15+ человек, которым лучше держаться от кухни на почтительном расстоянии

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Одни люди готовы тратить часы на приготовление пищи и украшение, чтобы блюдо получалось вкусным и аппетитным. Другие, напротив, все делают на скорую руку, не заморачиваются с подачей, а просто скидывают в тарелку все, что найдут в холодильнике.

Мы в АdMe.ru обожаем разглядывать блюда, авторам которых лучше бы обходить кухню стороной.



Никогда не добавляйте зеленый сыр в пиццу



Выглядит так, будто Шрек чихнул на нее. © entityrider670 / Reddit

«Друг только что поделился со мной фотографией вот этого, и у меня просто нет слов»

«У меня не было красного пищевого красителя, поэтому я сделала кексы с зеленым»

«Мама друга приготовила это»

«Мой сосед по комнате хотел сэкономить время, смешивая свои блюда. Вот курица в масле, которую он приготовил сегодня вечером»

«Добавила в тесто для чизкейка посыпку, и получился вот такой цвет»

«Моя мама приготовила омлет из яиц и шпината»



Похоже на мох в моем подвале. © AKSC0 / Reddit



Когда твоя девушка не умеет готовить

«Лазанья в моей школьной столовой»

Кажется, что ее уже кто-то съел. © MondoPrime51 / Reddit



«Планировала пикантный омлет с ростбифом и гаудой, отвлеклась и сделала яичницу-болтунью»

«Моя мама приготовила курицу в мультиварке. Это больше похоже на кошачью еду»

«Захотелось куриных наггетсов и блинов, так что я приготовила и то и другое»

На обед замороженный шпинат и острый соус

«Печеный картофель развалился, поэтому я просто наполовину размял его и полил острым соусом»

«Я сделал турецкие деликатесы. Это кусочки кукурузного крахмала, апельсиновых косточек и апельсиновой кожуры»

Самая ужасная вещь, которую я когда-либо видел. © nicer_sprites / Reddit

«Всегда завидовал друзьям, у которых мамы умеют готовить. Заехал в гости, а на ужин смесь пшеничной, рисовой и овсяной каши, все это на воде и со шпротами»