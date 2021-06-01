15 человек, которые умеют дать такую ответочку, что с ними лучше вообще не связываться

Некоторые люди прямо-таки испытывают терпение окружающих. Приставучие попутчики, вредные одноклассники — если вы с этим не сталкивались, то вас можно поздравить. Хуже, когда это родственники. Некоторых хлебом не корми — дай поучить жизни молодое поколение. Ценные замечания могут касаться даже вопроса о том, как мыть посуду.

Мы в AdMe.ru за добро, но в таких ситуациях только аплодируем тем, кто смог поставить наглецов на место. Да еще и сделал это красиво. А в бонусе мы расскажем о действительно креативном способе постоять за себя.

Родители еще до брака купили своему сыну квартиру. Мы поженились и вместе выплачивали остатки ипотеки, в браке 5 лет, двое детей. Но свекру вдруг начало казаться, что я пользуюсь его сыночком и квартирой. Я максимально четко пояснила, что у меня есть свое жилье и гордость и я уйду из квартиры, но свое, а конкретно своего мужа (его сыночка) и детей (обожает внучек) заберу. А ему желаю доживать свои дни в одиночестве в квартире. Все. Как шелковый. И вообще перестал свои наставления давать о том, кто должен посуду мыть. Да, мы поцапались из-за того, что муж помыл посуду по моей просьбе, а это не мужское дело. © DveTiti / Pikabu

Сын вляпывается в конфликт с участием взрослых, умеющих только хамить, держит оборону и не лезет за словом в карман. Я слышу историю целиком и подвожу итог: «Наверное, этот папа подумал, что ты ужасный ребенок». Кузя, с достоинством: «Очень на это надеюсь». © zzzavra / Twitter

У мужика беременная жена, а он говорит мне: «Одно твое слово, и я уйду от нее». У меня нашлось для него целых два: «Иди лесом». © gorodskayasumas / Twitter

У нас во дворе есть противная бабка, которая всем вечно указывает на внешний вид. У меня есть короткое платье-футболка, под которое я надеваю спортивные шорты для предотвращения неловких ситуаций. Спускаюсь летом во двор, злая и уставшая от жары, а навстречу она: «Совсем обнаглели, без штанов ходят». Я ей: «Отличная идея!» Снимаю шорты, закидываю их на плечо и иду дальше. В общем, бабка от меня теперь шарахается. © Людмила Маяковская-Брик / AdMe

Недавно ко мне подошел мой парень и сказал: «Нам нужно расстаться». На что я ему ответила: «В жизни — как в шахматах: потерял королеву, теперь наслаждайся пешками». © chern_ov / Twitter

Мужчина спросил красивую девушку, сидящую рядом с ним: «Хорошо пахнешь, что у тебя за духи? Хочу подарить их своей жене». Девушка: «Не дарите их. А то какой-нибудь прилипала найдет повод заговорить с ней». © Shiva-Wadhwa / Quora

Когда звонят телефонные мошенники, скажите: «Ой, подождите секундочку, мне в дверь позвонили, я открою и вернусь». Самый стойкий 4 минуты продержался. © Dophamine / Pikabu

В старшей школе ехали с другом на школьном автобусе. Он засмотрелся на классную машину, а один парень это заметил и решил его подколоть: «Зачем смотреть на нее, если ты знаешь, что у тебя никогда такой не будет?» Друг ответил: «По той же причине, по которой ты смотришь на красивых девушек». Весь автобус лег от смеха. © RedIguanaLeader / Reddit

Одноклассник спросил моего друга: «Ты знаешь, о чем шепчутся у тебя за спиной?» Насколько я знаю, на самом деле никаких гадостей о нем не говорили. Но друг ответил: «А ты знаешь, что говорят о тебе? Ничего. Ты никому не интересен». © ItsTime4you2go / Reddit

Меня взяли в баскетбольную команду школы, а одного парня нет. И он стал мне говорить, что я, дескать, хуже него. Я спросил: «Ну раз ты лучше меня, то почему тебя не взяли?» Он: «Это все из-за моих оценок, бро». Я: «Так что, ты, выходит, глупый?» Он сдулся и прекратил спор, иначе ему пришлось бы признать, что он либо плохой спортсмен, либо ему не хватает мозгов. © wuesteworld / Reddit

Как-то в автобусе разгорелся скандал. Тетка и мужик совершенно по-хамски стали требовать у девушки уступить место. Думаю, если бы они ее как-то спокойно попросили, она бы встала. А тут все началось сразу с оскорблений, мол, что она невоспитанная и в ее возрасте можно и постоять. А девушка ответила: «А в вашем возрасте давно пора машину иметь, а не на общественном транспорте кататься!» © Irinna Eyduk / Facebook

Недавно муж подарил мне посудомойку. Свекровь возмутилась, мол, не надо было, зачем пустые траты, лучше бы себе купил что-нибудь. Прямо так при мне и сказала. Я в ответ пошутила, дескать, ну да, зачем этой прислуге посудомойка, пусть моет, не обломается, а сын у вас один. Она, конечно, замолчала, но смотрела недобро весь вечер. © aquarelnaya / Pikabu

Когда-то мобильная связь была очень дорогой. У меня только появился телефон, и мне начала звонить дама, телефон которой жил своей жизнью, и этой жизнью он считал меня. И звонил, звонил, звонил. Перезваниваю, объясняю ситуацию, мол, проверьте телефон. В ответочку мне прилетает ругань, дескать, я все придумываю. Ну хорошо. На следующий звонок я ответила и отложила телефон в сторону. Прошло 57 минут «нашего» разговора. Потом еще 42 минуты. Сумму счета дамы на оплату страшно представить. © Подслушано / VK

У меня есть родственник, с чувством юмора полный порядок. Как-то раз его теща дочке говорит: «Он болеет, что ли? Худой, бледный». А тот выходит из соседней комнаты и отвечает: «Зато вы у нас в теле и красная». © Татьяна Охотникова / Facebook

Я клянусь, у меня сейчас случился самый угарный диалог в моей жизни:

— Девушка, можно с вами познакомиться?

— Я не знакомлюсь.

— Я богатый.

— Я тоже.

И мужик просто выпал в осадок. © chu_vanilin / Twitter

Бонус: теперь мы знаем, как нужно действовать, если кот любит делать хищный кусь за щиколотку. Не повторять дома!

Смех-смехом, но после того как у друзей я прикусил их кота за холку в отместку за его укус за щиколотку, я стал единственным человеком, которого этот комок шерсти не кусает за ноги. Он даже не выпускает когти в мою сторону, вообще. Просто обходит стороной. © nukimi / Pikabu