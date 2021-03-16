15+ человек, которым министерство добра должно вручить значок «Работник года»
В новостях твердят, что человечество пропало. Но только верить в это не стоит, ведь на самом деле любой проходящий мимо незнакомец способен на сердечный поступок. Прохожий может обогреть и накормить в сложную минуту, устроить настоящую сказку для вашего ребенка и даже провести серьезное расследование, чтобы вернуть найденную на улице флешку хозяину.
Мы в AdMe.ru просто-таки зачитались историями о людях, которые запустили тот самый бумеранг добра и сделали этот мир немного лучше.
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В метро какой-то мужик расставил свои ноги и занял 2 сиденья. Но вот в вагон зашел дед и сел к этому мужику на колено! Не все супергерои носят плащи. © clernenza / Twitter
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Это одно из самых душевных воспоминаний, которые у меня есть. Тогда была очень сложная жизненная ситуация, и я чудом накопила денег на билет домой, также чудом купила единственный свободный билет и без денег, без еды, без телефона села на поезд. Ехать мне было чуть больше суток, я до этого не ела почти сутки. И девочка-студентка тогда отдала мне свои запасные штаны, чтобы я сильно не мерзла. Проводница бесплатно поила чаем, другие соседи угостили едой, чтобы я не голодала. А уже в городе другие ребята подвезли меня до родительского дома, так как пешком нужно было идти около часа. Уже много времени прошло, но я до сих пор помню, какой может быть человеческая доброта, и сама стремлюсь к тому же. © «Палата № 6» / VK
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Дочка еще в прошлом году заприметила санки-ватрушку, на которых дети с горки катаются. Ну, я ей легко пообещала, что в следующую зиму обязательно купим такие. Однако случились некоторые сложности, и денег на ватрушку у меня просто не было. Дочь какое-то время поканючила, я ей все объяснила, как могла, она вроде поняла и просить перестала.
Позавчера мы с ней пошли гулять в парк, там горка, дети катаются. Моя быстренько со всеми перезнакомилась, передружилась и начала кататься с ребятами. Спустя какое-то время ко мне подошел мужчина:
— Девушка, извините, я, возможно, лезу не в свое дело, но у вас совсем нет ватрушки или вы просто дома оставили?
Я немного напряглась: думаю, вот, сейчас скажет, что моя отбирает у его ребенка ватрушку и кататься не дает. Хотя я зорко за всем наблюдаю и не позволила бы своей отбирать у кого-то ЕГО вещь.
— Нет, у нас своей вообще нет.
— А можно, я вашей дочке подарю тогда? Мне сестра отдала еще одну, ее ребенку маленькой стала, она у меня в машине катается, мешается, не знал, кому отдать, у всех знакомых есть.
Я пролепетала, мол, можно. А у самой ком в горле. Мужчина присел перед моей егозой на корточки, отдает ватрушку и говорит: «У Деда Мороза было много дел, но он через меня попросил передать тебе ватрушку. Я опоздал немножко, все искал девочку в голубой курточке и с двумя косичками. Держи!» Дочка счастлива, а у меня просто слезы на глазах. © Rushka62 / Pikabu
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Стою во дворе, прогреваю авто и вижу боковым зрением, как подходит к машине со стороны водителя какая-то женщина, начинает пинать переднее колесо и что-то бормотать. Первая мысль: «Наверное, я перегородил ее излюбленный маршрут к мусорке или отравляю ее легкие выхлопными газами». Опускаю стекло, смотрю на женщину вопросительным взглядом, готовясь услышать о себе и своей семье всю правду. Но тут другое оказалось: «Я говорю, молодой человек, что у тебя все арки колесные снегом забиты. Надо почистить, на трассу с такими опасно выезжать». В общем, ушла она по своим делам только тогда, когда убедилась, что я все везде вычистил. © Sunusstex / Pikabu
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Пару лет назад мы с женой подкопили и купили наконец хороший мангал. Вот только о том, как же доставить его домой, как-то не задумались. И пока мы безуспешно пытались впихнуть его в наш багажник, какой-то парень подошел и спросил, нужна ли нам помощь. У парня оказался грузовик, и он предложил отвезти на нем нашу покупку до самого дома — за 30 км, между прочим! Еще и от любой платы отказался. © AmySchumers********* / Reddit
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Сегодня возвращалась домой на такси, и, как только я села в машину, водитель говорит: «Давайте сразу договоримся, что мы не разговариваем и не чувствуем неловкости из-за молчания». И всю дорогу он молчал. Ни одного слова не проронил. Вообще. Тишина.
Хочу поставить миллион звездочек. © Wizard_Severus / Twitter
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Вспомнился очень грустный случай. Меня бросил парень, мне 23 года. Он уехал и оставил меня у метро. Дико переживала этот разрыв, и у меня началась истерика прямо там, у метро. Я села у стены здания и тихо выла. Подошел парень и протянул мне ₽ 100. Я ему, мол, не надо мне денег, а он такой говорит: «Купи себе пирожок, и поднимется настроение». И ушел в закат. Я уже и отношения эти плохо помню, а вот парня с ₽ 100 вспоминаю часто. © Karteneya / Pikabu
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Весна 2018 года. Я случайно наткнулась на свадебное платье своей мечты за $ 60, когда до свадьбы оставалось всего 3 недели. Вот только никто не согласился перешить его для меня, хотя обзвонила я просто всех. И когда я с грустью обсуждала это на обеде с коллегой (работаю в больнице), то медсестра из соседнего отделения, услышав мои слова, сказала: «Я могу перешить! С радостью!» В легком шоке я спросила, сколько она обычно берет за свою работу. Ответ — $ 50. Это очень дешево, кстати, для такой работы. Конечно, я согласилась. Потом было несколько примерок, и девушка даже сама купила необходимую дополнительную ткань! А в день, когда я забирала платье, она отказалась от любых денег за свою работу! © GoKelsey / Reddit
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Когда-то жила в столице и работала официанткой. В очередное сумасшедшее утро неслась по эскалатору. Тут у моей сумки оторвалась ручка, и все ее содержимое оказалось на ступеньках. Наспех собрала вещи и побежала дальше. Когда уже ждала поезд, ко мне подбежали молодые ребята, которые догоняли меня с эскалатора. Они вернули мой студенческий и проездную карту, на которой было поездок на 3 месяца вперед. Прошло уже около 3 лет, а я никак не могу забыть их доброту, которая меня так сильно удивила и спасла! © «Подслушано» / Ideer
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Как-то раз я потерял флешку. Ничего важного там в принципе не было: пара десятков фотографий да несколько фильмов. Ну потерял и забыл. Вот только через неделю я слегка офигел: мне позвонила незнакомая девушка, мол, так и так, нашла вашу флешку, приезжайте, заберите.
Когда приехал на место, девушка поведала о своих поисках. Сначала она пыталась забить фотку через поиск картинок, но результатов не было. Потом начала искать среди друзей в социальной сети и сверять фотки с их страниц с фотками на флешке (вдруг кто попадется, город небольшой, могло получиться), но и тут ее постигла неудача. Потом она показала фотографии коллегам, и одна из них узнала на фоне наш университет и попавшего в кадр декана факультета, на котором я в свое время учился. Далее они с подругой наведались в универ, нашли декана, объяснили ситуацию, показали фото. Он дал им номер моей бывшей старосты, и через нее они нашли меня.
Зачем же, спрашиваю, так напрягаться было? Ну мало ли, говорит, вдруг вам эти фотки были важны, а вы их хранили на этой флешке. От денег девушка наотрез отказалась, еле уговорил взять конфеты. © mordvinnn / Pikabu
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А мне как-то не хватило денег на то, чтобы оплатить проезд на автобусе до работы. В итоге за меня заплатила совершенно незнакомая женщина, и именно благодаря ей кондуктор меня не выгнал. © Meera M / Quora
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Помню, как после многочасового полета я стояла перед трапом самолета с двумя детьми на руках, еще и с сумками, естественно, и просто не могла заставить себя спуститься вниз: это казалось таким опасным! А экипаж только недовольно и нетерпеливо на меня поглядывал. Но вдруг какой-то мужчина решительно взял мои котомки (я даже не просила о помощи!) и начал свой путь по этой лестнице. Я была в таком шоке, что просто шла за ним всю дорогу до аэропорта, через пограничный контроль и до самой зоны выдачи багажа. Мужчина просто молча помогал мне. А через 40 минут, когда я встретилась с ожидающим меня мужем, он также молча исчез. До сих пор сожалею, что не смогла его толком отблагодарить. © Tabassum Fathima / Quora
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Полгода назад я очень сильно поссорилась со своим мужчиной, была сильно подавлена. По пути домой в метро я умудрилась несколько раз расплакаться и сидела, сжавшись в комочек. И тут на одной из станций ко мне подошла девушка. Улыбаясь, она протянула мне что-то и вышла из вагона. Это была маленькая баночка меда, на которой был нарисован смайлик, а рядом надпись «Не грусти». Этот день перевернул мою жизнь. Теперь в сложных ситуациях или в моменты сильной грусти я вспоминаю эту девушку, и мне становится намного легче. © «Подслушано» / Ideer
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Это было в сочельник пару лет назад. Я тогда был на смене в больнице и изо всех сил старался добраться домой к семье. Вот только с машиной начинаются какие-то неполадки, снег идет как сумасшедший, и я уже уверен, что надежды нет. Вижу автомастерскую, которая каким-то чудом еще открыта, подъезжаю и рассказываю все. И вот примерно через полчаса механик выходит, рассказывает, что же было не так, и говорит, что он все исправил. Я спросил его, сколько я ему должен за работу. А он ответил, мол, возвращайтесь домой к своей семье в целости и сохранности, и счастливого Рождества! Я чувствовал себя героем великолепного фильма. © Goofball412a / Reddit
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Ехала как-то в метро. Час пик, толкучка невероятная. Толпа людей продвигается по 1 м в минуту. Все недовольные, спешат на работу, злые. Но вот одна девочка из толпы решила разрядить атмосферу. Она внезапно включила песню из заставки сериала «Счастливы вместе». Вот это: «Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу». Большинство оценили, а некоторые даже подпевали. Похоже, что таким действием девочка спасла этот мир от ужасной катастрофы в переходе метро, когда озлобленные люди просто переругались бы и испортили день каждому. © «Палата № 6» / VK
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Я буквально на 1 минуту опоздал на свой рейс. И вот в аэропорту какой-то незнакомец подошел, протянул мне $ 20 и сказал: «Я знаю, что это не поможет, но хотя бы иди и позавтракай чем-нибудь горячим. Береги себя». И просто пошел прочь. © DrSuckenstein / Reddit
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В тот день я ехала в другой город по рабочим вопросам. Куча дел, настоящее безумие, еще и заболела немного. В пустом вагоне поезда я тоже работала, пыталась поставить ноутбук на колени, все тело болело и затекало, а мозг уже просто отключался. В конце концов я не выдержала и положила ноги на сиденье напротив. Вдруг слышу:
— Кондуктор не разрешает ставить ноги на сиденье.
Мне стало стыдно, я тут же опустила их на пол. Вот только этот внезапно возникший говоривший пожилой мужчина остановил меня и предложил взять свою газету, чтобы и ноги лежали (на ней), и ничего не испачкалось. Конечно, я пыталась сопротивляться, но он был настойчив и сам положил эту газету на сиденье.
Прошло какое-то время, уже приближалась моя остановка, а за окном начался настоящий ливень.
— Скажите, пожалуйста, у вас есть зонтик?
Я честно ответила, что нет. Мужчина покачал головой, достал из портфеля свой зонт и дал его мне. Я вновь пыталась сопротивляться, но он был все так же настойчив и напоследок сказал, чтобы я заботилась о себе.
Это было что-то удивительное, будто Вселенная обняла меня. Никогда не забуду. А зонтом пользуюсь до сих пор. © Pamela Wilton / Quora
Мы уверены, что и у вас в запасе есть своя история о прекрасном прохожем. А может быть, вы сами стали для кого-то таким незнакомцем?