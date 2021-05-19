15+ человек, которых ткнули носом в двойные стандарты, и теперь им немножечко хочется орать
Кажется, что само явление двойных стандартов существовало с незапамятных времен. И даже сегодня, когда все стремятся быть объективными и толерантными, все равно можно столкнуться с теми, кто уверен, что мама с ребенком — это норма, а вот папе нужно памятник ставить. А уж про рабочий обеденный перерыв, который как бы есть, но его как бы нет, вообще молчим.
Мы в AdMe.ru всегда за справедливость и мир во всем мире. И поэтому нас еще как задевают истории о подобной предвзятости.
- Рассказала коллега по работе на железной дороге. У нас, говорит, рабочий день с 8 до 16, обед с 12 до 13. Но обычно все обедают когда придется, потому что работа нестабильная, иногда нужно все бросать и ехать на станцию.
Пришла, значит, новая работница. И в первый же раз, когда приключился подобный аврал, она, видимо, наученная опытом с прошлых мест работы, сказала, мол, ничего не знаю, обед по расписанию — и никуда не поехала до окончания перерыва. Естественно, начальница высказывает ей.
— Почему вы не поехали? Вы понимаете, в какой штраф может вылиться простой вагонов?
— Потому что у меня был законный обед с 12 до 13.
— У вас обед плавающий! Можете сами выбрать время, когда вам удобнее обедать!
— Значит, я могла бы — чисто теоретически — сэкономить обед до конца рабочего дня, чтобы уйти домой не в 16, а в 15 часов?
— Что?! Не-е-ет, конечно, нет! © edge4527 / Pikabu
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Незабываемый разговор произошел у меня в супермаркете примерно в конце 2000-х. У входа работали две сотрудницы: одна принимала на хранение большие сумки покупателей, вторая запаивала в полиэтилен сумки поменьше, и тогда покупатели могли их взять с собой в торговый зал. Зачем они это делали, понятно — чтобы покупатели что-нибудь не украли из магазина. А у меня была довольно большая сумка, но я все равно попросила ее запаять. И они спросили, мол, зачем, ведь такую сумку можно оставить на хранение. Когда же я ответила, что на хранение я ее оставлять боюсь, потому что у меня там очень ценные вещи, они обе возмущенно закричали: «Да как вам не стыдно нас подозревать?!» И та, которая сумки в полиэтилен засовывала, назидательным тоном добавила: «Людям надо доверять!» © Ondatrum / AdMe
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Когда я была добытчиком в нашей семье, все думали, что это прям обалдеть как странно — как же так, зарабатываю больше, чем муж! Хотя он тоже работал и зарабатывал прилично, просто меньше меня. И люди стыдили его за это!
Или вот есть у меня подруга — кормилец семьи. Ее муж много лет назад серьезно повредил спину, и они решили, чтобы тот оставался дома с ребенком. Так вот, для них это отличная схема, их все устраивает. Но когда кто-то об этом слышал — все, это неправильно, так нельзя! © daisydoom456 / Reddit
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А когда я была домохозяйкой, родители говорили, мол, какая я молодец, все делаю правильно, детям так лучше. Когда же дома стал сидеть мой брат — его только и делали, что унижали, заявляли, что он не мужчина, о жене не заботится. Долго мы пытались их убедить в обратном и переспорить — бесполезно. © figjammania / Reddit
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На работе у меня всегда в тумбочке лежат лекарства от головных болей и всякое такое. Все об этом знают, я всегда делюсь делюсь. Но вот перед отпуском решила забрать, чтобы новые не покупать, и улетела.
А потом через пару дней приходит сообщение от коллеги из соседнего отдела (рядом сидим), мол, привет, а где таблетки? Отвечаю, что забрала. И тут началось! Да как ты могла, я так надеялась, у меня с самого утра болит голова! Еле дорогу на работу пережила, а ты забрала! Ну ты совсем уже!
Сказать, что я удивилась — ничего не сказать! Подумала, может, она думает, что таблетки на общие деньги покупались... Пишу, что, вообще-то, это мои таблетки, и что я хочу — то с ними и делаю. И потом, у тебя с самого утра болит голова. Почему дома не выпить таблетку? Или не купить по дороге на работу — аптеки на каждом шагу. Ответ добил: «Зачем мне тратить свои таблетки, если я знала, что у тебя на работе есть». В итоге переписки меня назвали жлобихой и, видимо, добавили в игнор, так как больше в сети я ее не вижу.
Я написала в чат своего отдела, все поудивлялись еще. А через пару дней мои ребята пишут, что она пришла с пакетом из аптеки. И решили приколоться: один подошел и говорит, мол, голова болит, дай таблетку. И получил ответ: «Почему я тебе должна давать таблетки, которые я купила? Пойди и сам купи, нечего у чужих выпрашивать». © Emocionalb / Pikabu
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У меня ситуация была — дочка с 5 месяцев напрочь отказалась от коляски. Решением стал эргорюкзак, в котором она засыпала, и мы спокойно гуляли. Так вот, когда гулял папа, то все вокруг восхищались: как мило, как заботливо, прям ми-ми-ми. Когда гуляла я, то только и слышала комментарии: «Это что, сейчас так детей носят? Как мешок картошки! Что за мать непутевая». И при этом пытались учить и критиковать (это мягко сказано). © Вера Постникова / Facebook
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Делала я операцию на глазах. От клиники до дома идти минут 15, но я была не в состоянии, поэтому меня встретил дедушка, и мы вызвали такси до дома. Цена поездки 100 рублей, ну и поехали — дедушка сел на переднее сиденье, я на заднее. И всю дорогу таксист бухтел о том, что все развалили, никакой честности, коррупция, бедные люди страдают, вот это все!
Но вот доехали наконец. Дедушка выходит, я даю таксисту деньги, тот молча берет и быстро-быстро уезжает, едва я захлопнула дверь.
Потом оказалось, что дедушка тоже заплатил ему, только я из-за пелены не видела ничего. Боялся, наверное, что мы его рассекретим и отберем деньги, как это делают те негодяи, про которых он так верещал. © RoundBlueCheese / Pikabu
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А меня вот мама всегда учила, что нельзя мусорить, но через пару метров выкидывала бумажку в траву со словами: «Природа простит». © Hella Astara / AdMe
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Как-то был в кафешке с дочкой, и ей понадобилось сменить подгузник. В мужском туалете пеленального столика не было, ну я и начал спрашивать про это дело у сотрудника. Оказалось, что столик есть только в женском туалете, но мне туда никак нельзя. Я говорю, мол, это всего на 2 минуты, сменить подгузник. А мне заявили, что я могу попросить сделать это какую-то из их посетительниц! Нормально, да? Они считают, что отдать своего ребенка абсолютно незнакомой женщине — это прям безопасно, ага. Но мне зайти в женский туалет на 2 минуты — ни в коем случае! © SomeDEGuy / Reddit
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Еще подростком я ходила на маникюр. И как-то раз уговорила папу сделать его со мной за компанию. Нет, он не покрывал ногти лаком, ничего такого вызывающего — но при этом все клиентки и мастера прямо пялились на него! В общем, больше мы в этот салон не ходили. © Raid100 / Reddit
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Когда мы с женой решили завести собаку, то все родственники ужаснулись и как один твердили, что с собакой нужно каждый день гулять, водить ее по врачам, прививать, воспитывать, а еще она будет шуметь, портить вещи, да и дома ее одну не оставишь, не съездишь никуда, времени и денег на это нужно жутко много и т. д. и т. п. Но вот когда мы обмолвились о ребенке, то все беспокойства о нашем финансовом и моральном благосостоянии сразу улетучились — все были в восторге. Двойные стандарты и лицемерие как они есть. Возьмем собаку. © Подслушано / Ideer
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Жена у меня очень моложавая и миниатюрная. И вот заходит она к врачу вставать на учет по беременности. А та, оглядывая жену с ног до головы, выдает:
— Ох, как же вы достали, треклятые малолетки, таскаются не пойми где в свои 15, а потом нам разгребать это. Надеюсь, ухажеру-то прилетело?
— Нет, и вообще-то мне 27.
Врач в ступоре, 10-секундная пауза. А потом говорит:
— 27. Значит, так и запишем: «Старородящая». © mikka89 / Pikabu
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В любой компании найдется умник, который знает, как мне набрать вес. Вот у нас на работе есть коллега с излишним весом, так ей никто ни разу не посоветовал диету или хотя бы не спросил, мол, а почему за весом не следите. Зато мне не стесняются задавать вопросы вроде «Ты на диете? Тебя не кормят? Ты чем-то болеешь?» © Tamara Tamara / Facebook
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Парень, 26 лет. Занимаюсь настольным теннисом и часто хожу на тренировки в спортзал, расположенный в центре детского творчества. Параллельно с теннисистами на ползала занимаются дети-каратисты. Как же бесят их мамаши, которые каждый раз заходят в мужскую раздевалку как к себе домой! Они ведь не удосужились научить своих 8–10 летних детей самостоятельно переодеваться! Мне вроде как не особо напряжно, но раздражают двойные стандарты. Представляю, какой вой поднялся бы, зайди я в женскую раздевалку, чтобы помочь переодеться дочке. © Подслушано / Ideer
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Дело было года 2 назад. Знакомая, которая бежит в поликлинику, едва чихнув, как-то очень жестко прошлась по нашему общему знакомому, узнав, что он на больничном, и заявила, мол, у него просто насморк, прикинь, и температура 37,3, и он сидит на больничном. На упоминание обо всех ее больничных, коих на тот момент было 3 или 4 за полгода (и ни одного с чем-то прям очень тяжелым), она ответила: «Я девушка, я тяжелее это переношу, а он мужик, шкаф здоровый, ему стыдно должно быть из-за соплей брать больничный». © Anastomus / AdMe
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Ходил как-то по магазинам с 6-летней дочкой. И вот пока я выбирал обувь, к ней подошла какая-то дамочка и начала: «Ты его знаешь? Он точно твой папа?» Дочка в слезы, бежит ко мне, дамочка же одарила меня таким, знаете ли, прям презрительным взглядом и продолжила: «Она твоя дочка? Ну и почему она так себя ведет?» Я ответил, что ее вообще-то учили не разговаривать с незнакомыми людьми. © MarkHirsbrunner / Reddit
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Несколько месяцев назад в нашу контору сверху пришли новые рекомендации по организации работы. На удивление разумные и адекватные рекомендации. При попытке сослаться на эти рекомендации в работе руководство ответило:
— Ну это же всего лишь рекомендации... Они только рекомендуют. Можно и не руководствоваться. И что они там понимают вообще!
Несколько дней назад с того же самого «верха» спустили рекомендации, касающиеся дресс-кода.
— Ну это же всего лишь рекомендации, — решили мы.
— Вы что! Это же РЕКОМЕНДАЦИИ! Они обязательны к исполнению! Всем немедленно начать соответствовать дресс-коду! — сказало нам руководство.
В общем, главное, чтобы костюмчик сидел. © ZhoraLiberman / Pikabu
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«Ей исполнилось 25, и это было видно. Изможденная и увядшая, Сара теперь обладала лишь остатками той красоты, которой сияла когда-то». Как же раздражает, когда читаешь книгу и натыкаешься на вот такое, мол, она потеряла свою привлекательную внешность. Причем все это о женщине, которая не попадала в какие-то аварии, не вступала в бои и даже близко не подошла к какому-то солидному возрасту! © Peter Spering / Quora
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Как-то мама спросила, чем занимается ее внук, мой сын. Я ответила, что он работает поваром. Мама довольно грубо фыркнула, мол, это разве профессия для мужчины?! А я возразила, что у меня тоже не «женская» профессия — я строитель, начальник участка. И причем именно с ее подачи. © Любовь Будякова / Facebook
А вы сталкивались с похожими ситуациями? Какие двойные стандарты выводят вас из себя?