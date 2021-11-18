15 человек, которых ноги сами несут туда, где кому-то требуется помощь

Как показывают исследования, искреннее проявление доброты даже в мелочах делает людей счастливее. И наоборот, когда мы счастливы и довольны своей жизнью, мы с большей вероятностью сделаем широкий жест и порадуем кого-то своим вниманием или заботой.

Редакция AdMe.ru убеждена, что люди из нашей подборки, судя по их доброте, должны просто летать на крыльях счастья. Их готовность прийти на помощь — и всегда в нужный момент — вызывает восхищение и требует того, чтобы поделиться их историями.

Сидели на днях в кондитерской, ели пироженки. Смотрю, а парнишка, что нас обслуживал, тупо стоит за кассой. Нет у него ни стула, ни подсобки какой, а он не просто заказы принимает, но и разносит их. Рабочий день с 10:00 до 22:00. Дайте, говорю, жалобную книгу. В общем, накатала письмо его начальству, какие они бессовестные — бизнес их не развалится от того, что дадут сотруднику стул. Саня сегодня проходил мимо кондитерской, говорит, поставили стул кассиру. Всегда буду так делать. © HellgaProtiv / Twitter

В «Детском мире» мальчишка с мамой стояли возле трансформеров. Выбирали подарок ему на день рождения. Он хотел одну игрушку, а мама уговаривала на другую, попроще. Уговорила, но малой расстроился, прямо поник. Я только получил зарплату, деньги были. И так жалко его стало. Я тоже в детстве пистолет игрушечный хотел, наган, а мне пластмассовый купили, я с ним и не играл ни разу. Взял я и подарил пацану то, что он хотел, хотя цена и правда была высоковата. Прошло 20 лет, и я собрался продать машину. Заехал в автосервис, поменял масло, фильтры, пошел рассчитываться, а мастер деньги не берет. Оказалось, этот тот мальчик, которому я подарил в детстве трансформер. © Sibirskix / Pikabu

Ранняя весна, Москва. Гуляю с собакой по привычному маршруту вдоль речушки. И вдруг вижу знакомого собачника, зовут его Лев. Он на лавочке раздевается. Я в недоумении, потом сообразила. В речке по горло во льду застряла дворняжка. Не Льва дворняжка, у него две таксы. Бабушки какой-то. Бабулька рядом по берегу бегает, руками машет, охрипла, но пытается что-то кричать. А Лев молча разделся и за псиной нырнул. Пока к берегу тащил, собака рычала и кусалась. Я им наш поводок бросила, помогла выбраться на берег. Лев потом укусы зашивал и с пневмонией слег. Но настоящий мужик! © Светлана Коверга / Facebook

Едем с мужем на машине домой. Вечер, зима, мороз. Муж вдруг притормаживает и говорит мне, чтобы я быстро открыла заднюю дверь. Ничего не понимая, открываю. Он кричит: «Быстро в машину!» Картина маслом: девчонка лет 18, едва одетая, сверху шубейка и сапоги на босу ногу. Вся в слезах, косметика размазана, а сзади бегут какие-то парни, штук 5. Муж спрашивает, куда везти — в милицию или домой. Сидит рыдает, говорит, что нет денег нам заплатить. Муж спрашивает еще раз, куда везти. Попросила отвезти к подруге. Отвезли. Очень хотелось ее поругать, но не стали. Сами только поженились и ребенка планировали. Жалко ее было. © Яблокова Марина / Facebook

а сзади бегут какие-то парни, штук 5. Муж спрашивает, куда везти — в милицию или домой. Сидит рыдает, говорит, что нет денег нам заплатить. Муж спрашивает еще раз, куда везти. Попросила отвезти к подруге. Отвезли. Очень хотелось ее поругать, но не стали. Сами только поженились и ребенка планировали. Жалко ее было. © Яблокова Марина / Facebook В моей компании был молодой парень, которого только что наняли. Очень бедный. Я заметил, что он носил две разные, очень старые на вид кроссовки. Однажды я посмотрел на его обувь, стоящую рядом с моей, и так прикинул его размер. Купил ему новую пару ботинок и положил на его рабочий стол рано утром, чтобы никто не узнал, что это сделал я. В записке я написал, что новые кроссовки — для него. Когда я увидел, как он плачет от счастья, я сам почувствовал себя очень счастливым. © Mac2311 / Reddit

Сильно простыла и заказала продукты домой. Потом заказала еще и лекарства из аптеки. Высокая температура, я в полном бреду, ничего не везут, зато бывший обрывает телефон. Гордо игнорировала его, под ночь перестал доставать, и наконец-то позвонили в дверь. Бегу к курьеру, а там бывший — с едой и лекарствами. Узнал адрес через друзей и привез мои заказы, потому что я отправила их на тот адрес, где мы жили вместе. Так и помирились. © Подслушано / Ideer

Я сам из детского дома. У нас при интернате была своя изостудия, но, чтобы получить художественное образование, решил записаться еще и в специализированную школу. И вот однажды мы писали яблоки красками, а преподаватель спросила: «Вить, а где твоя акварель?» Я невозмутимо показал на свою медовую, 12 цветов. А она: «У нас этим не пишут. Нужна профессиональная акварель, „Невская палитра“». В мою сторону смотрели все в классе, и мне было стыдно. Расстроенный, я пошел в детский дом, а там моя преподавательница в изостудии Ольга Игоревна. Увидела, что я опечален, успокоила меня, напоила чаем и убедила не бросать начатое. На следующий день я пришел в изостудию, Ольги Игоревны не было, но на столе лежала «Невская палитра», профессиональные кисти и записка: «Учись, Витек! У тебя все впереди!» © Assatur11 / Pikabu

Один из самых страшных моментов в моей жизни был, когда я чуть не попрощалась с жизнью прямо на глазах у моего сына. Мы с сыном выехали из парка, я сунула в рот леденец. А потом сказала что-то сыну, леденец соскользнул мне в горло, и все, конец, чувствую, что не могу дышать. Я выбежала из машины, пытаясь задержать людей на улице, перед глазами начало темнеть. Одна парочка остановилась. Жестом я показала, что произошло, положила руки парня в правильное положение, потому что он не совсем понимал, как оказывать первую помощь. Примерно через 4 толчка конфета выскочила наружу. Я крепко обняла его, и мы с сыном поехали дальше. © Bobothemd / Reddit

Поехала в ресторан в центре города. До него нужно было добираться 30 минут, поэтому я одолжила у мамы карту метро сроком на год. Для меня эта карта была довольно дорогой, а я умудрилась выронить ее из кармана под стол. Из ресторана я поехала домой на метро, ​​даже не поняв, что потеряла ее. Пришла домой, карту не нашла и запаниковала. Вернулась обратно прямо перед закрытием, объяснила ситуацию, и официантка вспомнила, что выбросила карту в мусорное ведро, думая, что она пустая. Я была готова уже сама ковыряться в мусоре, но одна из официанток, услышав наш разговор, сама откопала ее и принесла. Не передать словами, как я была ей благодарна. © BadlyPk / Reddit

Я сломал ногу и, как мог, шкандыбал через кампус на костылях под проливным дождем. И тут какой-то добряк подбежал со своим зонтиком и провел меня с ним через весь кампус, чтобы я не мок под дождем. © Mads_83 / Reddit

Однажды, когда я был пацаном лет 14–15, я ехал на велосипеде на полной скорости, чтобы успеть к тому времени, когда мне нужно было возвращаться домой. И тут мое колесо соскользнуло вбок, и я получил довольно ощутимый удар по локтю и голове — в то время шлемы еще почти не носили. Мой велосипед тоже был разбит. Не знаю, сколько времени я пробыл бы на обочине дороги, прежде чем смог отправиться домой, если бы не одна пара. Эти добрые люди помогли мне встать, зашли в телефонную будку, вызвали для меня такси и оплатили его — до дома мне оставалось еще около 8 км. Когда я добрался туда, родители отвезли меня в больницу. К счастью, мои травмы оказались не слишком серьезными. © affordable_firepower / Reddit

Как-то перед сильным ливнем я заметила маленькую собаку, бегающую по дороге. Это была не такая уж оживленная трасса, но автомобилей хватало, так что я остановилась, чтобы перекрыть движение, и подхватила ее. К тому времени уже лил дождь, и мы обе промокли насквозь. Я завернула ее в один из своих кардиганов и прижала к себе. Пришлось пропустить назначенную встречу, пока я искала местный приют для животных, и в результате я привезла крошку в полицейский участок. А когда позвонила туда через несколько часов, оказалось, что собаку уже вернули ее хозяевам. © ee112358 / Reddit

Сегодня весь день в городе был дождь. Под железнодорожным мостом, где я шел, скапливается вода, а машины пролетают на скорости и заливают тротуар, так что пройти невозможно. И тут появляется тракторист, видит данную картину, сигналит и тихонько проезжает, давая мне возможность идти параллельно. Маленькое дело, но помощь огромная. © Istorii.ru / Pikabu

Как-то с другом возвращались домой и увидели старика, в странной позе опершегося на дерево. Мы подошли, спросили, что с ним. И оказалось, что у него какая-то беда со спиной — если он отпустит дерево, то упадет. В общем, мы с другом его под мышки взяли и отнесли домой. Хотели скорую вызвать, а там соседка его пришла, сказала, что для него это обычное дело, она знает, что делать. © Сергей Красов / Facebook

Попала я в аварию. Лежу на обочине в крови и грязи, а вокруг меня мечется девушка, говорит, что скорая скоро приедет, и золото с меня снимает на всякий случай. Ну я ее за руку схватила и говорю, чтобы она забрала в бардачке деньги. В больнице меня подлечили, а с деньгами я уже было распрощалась. И тут пришла она. Принесла апельсины. Спустя 3 недели меня выписали. Еду к ней с тортом. А там барак, в парадной запах кошек и мочи, грязь. Звоню — открывает. Однушка, бедно, но чисто. И навстречу мне девчушка лет 3 выбегает. Оказалось, девушка без родни, нашла любовь всей своей жизни, а забеременела — и любовь испарилась. Теперь моет полы в офисах, а ребенок на соседке и в садике. Попили чая, принесла она мое золото и деньги, распрощались. А я села в машину и давай плакать. Проплакалась, иду назад. Говорю: «Тут ₽ 250 тыс. Возьми себе. Выучишься, будешь маникюр, педикюр делать, дома с ребенком в чистоте работать». Тут уже она стала плакать. Еле впихнула ей деньги. Прошло полгода, она выучилась и сейчас работает из дома. Сделала ремонт, съездила с дочкой в первый раз на море. © ivettaek / Pikabu