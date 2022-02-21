15 человек, которые знают толк в том, как осчастливить близких

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Привнести в жизнь чуточку счастья бывает порой очень просто. К примеру, можно приготовить что-то вкусное, купить классную безделушку, придумать свою традицию и следовать ей. Или просто наконец осуществить мечту родного человека.

Мы в AdMe.ru знаем, как важно заботиться о близких, и герои нашей подборки подтверждают данную мысль.

«У мужа была давняя мечта. Случайно нахожу по объявлению то, что нужно. Показываю, муж вздыхает: „Эх, какой клевый“. Решено, вечером едем и забираем. Знакомьтесь — Брюс»

«На мой 21-й день рождения бабушка подарила мне кактус, который она купила 48 лет назад. Его зовут Альбус. Она никогда не пересаживала его»

«Каждый год 2 февраля мы печем торт и смотрим „День сурка“»

«Что, если нет никакого завтра?»

«Моя жена подарила мне кольцо Мары на День святого Валентина»

Мара — богиня любви в игровой вселенной The Elder Scrolls.

«Мой папа приготовил 4 лазаньи на свой день рождения. Не знаю, почему он это сделал, но я не жалуюсь»

«Папа подарил мне компьютер на Рождество. И мой подарок только что прибыл!»

«Подарок на Рождество, который мой папа хотел получить в детстве, но так и не получил. До сегодняшнего дня. 43 года спустя»

«Посмотрите, что мне прислал друг, чтобы поднять мне настроение!»

«Каждый год я пеку праздничный пирог для своего папы, иллюстрирующий одну из его диких детских историй»

«Папа собственноручно сделал мне кожаный ремень на мой 40-й день рождения, и я его просто обожаю»

«Посмотрите на тарелки, которые мне подарил бойфренд»

«Мой босс спросил меня, играю ли я в игры, и дал мне это»

«Я сделал своему соседу держатель для зубной щетки. Это Бэтмен»

«Я коллекционирую реплики разного реквизита. Моя девушка не пожалела денег на подарок мне ко Дню святого Валентина»

«Каждый год мы с братом покупаем друг другу подарок-сюрприз. В этот раз было просто нечто. Смеялись минут 10»