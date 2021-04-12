15+ человек, которые знают о зависти не понаслышке

От этого чувства никто не застрахован, увы, так что нам остается лишь тщательно работать над своими эмоциями. А если мы сами столкнулись с проявлением зависти — постараться избегать таких знакомых.

AdMe.ru надеется, что у героев нашей подборки все закончилось благополучно. А если и у вас есть подобные истории, то пишите нам в комментариях. Кстати, в бонусе мы припрятали крутой лайфхак.

«Бегает на работе местный кот. Регулярно кормится и чувствует себя хозяином. Его реакция, когда мы решили покормить новенького»

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Несколько лет назад делала ремонт. Пару лет копила, впервые в жизни заняла денег, таскала на себе материалы, меняла бригаду, ну и все эти «милые прелести» ремонта длиной в год. Выдохнула, уехала на время прийти в себя. Через какое-то время звонит соседка и говорит: «Ты только не нервничай. Но она несчастный завистливый человек». Бабка на пару этажей выше сначала плакалась соседке, что ее дочь «лучше, чем эта...» (я), а потом в мое отсутствие пришла к моей входной двери и порезала придверный коврик в лоскуты. Ничего я, конечно, делать не стала, но удивилась знатно. И этот осадочек... Бабку-то встречаю иногда. Вежливая, ну чистый одуванчик, а что там внутри?.. © D1mension / Pikabu

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Недавно общался с мужчиной, который живет в небольшом населенном пункте с детства. Этот мужчина сейчас занимается тем, что содержит разную живность для себя и на продажу. В основном птиц и свиней. Как он говорит, получается так называемый фермерский продукт без антибиотиков и т. п. Но из местных мало кто покупает. Хотя есть заказы со стороны. Зато когда приезжают к ним в населенный пункт заезжие торговцы из других районов и областей с тем же товаром, то большинство местных с удовольствием у них покупает. Причем зачастую дороже и сомнительного качества. Мужчина спрашивал у местных, почему у него не покупают, ведь видят же сами, как он выращивает живность. Ответы местных по смыслу сводятся к следующему: «Если мы у тебя купим, то ты разбогатеешь. А нам этого не надо, мы не хотим видеть тебя богатым. А чужие приехали и уехали». © Kanedias / Pikabu

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В начале нулевых сестра, до этого ездившая на «шестерке», купила себе Ford Focus. Новенький, чистенький и симпатичный. Жила она в подмосковном городе, автомобиль ставила на охраняемую стоянку. Собственно, тогда женщин за рулем было еще совсем немного, поэтому ее там знали. Я помогал ставить машину на учет, и после этого приехали мы на стоянку. И вот картина: рядом с машиной сестры паркуется сосед на достаточно древней «Волге». Господи, сколько же ненависти и зависти было у него на лице, когда он увидел, чья это машина. Знаете, он даже не смог выдавить из себя слова поздравления. Так и ушел с перекошенной физиономией. © certero / Pikabu

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Завидую людям, которые научились по-настоящему не заморачиваться оценкой окружающих. Ну вот прямо совсем. А то я никак не вылечу свой синдром отличницы. Уже лучше, но все равно с трудом говорю и делаю что-то, что явно ухудшит мнение знакомых обо мне. © Mrs. Brightside 2 / AdMe

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Моя подруга с тонкими волосами всегда мечтала быть платиновой блондинкой. Осветлялась постоянно, а потом лечила волосы, потому что если цвет получался, то волосы очень страдали. И вот в какой-то момент я решила сделать мелирование (или какой-то балаяж, не помню). Сделала, мне красиво затонировали, получился переливающийся холодный оттенок блонда. Подруга, увидев меня, сказала: «Ну ты совсем, что ли?! Вообще-то у нас я блондинка!» Мы еще несколько лет общались, я поддерживала этот цвет, а она постоянно интересовалась, не секутся ли волосы, не выпадают ли. © Катя Ловицкая / AdMe

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Моя коллега покупала загородный дом в подмосковном поселке Европа. Мало кто из наших коллег об этом знал. Оформляла сделку через риелтора. Нужно было срочно обсудить какие-то детали, и она позвонила риелтору с работы, из общего кабинета. Чтобы идентифицировать себя, агенту по недвижимости представилась так: «Это Маша, по поводу покупки дома в Европе». Выражения лиц коллег, которые сразу, не сговариваясь, повернулись в ее сторону, были бесценны. © Екатерина / AdMe

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Мать подруги очень не любила, когда я отправляла ее дочери фото красивых домов, интерьеров или просто красивых вещей и мы вместе обсуждали их. Каждый раз лезла в разговор и возмущалась: «Зачем ты ей это показываешь?! У нас такого никогда не было и не будет! А ты, ты тут пришла и показываешь все эти вещи, чтоб нам совсем плохо стало, потому что у кого-то такое есть, а у нас нет?!» Сама подруга очень стеснялась матери в эти моменты и всячески старалась уговорить ее не кричать... Спустя пару лет гуляли с этой же подругой по ее району. Проходим мимо какой-то стелы с портретами. Я как-то даже внимания не обращала, думала, очередной монумент памяти героев.. Ан нет. Как оказалось, доска почета самых уважаемых людей, чьи портреты повесили здесь за какие-то заслуги в улучшении жизни района. И тут она останавливается, вздыхает с видом грустного ослика Иа и выдает:



— Эх, вот почему моего портрета здесь нет?..



— А зачем тебе?



— Ну... Почему они вот здесь есть, а меня нет? Я тоже хочу быть на доске почета.



— А что ты для этого делаешь?



— Ничего. Я просто так хочу. © Maroo / AdMe

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Мой муж — обеспеченный, умный, красивый мужчина — не дает покоя моим подругам. Сейчас, конечно, жалею, что по глупости и наивности хвалила его и постоянно на посиделках рассказывала, как счастлива с ним. Одна предлагает установить на его телефон программу слежения, вторая — нанять модель, чтобы его проверить, третья сама предлагает попробовать замутить с ним. А я не хочу ни узнавать, ни копать, ни подставлять его. Теперь я для них дурочка, которая верит в сказку. © Подслушано / Ideer

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По молодости у нас была большая компания, в которой мы тусили: веселые парни, симпатичные девчонки. Постоянный состав был один, но часто залетали и другие люди. В один из вечеров в компанию попала новая девчонка: невысокая, полная, ненакрашенная, скромно одетая, все молчала или заумно шутила. Все как-то над ней подтрунивали, я в том числе, а мой приятель почему-то сказал, что ее нельзя упускать. Я очень удивился, потому что он всегда был оторва, любивший девушек модельного вида. В итоге он стал встречаться с этой девушкой и как-то ушел из общей компании под всеобщее недоумение, да и компания стала собираться реже. С тех прошло лет 12. Все ребята из нашего основного состава болтаются по жизни: мужики на посредственных работах, с кредитами на дешевые машины, с ипотеками на однушки на окраинах, из развлечений — рыбалка, а девушки — это теперь в основном разведенки с детьми, живущие на алименты, на их лицах следы бурной молодости. А мой приятель, с которым я недавно встретился, на хорошей работе, в своей большой квартире, с интересными увлечениями. Жена его — та самая девушка. Она похорошела, а друг сказал, что это она толкала его к той жизни, которая у него сейчас. Просто он когда-то почувствовал в ней эту силу. Завидую. © Подслушано / Ideer

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У меня есть сестра-двойняшка. Сейчас нам по 20 лет. Всю жизнь мы были стройные вне зависимости от количества и калорийности съеденной еды. Сестра такой и остается, а меня разнесло килограммов на 15. И все это отмечают, всем надо обязательно об этом сказать, когда мы рядом. Боюсь приводить в дом парней: увидят улучшенную копию меня и захотят общаться с сестрой. © Подслушано / Ideer

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Я замужем уже 15 лет, работаю аудитором. Недавно вечером рассказываю своему мужу, как в одной организации, где я проводила аудит, бухгалтеры повели себя непорядочно. Ну мы посмеялись и забыли. Через неделю меня увольняют с работы, предстоит суд, меня лишат аудиторского аттестата и испоганят трудовую. А все это сделал мой муж, бывший муж, который завидовал моей карьере. © Подслушано / Ideer

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Я думал, что зависть остается в детстве, но однажды утром в 25 лет ты просыпаешься и думаешь: «Я тоооооже так хочууууу». © DLGreez / Twitter

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Дорогие маркетологи, уберите из своего арсенала фразу «Все подруги обзавидуются». Зависть — отрицательная эмоция, а я ее вызывать не хочу. © Livotovas / Twitter

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Люди дорогие, у которых всегда в доме порядок! Как вы этого добиваетесь, черт возьми?! К вам пыль принципиально не залетает, и клочки шерсти и бумажек испаряются, не появившись? Как? Почему у вас положенные на место вещи не перемещаются сами собой в хаотичном порядке? «З» — зависть. © Ryzunja / Twitter

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Мой парень любит проводить время с друзьями и часто ездит с ними на встречи. Я с ним не езжу, потому что в их компании ощущаю себя некомфортно. Сегодня он опять уехал, а я сижу дома и осознаю: зачем я ему звоню и говорю ехать домой скорее и не задерживаться допоздна? Нет, это не ревность и не отсутствие доверия. Это чертова зависть! Мне-то не к кому поехать. © Палата № 6 / VK

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В начальной школе у нас действовала «почта валентинок»: все кидали сердечки в почтовый ящик, а потом «почтальоны» разносили их в каждый класс. Самые популярные девчонки раскладывали все свои валентинки на парте; считали, сколько их и от кого, если они не были анонимными; соревновались, у кого их больше. А я сидела на последней парте, смотрела на них и завидовала, так как мне нечего было считать. © Подслушано / Ideer

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Сначала моей маме завидовали, что у нее классный муж. А потом завидовали, что они развелись и теперь она свободная женщина и может делать что хочет. Некоторые люди в своей зависти доходят до маразма. © Светлана Мельник / Facebook

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Я из-за зависти подругу потеряла. Она нас с мужем поссорить пыталась. Не получилось. © Олёнка Верро / Facebook

Бонус: лайфхак от зависти

У меня есть давно разработанный лайфхак от зависти. Когда вдруг ловлю себя на зависти к кому-то конкретному, спрашиваю себя: а я хочу поменяться с ним местами? Ну вот прямо скопировать его жизнь вместе со всеми проблемами, обстоятельствами, внешностью, здоровьем. И понимаю, что нет, не хочу. Завидовать какому-то абстрактному счастью, удаче или типа того легко, но помимо чего-то хорошего в жизни любого человека есть то, что «в нагрузку» брать не захочется: богатый дом, но плохие отношения с родителями, карьера, но наплевательство мужа или слабое здоровье. В общем, надеюсь, мысль ясна. Очень быстро лечит от зависти, бессмысленного нытья и жалоб на жизнь. © Hilda 2.0 / AdMe