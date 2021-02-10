15+ человек, которые живут по принципу «ноль отходов». И планету спасают, и деньги не транжирят

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Люди, которые озабочены судьбой нашей планеты, изо всех сил стараются жить по принципу zero waste, или «ноль отходов». Любую вещь, даже самую непритязательную на первый взгляд, они готовы пустить на переработку. Сделать из старых футболок дамские трусы? Раз плюнуть. Изобрести многоразовую туалетную бумагу? Легко.

AdMe.ru ратует за здоровое потребление и не устает восхищаться теми людьми, которым удалось победить в себе шопоголика. К тому же они неплохо на этом экономят.

1. «Пара старых футболок — и вот вам новые трусы. Из покупного тут только нитки»

2. «Уломал друга не выбрасывать развалившийся забор. Обещал сделать из него ящики. Ну и сделал»

3. «Этот свитер полностью сделан из старых обрезков пряжи, которые дома валялись»

4. «Этой коробке 13 лет. Сегодня она наконец „отправилась на пенсию“»

5. «Луковая шелуха — отличный натуральный краситель. Прокипятить, добавить уксус и подождать 24 часа, пока настоится»

6. «Использую этот камень как ролик для чистки шерсти последние 2 года. Все остальное время он элемент декора»

7. «Взяла старый кардиган (вживую он еще хуже, чем на фото), распустила и сделала лежанку для котика»

8. «Из занавески для душа и ткани, предназначенной для переработки, сшила сумки для сэндвичей. Использовать можно годами»

9. «Связала из джутовых ниток губки для мытья посуды. Справляются со своей задачей на ура»

10. «Когда у бабули сломалась пластиковая крышка от контейнера (ему 20 с лишним лет, кстати), она ее сшила»

11. «У крышки отвалилась ручка. Немного дерева и винтик — как новая!»

12. «Это моя первая тканевая прокладка!»

13. «Превратила тряпки из микрофибры в многоразовые патчи для снятия макияжа»

14. «Моя коллекция втулок от туалетной бумаги и бумажных полотенец наконец-то пошла в дело»

15. «Кто-то выбросил старую мебель, а я подобрала и починила»

16. «Сделал биде из умывалки для лица и сэкономил больше ₽ 1 тыс. Никакой туалетной бумаги, экологичность — красота!»

17. «Никогда бы не простила себе, если бы выбросила остатки такой прекрасной ткани!»