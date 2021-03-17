15 человек, которым достались не начальники, а горе луковое

Конец 2000-х, увольняется коллега, нужна замена. Кандидата долго нет. Звоню эйчару:

— Когда же замену найдут?

— Пока нечем порадовать. Никто друзей не приводит.

— В смысле? Каких друзей?

— У нас в компании есть специальная программа: сотрудники приводят друзей устраиваться на работу и получают бонус. А объявление денег стоит.

— Но я же видел объявления по другим городам.

— Они просто плохо работают, и у них выбора нет. А мы сами найдем. И к платным способам прибегать не будем. © qwer2004 / Pikabu

Наш начальник любит разные нововведения и постоянно внедряет «улучшайзеры» рабочего процесса. То новое ПО установит, хотя нам и со старым было нормально работать, то для отдыха устраивает 30-минутные занятия спортом посреди рабочего дня. Увидел где-то, что в конце месяца некоторые компании выбирают лучшего сотрудника. Решил сделать такое и у нас, только добавил еще номинацию «Худший работник». Так как у всех разный объем и специфика работы, мы вывели одну формулу, где высчитывали количество потраченных часов, ресурсов и т. д. По итогам больше всего пользы принесли бухгалтер и уборщица, а вот меньше всего — сам начальник. Не прижилась как-то у нас эта традиция. А зря, я давно уборщицу тетю Катю такой счастливой не видела. © «Палата № 6» / Vk