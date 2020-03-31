15 человек, которые знают о неловких ситуациях все и даже чуточку больше
Неловкие ситуации кажутся уморительными ровно до тех пор, пока они происходят с кем-то другим. А вот когда нам самим доводится угодить в такое положение, неважно, по нашей ли вине или нет, всем нам хочется одного: провалиться сквозь землю. Хотя нет, не так: написать полный боли твит и только потом провалиться сквозь землю.
Именно так и поступили 15 пользователей твиттера, которые решили не молчать о произошедшей с ними щекотливой ситуации. Мы в AdMe.ru им, конечно, сочувствуем, но в то же время никак не можем сдержать улыбку.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Приключалось ли с вами в последнее время что-нибудь такое, что украсило бы эту подборку?
Фото на превью TheWidowmakerX / Twitter