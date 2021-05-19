15+ человек, которых ткнули носом в двойные стандарты, и теперь им немножечко хочется орать

На работе у меня всегда в тумбочке лежат лекарства от головных болей и всякое такое. Все об этом знают, я всегда делюсь делюсь. Но вот перед отпуском решила забрать, чтобы новые не покупать, и улетела.

А потом через пару дней приходит сообщение от коллеги из соседнего отдела (рядом сидим), мол, привет, а где таблетки? Отвечаю, что забрала. И тут началось! Да как ты могла, я так надеялась, у меня с самого утра болит голова! Еле дорогу на работу пережила, а ты забрала! Ну ты совсем уже!

Сказать, что я удивилась — ничего не сказать! Подумала, может, она думает, что таблетки на общие деньги покупались... Пишу, что, вообще-то, это мои таблетки, и что я хочу — то с ними и делаю. И потом, у тебя с самого утра болит голова. Почему дома не выпить таблетку? Или не купить по дороге на работу — аптеки на каждом шагу. Ответ добил: «Зачем мне тратить свои таблетки, если я знала, что у тебя на работе есть». В итоге переписки меня назвали жлобихой и, видимо, добавили в игнор, так как больше в сети я ее не вижу.

Я написала в чат своего отдела, все поудивлялись еще. А через пару дней мои ребята пишут, что она пришла с пакетом из аптеки. И решили приколоться: один подошел и говорит, мол, голова болит, дай таблетку. И получил ответ: «Почему я тебе должна давать таблетки, которые я купила? Пойди и сам купи, нечего у чужих выпрашивать». © Emocionalb / Pikabu