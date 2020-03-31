15 человек, которые знают о неловких ситуациях все и даже чуточку больше

66
2
86
16k

Неловкие ситуации кажутся уморительными ровно до тех пор, пока они происходят с кем-то другим. А вот когда нам самим доводится угодить в такое положение, неважно, по нашей ли вине или нет, всем нам хочется одного: провалиться сквозь землю. Хотя нет, не так: написать полный боли твит и только потом провалиться сквозь землю.

Именно так и поступили 15 пользователей твиттера, которые решили не молчать о произошедшей с ними щекотливой ситуации. Мы в AdMe.ru им, конечно, сочувствуем, но в то же время никак не можем сдержать улыбку.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Приключалось ли с вами в последнее время что-нибудь такое, что украсило бы эту подборку?

Фото на превью TheWidowmakerX / Twitter

66
2
86
16k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться