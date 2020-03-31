15 человек, которые знают о неловких ситуациях все и даже чуточку больше

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Неловкие ситуации кажутся уморительными ровно до тех пор, пока они происходят с кем-то другим. А вот когда нам самим доводится угодить в такое положение, неважно, по нашей ли вине или нет, всем нам хочется одного: провалиться сквозь землю. Хотя нет, не так: написать полный боли твит и только потом провалиться сквозь землю.