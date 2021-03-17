15 человек, которым достались не начальники, а горе луковое
Руководители могут быть такими же разными, как огонь и вода. Кто-то способен успешно организовать рабочий процесс и привести компанию к успеху. А есть «эффективные менеджеры», благодаря стараниям которых может стать на одну успешную компанию меньше.
Мы в AdMe.ru прочитали истории работников о самых странных и неэффективных решениях руководителей и надеемся, что это скорее исключения, чем тенденция.
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Конец 2000-х, увольняется коллега, нужна замена. Кандидата долго нет. Звоню эйчару:
— Когда же замену найдут?
— Пока нечем порадовать. Никто друзей не приводит.
— В смысле? Каких друзей?
— У нас в компании есть специальная программа: сотрудники приводят друзей устраиваться на работу и получают бонус. А объявление денег стоит.
— Но я же видел объявления по другим городам.
— Они просто плохо работают, и у них выбора нет. А мы сами найдем. И к платным способам прибегать не будем. © qwer2004 / Pikabu
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Наш начальник любит разные нововведения и постоянно внедряет «улучшайзеры» рабочего процесса. То новое ПО установит, хотя нам и со старым было нормально работать, то для отдыха устраивает 30-минутные занятия спортом посреди рабочего дня. Увидел где-то, что в конце месяца некоторые компании выбирают лучшего сотрудника. Решил сделать такое и у нас, только добавил еще номинацию «Худший работник». Так как у всех разный объем и специфика работы, мы вывели одну формулу, где высчитывали количество потраченных часов, ресурсов и т. д. По итогам больше всего пользы принесли бухгалтер и уборщица, а вот меньше всего — сам начальник. Не прижилась как-то у нас эта традиция. А зря, я давно уборщицу тетю Катю такой счастливой не видела. © «Палата № 6» / Vk
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У меня был начальник, который принял сериал «Офис» за настоящий документальный фильм и применял советы по менеджменту, увиденные там. Он решил, что причина, по которой мы с трудом укладываемся в сроки, — это неправильно составленный контрольный список задач (реальная проблема в том, что у нас не хватало людей). Однако у него нет опыта в нашей сфере, поэтому он не знал, что на самом деле нужно. В общем, он попросил переделать контрольный список. Я просто поменял пункты местами, начальник этого не понял, но был недоволен результатом. Поэтому я вернулся к исходной версии и поставил флажки не справа, а слева. Это все, что я изменил. Для него это стало идеальным решением, и мы должны в скором времени увидеть улучшения благодаря его идее «исправить» контрольный список. © bears-bub / Reddit
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После 2 недель стажировки меня не взяли на работу. Спросил, в чем причина. Ответ поразил: «Вы слишком профессионально исполняете свои обязанности. Вот если бы нам нужен был администратор, мы бы вас взяли. А так — извините...» © Андрей Абдурахманов / Facebook
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Сотрудница заметила, что сократилось количество актов несоответствий. Позвонили в несколько подразделений, чтобы узнать причину. На другом конце провода сказали, что получили документ о том, что акты больше не нужны. Попросили перекинуть нам этот документ. В документе говорилось об автоматической отправке актов, которая появится позже, а также упоминалось, что подразделениям об этом сообщат отдельно. Звоню одному из топ-менеджеров, объясняю ситуацию, прошу, чтобы срочно восстановили процесс. Через час «насяльника» перезванивает и говорит: «Не получится восстановить процесс. По крайней мере, быстро». На мой вопрос: «Почему?» — он ответил: «Мы, видимо, не до конца прочитали документ и уже сократили персонал». © SZickov / Pikabu
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В компании, где я работал, решили проводить совещания в обеденный перерыв примерно 3 раза в неделю. Такие встречи не оплачивались по причине того, что компания предоставляла обед сотрудникам. Я подумал: «Мне платят $ 35 за час сверхурочной работы, а вы даете мне бутерброд за $ 3». Я задокументировал все встречи, уволился, подал жалобу о начислении заработной платы на сумму около $ 5 тыс. и разослал электронное письмо всем своим коллегам. © chiliedogg / Reddit
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Устраивалась на новую работу, мне прислали очень сложное и совершенно непонятное тестовое задание. Я мучилась около недели, пытаясь выполнить хоть что-нибудь, и в конечном итоге сдалась. Написала работодателю, что такое задание выполнять не буду. Через пару часов мне ответили, что все адекватные люди сделали бы так же, и прислали нормальное задание. © «Палата № 6» / Vk
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У нас в компании на проходной отмечали, кто когда пришел и ушел. Если кто-то опаздывал, его опоздания постепенно «складывались». В конце месяца это учитывалось, в отличие от переработок. Одна дама, начальник по сбыту, постоянно опаздывала, но и задерживалась на работе, причем на совещаниях. Она попросила учитывать такие задержки, директор ей отказала. Тогда буквально на следующий день она ровно в 17 часов на совещании встала и развернулась в сторону двери. На вопрос директора ответила: «Рабочий день закончен». Больше ее за опоздания не наказывали. © Любовь / AdMe
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Мне всю жизнь везло с начальниками. Но вот на прошлой работе (бюджетное учреждение высшего образования) это правило дало сбой. Каждый раз, когда у нас, рядовых преподавателей, появлялся большой пласт практически неоплачиваемой работы в виде очередной переработки курсов под изменившиеся стандарты, с которым мы явно не справлялись, часть времени приходилось тратить не на эту работу, а на написание отчета о том, как пишется отчет о том, почему мы не успеваем перерабатывать курсы. © Ansy / AdMe
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Работаю на предприятии, которое существует еще с советских времен, не меняя уклада и прочно застряв в прошлом. Никаких НR у нас не водится, только отдел кадров. И осталась здесь с былых времен добрая традиция — поздравлять с днем рождения сотрудников и вручать подарок.
Для этого «жертву» вызывают в отдел кадров, произносят перед ней поздравительный спич, и потом начальник отдела кадров, как Дед Мороз, запускает руку в хранилище подарков, которому позавидовал бы даже Якубович со своим музеем, ибо чего там только нет. И вот однажды случился день рождения у работницы склада, женщины очень скромной и стеснительной. Обычно «складских» поздравляют непосредственно на рабочем месте, но тут почему-то вызвали в отдел кадров и в обстановке крайней торжественности вручили кружку.
Когда женщина, сильно смущенная таким вниманием, вся пунцовая, вернулась на склад, начальник ей говорит: «А почему такую мелочь подарили? У тебя же юбилей, на юбилей обычно „конверт“ дарят». Позвонила в отдел. Кадровик данные проверила, поворчала и пригласила работницу еще раз подойти — на вручение конверта. Через 5 минут уточняющий звонок: «И кружку пусть захватит». © LeraValerrra / Pikabu
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Пообещали на Новый год премию. На корпоративе мы сидели как на иголках. Вечер заканчивается, и тут самый смелый спрашивает: «Был тяжелый год, мы очень ждем наш бонус». У начальника округляются глаза, и он произносит: «Ребят, какая премия? Я с вашей премии вам зарплату заплатил». И смешно, и грустно. © Варвара Гнедая / Facebook
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Работаю посменно, на выходных тоже, поэтому задания на пятницу и субботу мне расписывают заранее. И вот я в пятницу бегаю, делаю обе работы, чтобы в субботу только обработать данные, оформить и занести результаты в компьютер. В субботу звонит начальница и говорит: «Я посмотрела в компьютере, что ты все сделал вчера и сегодня тебе нечего делать, так?» Отвечаю: «Ну как нечего? А писать, а внести результаты? Тем более что это 2 работы. Получается, я вчера выполнил одну, а сегодня вторую. Какая разница?» Ответ поразил: «Нет-нет, так не пойдет. Чего это ты просто так сидеть будешь? Вот тебе еще работа на сегодня!» © Igor Gulchenko / Facebook
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Сегодня я пережила самое странное увольнение в своей жизни. Мне после 5 дней работы вдруг заявили, что я не подхожу на эту должность, потому что у меня не тот психотип. Наша начальница возомнила себя психологом и всех сотрудников принимает по определенным «настройкам характера». Но на собеседовании она ошиблась, а сейчас «все понимает» и увольняет меня без оплаты. Иду домой и думаю: хорошо, что она это поняла сейчас, а не перед получением зарплаты. © «Палата № 6» / Vk
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Работал я в фирме, которая производила и реализовывала свою продукцию. И сидел у нас очень толковый разработчик. Писал программу для приема заказов кол-центром и передачи в доставку. Весь бизнес на этой программе держался. Интернет в конторе отсутствовал. Директор парня уволила, сказав следующее: «Как ни зайду, он то в окно смотрит, то книжку листает. Мы его брали, чтобы сидел и программу писал». Книжкой той был справочник по Visual Basic, на котором приходилось писать программу. © sh5273 / Pikabu
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Я работал в компании, производящей аэрокосмическую продукцию. У нас появился новый менеджер отдела, который был безумно самодоволен. Он организовал 2 обязательных собрания в день, каждое продолжительностью 30 минут, чтобы обсудить наши результаты. Это была одна из самых больших ошибок в его жизни. Она стоила компании почти $ 10 тыс. в день. Вот насколько ценным было наше время. Руководителю компании это, конечно, не понравилось. © Stormchaserelite13 / Reddit
А вам повезло с начальником?