15 особенностей тела, которые достались только избранным

Каждому из нас хотелось бы немного выделяться из толпы. Кто-то красит волосы в яркие цвета, кто-то предпочитает оригинальную одежду, а герои нашей статьи получили от рождения или приобрели со временем уникальную фишку, делающую их непохожими на остальных. И вместо того, чтобы стесняться или стыдиться, они сделали свою инаковость изюминкой. Ну а в бонусе вас ждет уникальная кошечка.

AdMe.ru всегда с любопытством следит за новыми фото подобного плана. Если вы увидите что-то необычное, присылайте нам.

«У меня глаза зимой другого цвета — почти голубые с оттенком коричневого, а летом — светло-зеленые, почти желтые»

Двойное комбо: витилиго и гетерохромия

«Волосы из бороды впились мне в палец, когда я почесался. Я что, Человек-паук?»

«На моей ноге есть вихор»

«Мои зрачки всегда были не по центру, но никогда особо не вызывали у меня проблем, кроме астигматизма»

«Я вытащил этот супертолстый волос из бороды. Нормальный волосок — справа на пальце»

«Волосы после лучевой терапии меняют цвет и текстуру (нижняя часть)»

Глаза, от которых невозможно оторваться

«Мой большой палец левой ноги намного больше правого»

«Разница между мышцами ног через 3 недели после реконструкции голеностопного сустава»

«Наполовину коричневые, наполовину серые глаза»

«У меня пигментная особенность кожи, которая называется „депигментный невус“»

«Я могу сгибать только кончики пальцев, не сгибая другие суставы»

«Моя челюсть снизу похожа на мой нос сверху»

«У меня есть еще одно „сердце“»

Бонус: у кошки удивительный цвет глаз