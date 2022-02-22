15+ мужчин, которые решили сделать своим дамам подарки из серии «Кажется, кто-то считает это нормальным»
Многие мужчины стремятся найти путь к женскому сердцу, и у одних это мастерски получается, а другие раз за разом терпят неудачи. И дело тут вовсе не в везении: просто не все понимают, что сковородка, утюг и паяльник — это не то, о чем мечтает каждая девушка.
Мы в AdMe.ru вдоволь посмеялись над фотографиями от пользователей сети, каждая из которых доказывает, что подарки от кавалеров бывают совершенно непредсказуемыми. А в бонусе докажем, что любой креатив со временем перестает шокировать и превращается в рутину.
«Мне друг по переписке из Франции, к которому я испытывала романтические чувства, прислал на день рождения пресс-папье»
«Храню до сих пор этот фантастический подарок. Сентиментальная дура».
«Сегодня мой день рождения. Парень вручил мне полупустой флакон геля для душа»
«Девушке на 8 Марта»
«Муж нашел это прошлым летом, положил в коробку для колец и подарил мне на день рождения»
Подарок на 14 февраля
«Мой муж преподнес мне это на годовщину свадьбы»
«Собрал жене такой букет»
«Подруге парень подарил мишку. Думаю, засыпать с ним в обнимку не стоит»
«Любимая попросила подарить что-нибудь полезное. Сделано! Абонемент в фитнес-клуб на полгода и весы»
Бонус
- Начинаю снимать подарочную упаковку и вижу коробку от айфона! Изумлению моему не было предела. Я ее открываю, а там пряник в виде айфона. Но я не расстроилась, потому что ранее мой бойфренд обещал подарить мне электрогитару, а в итоге вручил ее деревянную модельку. © Kislyy.Kompot / Pikabu
А какие подарки с зашкаливающим уровнем креатива получали вы?
Фото на превью Maralexiva / Pikabu
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