, на которых дети с горки катаются. Ну, я ей легко пообещала, что в следующую зиму обязательно купим такие. Однако случились некоторые сложности, и денег на ватрушку у меня просто не было. Дочь какое-то время поканючила, я ей все объяснила, как могла, она вроде поняла и просить перестала.

Позавчера мы с ней пошли гулять в парк, там горка, дети катаются. Моя быстренько со всеми перезнакомилась, передружилась и начала кататься с ребятами. Спустя какое-то время ко мне подошел мужчина:

— Девушка, извините, я, возможно, лезу не в свое дело, но у вас совсем нет ватрушки или вы просто дома оставили?

Я немного напряглась: думаю, вот, сейчас скажет, что моя отбирает у его ребенка ватрушку и кататься не дает. Хотя я зорко за всем наблюдаю и не позволила бы своей отбирать у кого-то ЕГО вещь.

— Нет, у нас своей вообще нет.

— А можно, я вашей дочке подарю тогда? Мне сестра отдала еще одну, ее ребенку маленькой стала, она у меня в машине катается, мешается, не знал, кому отдать, у всех знакомых есть.

Я пролепетала, мол, можно. А у самой ком в горле. Мужчина присел перед моей егозой на корточки, отдает ватрушку и говорит: «У Деда Мороза было много дел, но он через меня попросил передать тебе ватрушку. Я опоздал немножко, все искал девочку в голубой курточке и с двумя косичками. Держи!» Дочка счастлива, а у меня просто слезы на глазах. © Rushka62 / Pikabu