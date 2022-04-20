15+ человек, которым лучше держаться от кухни на почтительном расстоянии
Одни люди готовы тратить часы на приготовление пищи и украшение, чтобы блюдо получалось вкусным и аппетитным. Другие, напротив, все делают на скорую руку, не заморачиваются с подачей, а просто скидывают в тарелку все, что найдут в холодильнике.
Мы в АdMe.ru обожаем разглядывать блюда, авторам которых лучше бы обходить кухню стороной.
Никогда не добавляйте зеленый сыр в пиццу
- Выглядит так, будто Шрек чихнул на нее. © entityrider670 / Reddit
«Друг только что поделился со мной фотографией вот этого, и у меня просто нет слов»
«У меня не было красного пищевого красителя, поэтому я сделала кексы с зеленым»
«Мама друга приготовила это»
«Мой сосед по комнате хотел сэкономить время, смешивая свои блюда. Вот курица в масле, которую он приготовил сегодня вечером»
«Добавила в тесто для чизкейка посыпку, и получился вот такой цвет»
«Моя мама приготовила омлет из яиц и шпината»
- Похоже на мох в моем подвале. © AKSC0 / Reddit
Когда твоя девушка не умеет готовить
«Лазанья в моей школьной столовой»
- Кажется, что ее уже кто-то съел. © MondoPrime51 / Reddit
«Планировала пикантный омлет с ростбифом и гаудой, отвлеклась и сделала яичницу-болтунью»
«Моя мама приготовила курицу в мультиварке. Это больше похоже на кошачью еду»
«Захотелось куриных наггетсов и блинов, так что я приготовила и то и другое»
На обед замороженный шпинат и острый соус
«Печеный картофель развалился, поэтому я просто наполовину размял его и полил острым соусом»
«Я сделал турецкие деликатесы. Это кусочки кукурузного крахмала, апельсиновых косточек и апельсиновой кожуры»
- Самая ужасная вещь, которую я когда-либо видел. © nicer_sprites / Reddit
«Всегда завидовал друзьям, у которых мамы умеют готовить. Заехал в гости, а на ужин смесь пшеничной, рисовой и овсяной каши, все это на воде и со шпротами»
А вы заморачиваетесь с калорийностью и подачей блюд или едите по принципу «Все полезно, что в рот полезло»?
Фото на превью theradiohero / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которым лучше держаться от кухни на почтительном расстоянии
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